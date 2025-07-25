Укушенные есть во всех округах Пермского края: ширится число пострадавших от клещей

С начала текущего года в Прикамье за медицинской помощью по поводу присасывания клещей обратились свыше 25 тысяч человек, из которых около 4 тысяч — дети. Сигналы поступали из всех округов региона, передает краевое управление Роспотребнадзора.
«Число пострадавших от клещей — 25 649 человек. Укусы фиксируются по всей территории Прикамья. Наибольшее количество обращений связано с Пермским районом (3604 случая). Также высокий уровень активности клещей отмечается в Перми, Краснокамском и Добрянском округах, в Березниках и Соликамском округе», — указано на сайте ведомства.
По данным исследований, примерно половина клещей, снятых с людей, оказались носителями иксодового боррелиоза. Кроме того, у 3,9% исследованных насекомых выявлен моноцитарный эрлихиоз человека, у 2,5% — вирусный энцефалит. Большинство пострадавших столкнулись с клещами в лесу, примерно четверть случаев связана с пребыванием на дачных участках.
К середине июля зона активности паразитов вплотную приблизилась к Перми. По итогу июня Пермский край вошел в топ регионов с наибольшим количеством обращений за медпомощью после укусов клещей.
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