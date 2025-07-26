В Перми доживают последние магазины бывшей сети «Семья»

В Перми на данный момент осталось лишь два магазина бывшей сети «Семья», которую ранее приобрел федеральный ритейлер «Лента». Один из оставшихся супермаркетов располагается в Свердловском районе, в торговом центре «Платина». Второй работает на улице Гашкова, 19А.
«В Перми осталось два работающих магазина бывшей продуктовой сети «Семья». Супермаркеты „Семьи“ были переданы „Лентой“ в управление другому крупному ритейлеру — сети „Монетка“, которую также купила „Лента“. Закрытию подверглись около 30 отделов „Семьи“ в Пермском крае, а на их месте открылись магазины „Монетка“», — сообщает издание «Коммерсант-Прикамье».
Отмечается, что сделка по покупке пермской сети была завершена в конце августа 2021 года. Тогда «Лента» приобрела у ГК «ЭКС», которую контролировал бывший губернатор Олег Чиркунов, субхолдинг «Семья Ритейл» за 2,45 млрд рублей. После смены собственника магазины постепенно переходили под управление других сетей или прекращали работу.
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