Челябинские инсайды: дамы в правительстве перессорились

А чего не хватает для счастья вам? Коллаж URA.RU

В кулуарах челябинских элит обсуждают послание губернатора Алексея Текслера заксобранию региона и гадают, что означали слова главы региона про аквапарк, который обещал построить депутат Госдумы Олег Колесников. В правительстве посмеиваются над ссорой двух дам руководителей в минэкономразвития, а в Магнитогорске ждут итогов подведения аукциона по продаже аэропорта.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. «Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, «URA.RU» публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Алексей Текслер в послании напомнил про аквапарк Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Текслер послал сигнал Колесникову

Во время послания заксобранию региона губернатор Алексей Текслер подал особый знак депутату Госдумы Олегу Колесникову. Текслер и «Единая Россия», как известно, согласились поддержать Колесникова в переизбрании по Златоустовскому округу. А депутат пообещал построить в Челябинске аквапарк, что вызвало сомнения у многих в том, что депутат свое обещание исполнит. «Текслер специально включил в текст послания, прозвучавшего 25 мая, две фразы про аквапарк: „Я много раз слышал пожелания людей, объект очень востребован. Я рассчитываю, что инвестор, который взял на себя обязательства перед жителями, их выполнит“. Это было сделано публично и в присутствии сотен свидетелей — это неспроста», — рассказал инсайдер. Если Колесников не сдержит обещания, это станет концом его политической карьеры.

Сергею Айбулотову (слева) придется лично отвечать перед Алексеем Текслером (справа) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Главы ответят перед губернатором за засуху

Главными пострадавшими в разбирательстве из-за перебоев с водой в регионе станут главы трех районов Челябинской области, говорят сплетники. «По итогам проверки, которую проводила комиссии минстроя региона, больше всего влетит главам Агаповского, Нагайбакского и Верхнеуральского районов. Соответственно Байдавлету Тайбергенову, Ивану Сурменеву и Сергею Айбулатову придется отвечать перед губернатором Алексеем Текслером, инициировавшим проверку. Фактор аномальной жары, тем более на юге области, никто не отменял. Но руководители этих муниципалитетов игнорировали ситуацию в отвечающих за водоснабжение коммунальных МУПах, а там все и до жары было очень и очень плохо», — рассказал инсайдер. К тому же к проверке с ситуацией с водоснабжением уже подключилась прокуратура региона.

Дамы перессорились в экономблоке

Инсайдеры сообщают, что отношения между министром экономического развития Натальей Лугачевой и ее первым заместителем Ириной Акбашевой окончательно испортились. «Они и раньше были не слишком дружелюбны друг к другу, — говорит источник. — Но когда обе работали заместителями министров, то работали параллельно, каждый по своему направлению, это было не столь заметно». Одни говорят, что Лугачева, якобы, забрасывает в СМИ слухи об отставке Акабашевой. Сама Акбашева тоже не хочет мириться. Говорят, что за этими разборками наблюдают из губернаторской резиденции и происходящее в экономблоке очень не нравится.

Андрей Сергеев может перейти на работу в правительство Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Начальник полицейского главка останется в Челябинске

В ГУ МВД по региону пока не знают, продлили ли в Москве контракт руководителю Андрею Сергееву, истекающий в конце июня. Инсайдеры уверяют, что не продлили, но генерал Сергеев уверяет, что остается в Челябинске. В кулуарах гадают, что это может означать. «Скорее всего, дальнейшая карьера Сергеева может быть связана с госслужбой. Ему могут предложить место министра общественной безопасности региона, которое до сих пор вакантно, а работающая в статусе и.о министра Светлана Костина не хочет быть руководителем ведомства. Если Сергеев станет министром, то в статусе вице-губернатора. Такую должность в свое время занимал Олег Климов, — говорят в кулуарах. — А может быть Сергеев станет главным федеральным инспектором региона. Хотя нынешний ГФИ Михал Каган пока никуда не собирается».

У Елены Вахтиной большие планы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вахтина пойдет в Госдуму

Депутат Центрального райсовета Челябинска Елена Вахтина собралась в Госдуму. «Вахтина пойдет на выборы в Госдуму по Челябинскому округу при поддержке партии „Коммунисты России“. В принципе, шансы те же самые, что и у демократического „Яблока“, с которым она разругалась, примкнув к другой партии, так что она ничего не теряет. Вся активность Вахтиной по защите бора и блокированию строительства в нем хирургии детской больницы в последние несколько месяцев проистекает из этого намерения. Она интенсивно нарабатывает себе узнаваемость. Отсюда и ее появление на слушаниях по бюджету в Калининском районе, входящем в территорию Челяюбинского округа», — утверждает инсайдер.

Ранее силовики интереса к магнитогорскому аэропорту не проявляли Фото: Илья Московец © URA.RU

В Магнитогорске шокированы уголовкой по аэропорту

Новость о том, что ФСБ добилась возбуждения уголовного дела в отношении руководства аэропорта Магнитогорска вызвала шок среди элит второго по величине города Челябинской области. «Директор аэропорта Евгений Кирсанов и начальник экономического отдела Ольга Данилова всегда считались хорошими профессионалами, очень аккуратными в делах, — говорят в Магнитогорске. — Да и раньше силовики никогда не проявляли интереса к авиапредприятию». Многие сходятся на том, что из Москвы спустили указания на места проверить деятельность всех аэропортов международного класса, и есть ли найдутся нарушения, возбуждать дела. Отсюда и уголовное дело в отношении директора челябинского аэропорта Алексея Осипова, который сейчас находится под домашним арестом.

«Воздушные ворота» Магнитки купит федеральный игрок

Уголовное дело в отношении руководства аэропорта Магнитогорска возбудили сразу после того, как Росимущество выставило здание аэропорта и прилегающей территории на продажу. «Эти события между собой никак не связаны, — говорит инсайдер. — Просто совпадение. ФСБ готовила материалы параллельно планам Росимущества». Теперь в городе гадают, кто купит аэропорт. Многие уверены, что здание достанется структурам близким к ММК. Мол, не случайно же на стоянке аэропорта находится личный кабинет председателя совета директоров ММК Виктора Рашникова, в свое время сделавшего много для того, чтобы «воздушные ворота» Магнитки получили международный статус. «Самолет Рашникова как там стоял, так и будет стоять, — говорит инсайдер. — А для ММК это непрофильная деятельность. Аэропорт купит кто-то из федеральных игроков, специализирующих в данной сфере. Кстати, уже проявил интерес холдинг „Новапорт“, в сфере влияния которого уже есть аэропорт в Челябинске».

Руководитель в Центральном райсуде может смениться летом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Председатель райсуда играет на опережение

Председатель Центрального районного суда Рамзия Лутфуллоева решила превратить возможную отставку в повышение, говорят в судейском сообществе. «Лутфуллоевой с высокой степенью вероятности могут не продлить контракт, и она потеряет пост председателя. С действующим главой областного суда Вячеславом Малашковцом у нее отношения не самые лучшие. Зато с Сергеем Мининым, который раньше руководил облсудом, а сейчас председательствует в Седьмом кассационном суде, у нее отношения прекрасные. К тому же там есть свободные вакансии. Поэтому если Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) одобрит ее заявление о переходе туда, Лутфуллоева может не беспокоиться за свою карьеру. К тому же, чем выше суд, тем больше платят. Оклад рядового судьи в кассационном суде, выше председателя любого райсуда», — рассказал инсайдер.

Подчиненные болеют за Лутфуллоеву держат кулачки

Тем временем в Центральном райсуде Челябинска, что называется, «держат кулачки» за своего председателя Рамзию Лутфуллоеву и искренне желают, чтобы ВККС одобрила ее перевод в Седьмой кассационный суд. «Дело не в любви к руководителю, — говорит инсайдер. — Просто народ из суда разбегается. Очень трудно работать с председателем. Так, к примеру, ушел помощник судьи Александра Табакова, на его место взяли секретаря, которую надо учить и учить. В Центральном райсуде и без того нагрузка на судей выше, чем в любом другом суде, а когда уже обученный народ разбегается, совсем плохо. Вот и ждут смены председателя, надеясь, что при новом руководителе станет лучше».

Вячеслав Ершова заподозрили в интригах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ершов подрывает авторитет Лазарева

Депутат заксобрания Челябинской области Вячеслав Ершов тихо подрывает позиции первого вице-спикера Александра Лазарева. «Коллегам по политической тусовке Ершов между делом намекает на некомпетентность Лазарева. Рассказывает, к примеру, что тот не понимает разницы между секретарем отделения „Единой России“ и главой фракции ЕР, ну и тому подобные вещи. Делает ли он это в силу своего характера, и или с какой-то целью — непонятно», — рассказал инсайдер. А Лазарев, как всем известно, рассматривается как будущий председатель ЗСО и Ершов это знает.

В калининском конфликте появился новый игрок

В схватке между администрацией Калининского района Челябинска и группой депутатов райсовета появился новый игрок. Скандалом, когда сорвались публичные слушания по районному бюджету, а группа участников потребовала отправить главу Сергея Колесника в отставку, дело не закончилось. «Формальным поводом для конфликта стало неэффективное благоустройство, реальным — распределение контрактов на это самое благоустройство между депутатами-предринимателями. Но до сих пор „война“ не выходила за пределы района. На этой неделе письма с предложением вмешаться в происходящее впервые ушли в мэрию Челябинска, а это уже попытка вывести скандал на новый уровень. Проводником этой идеи считается глава комиссии по бюджету Калининского райсовета Максим Олейников, до сих пор в конфликте не светившийся. Власти города влезать в скандал не хотят», — говорит инсайдер.

У Вечеслава (слева) и Максима (справа) Юликов новые проблемы Фото: Альбина Золотухина © URA.RU

Братьями Юликами заинтересовались силовики

Инсайдеры сообщают, что силовые структуры вновь заинтересовались братьями близнецами, Вячеславом и Максимом Юликами. В свое время оба были осуждены за рейдерский захват кранового завода в Чебаркуле. Максим отсидел реальный срок, а Вячеслав получил срок условный. После того как Максим вернулся из колонии, братья занялись продажей алкоголя. «Фирмы работают под брендом „Огонь и Вода“ и зарегистрированы на сестру жены одной из братьев и на днях силовики провели выемку документов в одной из фирм, с офисом в Коркино, — утверждает инсайдер. — Так что у Юликам грозят новые неприятности».

Директора ЧРЗ сливают бывшие коллеги

Говорят, что если у директора Челябинского радиозавода (ЧРЗ) «Полет» Александра Нестерова, чей контракт истекает в июле, и есть проблемы, то они связаны с бывшим руководством ЧРЗ. Пару лет назад силовики возбудили уголовное дело о крупных хищениях на предприятиях, что стало причиной отставки ряда руководителей. Говорят, что уволенные сейчас пишут в Ростех анонимные жалобы на Нестерова, чтобы ему не продлили контракт. В этом, якобы, заинтересован экс-директор Евгений Никитин и бывший главный конструктор Павел Симонов. «Анонимки идут в концерн „Вега“, напрямую связанный с „Полетом“, — говорит инсайдер. — По слухам, гендиректор „Веги“ Вячеслав Михеев на днях побывавший в Челябинске, убедился, что на заводе не так все плохо, как пишут анонимщики».

Озеро Тургояк притягивает бизнесменов, в том числе криминальных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Миассе появилось движение лидера ОПГ

Странные вещи происходят в Миассе. В городе появилась некая организация, члены которой называют себя «представителями общественного деятеля Сергея Чащина». Для Миасса это имя значит многое. В 2013 году Чащин был осужден как один из лидеров ОПГ «Турбазовские», занимавшейся грабежами, вымогательствами и убийствами миасских бизнесменов Павла Сидорова и Андрея Падучина. Говорят, что скоро Чащин уже выйдет по УДО. Других миассцев судили в Москве, где бывший сити-менеджер Миасса Виктор Ардабьевский умер не дождавшись суда, а предприниматель Ралиф Фаизов получил большой срок. И если от Фаизова ни слуху, ни духу, то привет от Чащина всех удивил. «Эти представители Чащина уверяют, что за ними стоит местная федерация бокса, — говорят в Миассе. — И они, якобы, ищут участок на берегу Тургояка для занятий спортом».

Депутата «крышуют» силовики

В Миассе сплетничают, что за «общественным деятелем Сергеем Чащиным», отбывающим наказание за заказные убийства и проявляющим интерес к берегам озера Тургояка, может стоять депутат горсобрания Владимир Мурашкин. «Мурашкин, как всем известно, деловой партнер Чащина, — говорят в Миассе. — И, по сути, представляет в городе его интересы. Удивительно то, как вольготно чувствует себя Мурашкин в мэрии. Он стал проводником между властями и предпринимателями. Так уже было когда мэрией руководил Геннадий Васьков и сейчас история повторяется». В Миассе уверены, что у Мурашкина и Чащина есть какой-то покровитель в силовых структурах.

Вячеслав Жилин осваивает новый бизнес Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жилин решил заняться курортами

А еще в Миассе говорят, что интерес к покупке баз на берегу озера Тургояк может проявлять экс-мэр Златоуста Вячеслав Жилин. «Появлялись его представители и, якобы, приценивались к одной базе, — рассказывает источник. — Единственное, что вызывает сомнение, так это возможность Жилина лично купить базу. Таких денег у него просто нет, хотя есть вариант совместного бизнеса». Сам Жилин, которому «Справедливая Россия — За правду» отказали в выдвижении в Госдуму по Златоустовскому округу, действительно решил занять организацией отдыха. Еще зимой он зарегистрировал фирму «Уреньга-Резорт» совместно с бизнесменом Евгением Кононовым, который когда-то имел отношение к курорту «Баден-Баден» в Еткуле. Как уверяют инсайдеры, именно «Уреньга-Резорт», где директорствует сам Жилин, и может проявить интерес к покупке базы.

В Златоусте хотят свергнуть вице-мэра

В Златоусте созрел заговор по свержению вице-мэра по инфраструктуре Вячеслава Бобылева. «Именно Бобылев стал личным врагом владельцев и директоров управляющих компаний в Златоусте. С его подачи город выиграл суд с „управляйками“, обязав их обустраивать площадки для сбора мусора во дворах домов. Это серьезная экономия для муниципального бюджета и, одновременно, сильный удар по карману коммунальщиков. Главы УК даже обсуждали, не скинуться ли им на сюжет для федерального телеканала против мэрии? Сейчас Бобылев продвигает реформу теплоснабжения — из-за ужасного состояния теплосетей каждую зиму в городе проблемы. А это значит, что у коммунальщиков появятся ресурсные союзники из числа коммерсантов, зарабатывающих на поставках тепла и горячей воды», — рассказал инсайдер.