25 июля 2025

Укушенные есть во всех округах Пермского края: ширится число пострадавших от клещей

Клещи покусали более 25 тысяч человек из всех округов Пермского края
© Служба новостей «URA.RU»
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Паразиты не снижают собственной активности
Паразиты не снижают собственной активности Фото:

С начала текущего года в Прикамье за медицинской помощью по поводу присасывания клещей обратились свыше 25 тысяч человек, из которых около 4 тысяч — дети. Сигналы поступали из всех округов региона, передает краевое управление Роспотребнадзора.

«Число пострадавших от клещей — 25 649 человек. Укусы фиксируются по всей территории Прикамья. Наибольшее количество обращений связано с Пермским районом (3604 случая). Также высокий уровень активности клещей отмечается в Перми, Краснокамском и Добрянском округах, в Березниках и Соликамском округе», — указано на сайте ведомства.

По данным исследований, примерно половина клещей, снятых с людей, оказались носителями иксодового боррелиоза. Кроме того, у 3,9% исследованных насекомых выявлен моноцитарный эрлихиоз человека, у 2,5% — вирусный энцефалит. Большинство пострадавших столкнулись с клещами в лесу, примерно четверть случаев связана с пребыванием на дачных участках.

К середине июля зона активности паразитов вплотную приблизилась к Перми. По итогу июня Пермский край вошел в топ регионов с наибольшим количеством обращений за медпомощью после укусов клещей.

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С начала текущего года в Прикамье за медицинской помощью по поводу присасывания клещей обратились свыше 25 тысяч человек, из которых около 4 тысяч — дети. Сигналы поступали из всех округов региона, передает краевое управление Роспотребнадзора. «Число пострадавших от клещей — 25 649 человек. Укусы фиксируются по всей территории Прикамья. Наибольшее количество обращений связано с Пермским районом (3604 случая). Также высокий уровень активности клещей отмечается в Перми, Краснокамском и Добрянском округах, в Березниках и Соликамском округе», — указано на сайте ведомства. По данным исследований, примерно половина клещей, снятых с людей, оказались носителями иксодового боррелиоза. Кроме того, у 3,9% исследованных насекомых выявлен моноцитарный эрлихиоз человека, у 2,5% — вирусный энцефалит. Большинство пострадавших столкнулись с клещами в лесу, примерно четверть случаев связана с пребыванием на дачных участках. К середине июля зона активности паразитов вплотную приблизилась к Перми. По итогу июня Пермский край вошел в топ регионов с наибольшим количеством обращений за медпомощью после укусов клещей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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