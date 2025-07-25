25 июля 2025

Рождение огненной девы и музыка крестьян: в Прикамье стартовал фестиваль «Зов Пармы». Видео

В Пермском крае стартовал этно-ландшафтный фестиваль «Зов Пармы»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Чердынском округе стартовал фестиваль «Зов Пармы»
В Чердынском округе стартовал фестиваль «Зов Пармы» Фото:

В Пермском крае 25 июля начал работу этно-ландшафтный фестиваль «Зов Пармы». В первый день мероприятия состоялся заезд участников и гостей, а также прошло необычное открытие — «Рождение огненной девы» — обжиг глиняной скульптуры.

«Очень эффектно открыли этно-ландшафтный фестиваль „Зов Пармы“», — сообщила глава Чердынского округа Анна Батагова в своем telegram-канале. Она отметила, что обжиг скульптуры в специальной печи прямо на площадке проводится в рамках открытия фестиваля впервые.

Организаторы фестиваля подготовили обширную культурную программу. Уже 25 июля, в день прибытия участников, гости приняли участие в мастер-классах, ознакомились с традиционными ремеслами и посетили концерт ансамбля крестьянской музыки «Репей».

Этно-ландшафтный фестиваль «Зов Пармы» состоится 26-27 июля в селе Серегово рядом с Чердынью. Впервые на фестиваль приедет группа из Тамбова «Сколот», которая играет фолк-рок.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае 25 июля начал работу этно-ландшафтный фестиваль «Зов Пармы». В первый день мероприятия состоялся заезд участников и гостей, а также прошло необычное открытие — «Рождение огненной девы» — обжиг глиняной скульптуры. «Очень эффектно открыли этно-ландшафтный фестиваль „Зов Пармы“», — сообщила глава Чердынского округа Анна Батагова в своем telegram-канале. Она отметила, что обжиг скульптуры в специальной печи прямо на площадке проводится в рамках открытия фестиваля впервые. Организаторы фестиваля подготовили обширную культурную программу. Уже 25 июля, в день прибытия участников, гости приняли участие в мастер-классах, ознакомились с традиционными ремеслами и посетили концерт ансамбля крестьянской музыки «Репей». Этно-ландшафтный фестиваль «Зов Пармы» состоится 26-27 июля в селе Серегово рядом с Чердынью. Впервые на фестиваль приедет группа из Тамбова «Сколот», которая играет фолк-рок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...