Уходящий июль в Перми стал самым холодным с начала десятилетия

Июль в Перми стал одним из самых холодных за последние годы — средняя температура воздуха оказалась на два градуса ниже климатической нормы. Об этом сообщили специалисты ГИС-центра Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ).
«Уходящий июль 2025 года отмечен пониженным температурным фоном. Средняя температура ниже нормы примерно на два градуса, что делает его холоднее июля 2019 года», — написано в telegram-канале центра.
По прогнозу метеорологов, уже с воскресенья, 27 июля, в регионе начнется потепление. Ожидается, что к середине следующей недели дневная температура воздуха в Прикамье повысится до 25 градусов.
URA.RU уже писало, что 26 июля — будет самым холодным днем месяца. В регионе ранее объявили штормовое предупреждение из-за сильных ливней.
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