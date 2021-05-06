Инсайды ХМАО: нефтяники скупают троллей

76 лет назад закончилась Великая Отечественная война Фото: Халдей Евгений/ТАСС

Один из самых влиятельных депутатов думы ХМАО Владимир Семенов оплатил PR-компанию в Нефтеюганске и Нефтеюганском районе. Теперь там самые красивые аккаунты в соцсетях, но какой в этом смысл — мало кто понимает. Зато все понятно с тем, кто станет серым кардиналом Сургута и кто «решает вопросы» в Сургутском районе. О них — в сегодняшних «Инсайдах». А еще: что вызвало раскол в ЛДПР, кто крышует ассенизаторов и зачем нефтяникам своя «фабрика троллей».

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Из региона хотели уехать все чиновники, но удалось не многим Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Чиновники в ярости от работы в майские праздники

Говорят, что после того, как Путин издал Указ о дополнительных выходных, губернатор ХМАО Наталья Комарова распорядилась, чтобы мэры сами решили, кто в их администрациях будет работать. По словам инсайдеров, градоначальники выбирать не стали и на работе оставили большинство. «Никто особо не стал рассуждать и всех вызвали на работу. Пока практически все отдыхают на дачах или уехали в короткие отпуска, бюрократам приходиться трудиться, но только не понятно для кого — горожане даже в соцсетях малоактивны. Но некоторые сотрудники все же устроили себе мини-отпуск — взяли дни за свой счет и радуются», — заключил слухач.

Политтусовка в шоке от противостояния Шувалова и Трубецкого

В кругу югорского политбомонда обсуждают неожиданное столкновение на одномандатном избирательном округе №223 сразу двух сильных с точки зрения рейтингов кандидатов — вице-губернатора Вадима Шувалова и главу Сургутского района Андрея Трубецкого. Инсайдеры рассказывают, что на этом примере и раскрывается вся суть новых правил праймериз 2021 года — альтернатива возможна. Все кандидаты будут состязаться с реальными соперниками, и победа достанется сильнейшему.

«Оба восприняли эту новость, как вызов для личного авторитета. Оба теперь готовятся к реальной кампании. Основная ставка по-прежнему делается на Шувалова, но, если так сложится, что он не сумеет в ходе праймериз одержать победу над своим соседом из района, в Госдуму отправится Трубецкой. Все по-честному», — делится мнением один из инсайдеров.

Андрей Филатов создал вокруг себя непроницаемый барьер из подчиненных Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В мэрии Сургута появился «серый кардинал»

Поговаривают, что недавно появившийся помощник главы Сургута Татьяна Журавская обладает большим аппаратным весом в мэрии. Она много лет выполняла аналогичные функции в качестве ассистента Андрея Филатова в бытность его работы окружным депутатом и за это время вошла в круг доверенных лиц. «Именно она составляет его рабочие графики, выбирает время встреч, а до определенной степени — и людей, с которыми увидится мэр. Что, безусловно, делает ее очень влиятельной чиновницей», — переговариваются в кулуарах мэрии, но там же добавляют, что именно Филатов определяет степень влиятельности Журавской.

Трубецкой не привык к конкурентной борьбе и это выводит его из себя Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава Сургутского района раздражен ходом праймериз

Ходят слухи, что глава Сургутского района Андрей Трубецкой недоволен тем, как складывается избирательная кампания в районную думу. Уже на стадии праймериз «Единой России» среди кандидатов, на которых мэрия делает ставку, появились сильные конкуренты и теперь итоговый результат находится под вопросом. «Альтернативные кандидаты уже заявляют о попытках давления на них, чем делают предварительное голосование скандальнее, что безусловно, не делает его легитимнее», — обсуждают сплетники, добавляя, что наблюдать за такими попытками повлиять на ход выборов — отдельное наслаждение. «Трубецкой наверное считает, что его власть безгранична, но это не так», — заключает спикер.

В Сургутском районе проблемы на праймериз решают особые люди Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В окружении Трубецкого появился «решала» из 90-х

Говорят, что в окружении главы Сургутского района на старте избирательной кампании объявился помощник с криминальным шлейфом из прошлого — Игорь Годяцкий. Он разъезжает по поселениям и пытается «отрегулировать» вопросы с неугодными властям кандидатами в муниципальную думу. «Всем нетривиально дается понять, что они не правы, когда пошли против воли районной администрации. Люди, конечно, в шоке от такой манеры общения из 90-х годов. Трубецкой с Годяцким земляки, вместе росли в поселке Барсово и вот их теперь вновь свела судьба», — шепчутся слухачи, расходясь в предположениях о том, чем же такой союз закончится.

Полукеев считался влиятельным вице-губернатором, но проработал в правительстве недолго Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В мэрии Сургута ждут бывшего вице-губернатора

В мэрии Сургута на место замглавы города по ЖКХ прочат бывшего вице-губернатора ХМАО Сергея Полукеева. Экс-чиновника в последнее время часто видят в здании администрации, где он проводит продолжительное время. Поэтому среди муниципальных служащих упорно курсирует слух о переходе Полукеева на службу в органы власти. «Глава Сургута Андрей Филатов успел поработать с Сергеем Полукеевым в окружном правительстве. Так что у них есть общее прошлое, а возможно и будущее. Сергей Михайлович в свое работал директором департамента имущественных и земельных отношений в мэрии, опыт работы есть», — шепчутся слухачи.

«Единая Россия» выбрала путь, но старым политикам это не понравилось Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В политтусовке ХМАО следят за «битвой титанов» на праймериз ЕР

В политтусовке ХМАО с замиранием сердца следят за кандидатами, которые могут выдвинуться на участие в праймериз «Единой России» на выборах в Госдуму по одномандатным округам. Депутат Думы ХМАО Ринат Айсин публично заявлял об амбициях на выдвижение по нижневартовскому одномандатному округу в пику вице-губернатору ХМАО Вадиму Шувалову. «С появлением кандидатуры главы Сургутского района Андрея Трубецкого конкуренция там еще больше ужесточилась. Ну, а при регистрации Айсина, там вообще, может произойти битва титанов», — закатывают глаза сплетники. Они же добавляют, что выборы этого года уже сломали привычки «старых» политиков, привыкших к тому, что все предрешено.

Добровольский несет персональную ответственность за ход вакцинации Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Главе депздрава ХМАО придется работать в усиленном режиме после праздников

Рассказывают, что губернатор Югры Наталья Комарова сильно недовольна темпами вакцинации в ХМАО. Особенно это касается крупных городов округа. «Об этом она уже успела заявить на одном из заседаний. Спрашивать будут конечно с Алексея Добровольского (директора департамента здравоохранения ХМАО — ред). Ему придется крепко напрячься после майских праздников. Кто знает, к каким выводам придет глава округа, если темпы вакцинации продолжат оставаться неприлично малыми», — задается вопросом источник. «Как бы мы не получили на выходе новые истории с принудительной вакцинацией, которую властям придется „отбивать“ в медийном поле», — предсказывает один из вариантов развития событий спикер.

Старых политиков отправят на пенсию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В «Единой России» избавляются от возрастных депутатов

По слухам, руководство «Единой России» в ХМАО получило установку из федерального центра на смену депутатов-старожилов в городских думах. Их место якобы должны занять молодые и начинающие политики. «Депутаты, которые сидят в думах по 10-15 лет, должны уйти. Именно поэтому на осенних выборах вы увидим очень много новых лиц — представителей общественности, журналистов, „активистов из интернета“. Почти все они идут либо от „Единой России“, либо как беспартийные. Но в предварительном голосовании они участвуют», — рассказывает источник, добавляя, что будет любопытно следить за тем, как такие обновленные думы будут работать.

Креативность PR-кампании уже оценила губернатор ХМАО Наталья Комарова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Нефтеюганском районе политическая борьба будет красивая, но скучная

Слухачи поговаривают, что один из влиятельнейших депутатов думы ХМАО Владимир Семенов организовал в Нефтеюганском районе самую красивую с визуальной точки зрения и масштабную PR-кампанию. Он якобы еще в январе нанял команду заезжих политтехнологов, чтобы те создали для него «самые лучшие соцсети», чтобы с их помощью выбраться в Думу ХМАО, укрепив позиции «ЕР» в регпарламенте. «В Нефтеюганском районе благодаря Семенову позиции „Единой России“ сильны как никогда. Созданные в начале года на его деньги аккаунты в соцсетях уже похвалила губернатор, отметив их креативность. Правда зачем это делается — не ясно. Семенов проходит в Думу ХМАО при любом раскладе, а „ЕР“ в Нефтеюганске и районе итак побеждает с большими процентами», — рассказал инсайдер.

Лидеру либерал-демократов теперь предстоит решить, что делать с несогласными Фото: Владимир Андреев © URA.RU

ЛДПР в ХМАО не поддержали идеи Жириновского

Говорят, что члены партии ЛДПР в ХМАО якобы оказались сильно недовольны и даже почти раздражены высказыванием лидера ЛДПР Владимира Жириновского об объединении Тюменской области с Югрой и Ямалом. «Ни один член партии ЛДПР в ХМАО эту идею не поддерживает, но кто нас слушает? Мы стараемся донести нашу позицию до руководства в Москве, но все как-то идет не так… Кажется, что в Москве не понимают, что единственная возможность объединения субъектов — референдум. Поэтому, если жители округа выскажутся против, а они выскажутся против, то объединения не будет», — рассказал один из либерал-демократов, разочаровавшийся в лидере.

Это ставит под сомнение планы городской власти, которая хочет сделать думу абсолютно «ручной» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутатами столицы ХМАО станут случайные люди

Рассказывают, что идея мэра Ханты-Мансийска о расширении своего влияния на городскую думу за счет новых депутатских мандатов, может превратиться для него в большую проблему. Сейчас в городскую думу хотят пройти больше полусотни человек, но и это число будет расти, считает собеседник агентства. «Есть риск, что в думу придут люди, которые не до конца понимают для чего они туда идут и чего, собственно от них будет требоваться. А это, ожидаемо приведет к скандалам, которым мэру города Максиму Ряшину совсем не нужны. И кому такая реформа понадобилась? Как бы обратно не пришлось все возвращать», — рассуждает источник.

Флаг другого государства можно было увидеть только с одного ракурса, который провокаторы и использовали Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Противники мэра Тихонова устроили провокацию с «французским флагом»

Слухачи поговаривают, что фото, на котором запечатлены якобы «французские флаги» вывешенные рядом с Дворцом искусств в Нижневартовске, сделано совсем не случайно. Ее задача — провокация и дискредитация власти. «Понятно, что такая фотография сделана специально и ракурс выбран именно тот, чтобы создалась иллюзия ошибки. Цель — очернение мэрии Василия Тихонова через попытку вызвать народный гнев перед Днем Победы, спекулируя на патриотических чувствах. Но, на беду организаторов вброса, адекватные горожане и жители округа сразу поняли в чем подвох», — шепчутся в кулуарах мэрии Нижневартовска.

Степан Пыталев (справа) за прошлый год заработал 292 млн рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Самого богатого депутата думы ХМАО вызвали на допрос

Силовики рассказывают, что самого богатого депутата парламента ХМАО Степана Пыталева вызвали на допрос. По слухам, сотрудников следственного управления следственного комитета интересуют вопросы, связанные с деятельностью одной из подконтрольных ему фирм, занимающейся строительством. «Следователи вызвали Пыталева на разговор по поводу работы ЗАО „ЭКОС“. Фирма якобы строила дома из некачественных материалов, а деньги получала из бюджета как за строительство из материалов чуть ли не премиум-класса.» — судачат сплетники. Они же предполагают, что допрос может быть связан с тем, что при строительстве компания «ЭКОС» использовала якобы вредный для окружающей среды материал — буролит.

Нижневартовские журналисты устроили массовый поход в думу

По слухам, в Нижневартовске в этом году будут участвовать в выборах невиданное ранее количество журналистов. К уже ранее выдвинувшимся на праймериз руководителю телеканалов «Мегаполис HD» и N1 Ринату Каримову и его заместителю, известному в городе шоумену Юрию Розумовичу, якобы готовятся примкнуть и рядовые сотрудники редакций.

«Участие большого количества медийных лиц сделает эти выборы интересными, как никогда. А прохождение в думу новых людей, не связанных ранее с публичной политикой, но являющихся реальными лидерами общественного мнения в точности исполнит установки федерального центра и региона по обновлению депутатских рядов», — рассуждает знакомый с ситуацией собеседник.

Защищать нефтяников в соцсетях будут «тролли» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Нефтяники создают свою «фабрику троллей»

Поговаривают, что в руководстве компании «Самотлорнефтегаз» (дочернее предприятие ПАО «Роснефть») готовятся к заключению необычного для такого рода компании контракта: исполнителю предстоит оперативно, но не от лица предприятия, реагировать на критические сообщения в соцсетях. «Проблема в том, что для полноценного официального ответа от лица компании требуется пройти гору согласований, в том числе с московским офисом, что очень неудобно. А реагировать на негатив, которого в последнее время в отношения компаний-недропользователей стало много, как-то нужно. Поэтому они, как говорят слухачи, хотят завести что-то вроде своей „фабрики троллей“, члены которой будут публиковать позитивные комментарии под критическими постами, а также публично критиковать тех, кто эти посты публикует. Сумма контракта не называется, но в официальных закупках „Самотлорнефтегаза“ ее не будет», — рассказывает инсайдер.

Но Utair все равно балансирует на грани разорения Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Utair получила сверхприбыли из-за указа Путина

Говорят, что авиакомпания Utair в несколько раз перевыполнила план по перевозкам из Ханты-Мансийска в Сургут и Нижневартовск, из-за Указа президента России Владимира Путина, который сделал выходными все дни с 4 по 7 мая. «Все бюрократы, в основном среднего звена, для которых Ханты-Мансийск это просто место работы, а не дом, конечно же улетели: кто на „большую землю“, кто в Сургут или Нижневартовск. В Сургут, потому что оттуда самые удобные вылеты в Москву и далее. Можно сказать, что Путин помог Utair заработать, сам того не зная», — заключает собеседник URA.RU, но добавляет, что Utair все равно находится в неприятной экономической ситуации.

Культурное сообщество Сургута раскололось на два лагеря

Увольнение бессменного директора Сургутского музыкально-драматического театра Тамары Лычкатой обнажило многолетние противоречия, царящие в культурном сообществе крупнейшего муниципалитета Югры. Так, представители сферы искусства распались на два лагеря — тех, кто Лычкатову поддерживает (в основном, лояльная часть сотрудников театра), и тех, кто давно говорит о том, что в отрасли назрели перемены.

«За плотным занавесом из показательного лоска, бесконечным перечислением заслуг прошлых лет и страха перед авторитетом личности скрывался тяжелый токсичный застой. Вскрытые уголовные преступления — лишь вершина этого айсберга стагнации. У нас давно назрели перемены, но очевидно это стало только после увольнения Тамары Никифоровны», — рассказывает на условиях анонимности сотрудница сургутского театра.

Силовикам еще предстоит разобраться в этой бизнес-схеме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Нягани прокуратура крышует ассенизаторов

Ходят слухи, что в Нягани прокуратура занимается покровительством представителей ассенизаторского бизнеса. В надзорном ведомстве работает супруга одного из городских предпринимателей, который оказывает такие услуги. Поэтому бизнесмен якобы чувствует себя вполне расслабленно и позволяет себе слив жидких отходов куда придется. «Такие факты были установлены в результате рейдов, которое проводили сотрудники управления городского хозяйства. Однако никакой ответственность бизнесмен так и не понес. Хорошо, когда у тебя жена работает в прокуратуре», — обсуждают злопыхатели.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем и не редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.