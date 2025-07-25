25 июля 2025

Уходящий июль в Перми стал самым холодным с начала десятилетия

© Служба новостей «URA.RU»
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По прогнозу метеорологов, до потепления осталось совсем чуть-чуть
По прогнозу метеорологов, до потепления осталось совсем чуть-чуть Фото:

Июль в Перми стал одним из самых холодных за последние годы — средняя температура воздуха оказалась на два градуса ниже климатической нормы. Об этом сообщили специалисты ГИС-центра Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ).

«Уходящий июль 2025 года отмечен пониженным температурным фоном. Средняя температура ниже нормы примерно на два градуса, что делает его холоднее июля 2019 года», — написано в telegram-канале центра.

По прогнозу метеорологов, уже с воскресенья, 27 июля, в регионе начнется потепление. Ожидается, что к середине следующей недели дневная температура воздуха в Прикамье повысится до 25 градусов.

URA.RU уже писало, что 26 июля — будет самым холодным днем месяца. В регионе ранее объявили штормовое предупреждение из-за сильных ливней. 

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Июль в Перми стал одним из самых холодных за последние годы — средняя температура воздуха оказалась на два градуса ниже климатической нормы. Об этом сообщили специалисты ГИС-центра Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ). «Уходящий июль 2025 года отмечен пониженным температурным фоном. Средняя температура ниже нормы примерно на два градуса, что делает его холоднее июля 2019 года», — написано в telegram-канале центра. По прогнозу метеорологов, уже с воскресенья, 27 июля, в регионе начнется потепление. Ожидается, что к середине следующей недели дневная температура воздуха в Прикамье повысится до 25 градусов. URA.RU уже писало, что 26 июля — будет самым холодным днем месяца. В регионе ранее объявили штормовое предупреждение из-за сильных ливней. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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