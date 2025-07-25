В Пермском крае 25 июля начал работу этно-ландшафтный фестиваль «Зов Пармы». В первый день мероприятия состоялся заезд участников и гостей, а также прошло необычное открытие — «Рождение огненной девы» — обжиг глиняной скульптуры.
«Очень эффектно открыли этно-ландшафтный фестиваль „Зов Пармы“», — сообщила глава Чердынского округа Анна Батагова в своем telegram-канале. Она отметила, что обжиг скульптуры в специальной печи прямо на площадке проводится в рамках открытия фестиваля впервые.
Организаторы фестиваля подготовили обширную культурную программу. Уже 25 июля, в день прибытия участников, гости приняли участие в мастер-классах, ознакомились с традиционными ремеслами и посетили концерт ансамбля крестьянской музыки «Репей».
Этно-ландшафтный фестиваль «Зов Пармы» состоится 26-27 июля в селе Серегово рядом с Чердынью. Впервые на фестиваль приедет группа из Тамбова «Сколот», которая играет фолк-рок.
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