Жительница Перми вырастила необычно крупную малину
Жительница Перми Ринара Гуричева вырастила на своем участке необычно крупную малину. Фотографии ягод, размер которых сравним с пробкой от шампанского, были опубликованы в telegram-канале «Мой город — Пермь».
«Вот такую гигантскую малину вырастила пермячка Ринара Гуричева. Ягоды сопоставимы с пробкой от шампанского», — говорится в сообщении канала. На опубликованных снимках видно, что плоды значительно превышают обычные размеры малины.
Ранее сообщалось, что жительница Кунгура Каролина Овчинникова вырастила на даче гигантский огурец. Длина овоща составила 76 см, а его вес превысил пять килограммов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!