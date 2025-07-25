Цифровая стройка и «Битва роботов»: в Перми на форуме обсудят города будущего

В Перми 22–23 августа 2025 года пройдет пермский форум развития «Города будущего», на котором обсудят цифровую трансформацию строительной отрасли и развитие городской инфраструктуры. Об этом сообщает Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.
«Особое внимание уделяется цифровой трансформации строительной отрасли в рамках нацпроекта „Инфраструктура для жизни“. Форум в Перми станет важной площадкой для выработки комплексных решений», — отметил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, сообщает telegram-канал Минстроя РФ.
В рамках мероприятия запланированы пленарные сессии, экспертные дискуссии, выставка «Умный город», конкурс молодых ИТ-проектов, а также церемония награждения «IQ городов» и отборочный этап международной «Битвы Роботов». Ключевыми темами станут цифровизация, строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, безопасность, архитектура и креативные индустрии.
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