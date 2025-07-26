26 июля 2025
25 июля 2025

Пермячка вырастила гигантскую малину. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Жительница Перми вырастила необычно крупную малину
Жительница Перми вырастила необычно крупную малину Фото:

Жительница Перми Ринара Гуричева вырастила на своем участке необычно крупную малину. Фотографии ягод, размер которых сравним с пробкой от шампанского, были опубликованы в telegram-канале «Мой город — Пермь».

«Вот такую гигантскую малину вырастила пермячка Ринара Гуричева. Ягоды сопоставимы с пробкой от шампанского», — говорится в сообщении канала. На опубликованных снимках видно, что плоды значительно превышают обычные размеры малины.

Ранее сообщалось, что жительница Кунгура Каролина Овчинникова вырастила на даче гигантский огурец. Длина овоща составила 76 см, а его вес превысил пять килограммов.

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Жительница Перми Ринара Гуричева вырастила на своем участке необычно крупную малину. Фотографии ягод, размер которых сравним с пробкой от шампанского, были опубликованы в telegram-канале «Мой город — Пермь». «Вот такую гигантскую малину вырастила пермячка Ринара Гуричева. Ягоды сопоставимы с пробкой от шампанского», — говорится в сообщении канала. На опубликованных снимках видно, что плоды значительно превышают обычные размеры малины. Ранее сообщалось, что жительница Кунгура Каролина Овчинникова вырастила на даче гигантский огурец. Длина овоща составила 76 см, а его вес превысил пять килограммов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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