Челябинские инсайды: в VIP-поселке свергают главу

Каким было бы меню ПМЭФ, если бы форум проходил в Челябинской области Коллаж URA.RU

Челябинские чиновники активно обсуждают задержание первого замминистра строительства и инфраструктуры региона Ивана Белавкина. Месяца два в Челябинске ФСБ не проводила громких задержаний, теперь оказалось, что расслабляться чиновникам рано. Теперь все гадают, чем обернется эта история для бывших и нынешних коллег Белавкина. Бизнес-элиты толкуют о грядущих изменениях в сфере агропрома, а в Троицке появились претенденты на пост мэра.

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Алексей Текслер готовится к ревизии муниципалитетов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Текслер возобновит поездки по территориям

Губернатор Алексей Текслер в самое ближайшее время возобновит поездки по городам и районам. Как сообщают инсайдеры, первый выезд может состояться уже на будущей неделе. «Готовится список территорий, куда Текслер поедет в первую очередь, — говорит источник. — Это будут в равной мере и благополучные муниципалитеты, и те, откуда поступает очень много жалоб в его аккаунты». Жаловались губернатору в последнее время на плохой вывоз мусора и на перебои с водой на юге области. Тем главам, кому в последнее время особенно доставалось, надо приготовиться. Иначе могут начаться отставки в «прямом эфире», то есть прямо в ходе поездок.

Губернатор затребовал отчеты дорожников

В числе жалоб, поступающих в личные аккаунты губернатора Алексея Текслера, есть и сообщения о состоянии Комсомольского проспекта в Челябинске, одной из центральных магистралей Курчатовского района. В майские праздники проспект ремонтировали, а как только начались первые летние дожди, те участки, где меняли покрытие, затопило водой. «Такое ощущение, что ливневку дорожным мусором забросали, — говорят в Челябинске. — Если при небольших дождях воды скапливается по щиколотку, то, что будет, когда начнутся ливни!» Инсайдеры говорят, что Текслер, даже находясь на форуме в Санкт-Петербурге, затребовал с вице-губернатора Сергея Шаля отчеты дорожных служб. «А когда вернется, проведет большой „разбор полетов“, — говорит источник. — Достанется и начальнику комитета дорожного хозяйства мэрии Челябинска Ринату Кучитарову».

Иван Белавкин казался самым скромным из руководителей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Арест Белавкина шокировал коллег

Задержание первого замминистра строительства и инфраструктуры региона Ивана Белавкина стало настоящим шоком для его коллег в правительстве. «До сих пор считалось, что это один из самых порядочных чиновников. Он здесь в министерстве сделал свою карьеру и за 19 лет его ни в чем не могли заподозрить. Внешне выглядит скромно, не шиковал», — говорят в кулуарах. Особенно всех поразило, что задержание произошло прямо на работе, в присутствии коллег и то, как быстро скинули СМИ видео задержания. После того, как стало известно, что получение взятки, в котором обвиняют первого замминистра чуть ли не закреплено документами, тема для разговоров сменилась и теперь уже гадают, что сподвигло Белавкина на нарушение закона.

КСП обещает много сюрпризов

Контрольно-счетная палата Челябинской области начала проверку использования бюджетных средств, направленных на модернизацию сетей теплоснабжения на территории Бакала в Саткинском районе. И так совпало, что проверка стартовала 31 мая, за три дня до задержания первого замминистра строительства и инфраструктуры региона Ивана Белавкина, которого как раз подозревают в получении взяток от саткинских предпринимателей. «Белавкин курирует вопросы ЖКХ, в том числе и модернизацию сетей в области, — поясняет инсайдер. — КСП своими проверками часто дает поводы силовикам возбуждать уголовные дела. А проверка Саткинского района будет идти особенно тщательно, с учетом уголовного дела Белавкина. Могут вскрыться самые неожиданные факты. Силовики с особым нетерпением ждут актов КСП».

Виктор Тупикин после ухода на пенсию исчез из повестки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-министр напрягся

В челябинском правительстве гадают, чем может обернуться уголовное дело первого замглавы областного минстроя Ивана Белавкина для экс-министра Виктора Тупикина, с почетом ушедшего на пенсию перед самым Новым годом. «Именно Тупикин, сам проработавший министром 15 лет, „растил“ Белавкина, — говорят в кулуарах. Поэтому Белавкин, как и Тупикин столько лет продержался при нескольких губернаторах». Именно по этой причине, считают собеседники агентсва, Белавкин не будет давать показания на Тупикина по другим делам, хотя силовиков это может очень заинтересовать. При этом Тупикин после ухода на пенсию в повестке не появлялся. Коммерческих фирм, связанных с его бизнесом, не появилось.

У Юрия Элбакидзе появятся новые заместители Фото: Илья Московец © URA.RU

ФСБ перезагрузит минстрой

Говорят, что скоро в областном минстрое произойдет серьезная кадровая перезагрузка. «Заместителем министра станет начальник управления капстроительства Ильгаз Мусин, — рассказывает инсайдер. — В министерство он попал по результатам конкурса, а пригласил его министр Юрий Элбакидзе, знакомый с ним по работе в Магнитогорске». А еще есть вероятность повышения до уровня замминистра замначальника управления регионального госстройндадзора Кирилла Мозгалева. Инсайдеры обсуждают, что всех кандидатов на повышение будут проверять особо тщательно в ФСБ, из-за пристального внимания которого и может начаться смена кадров.

Правда, пока вакантна только одна ставка замминистра, освободившаяся после ухода в конце апреля Евгения Курилова. Но учитывая, что еще два заместителя, Иван Белавкин и Татьяна Антонова, под уголовками, ситуация может измениться. Правда Антонова, даже отсидев год в СИЗО, отказалась увольняться и знакомится с материалами дела в статусе госслужащей. А как будет развиваться ситуация с Белавкиным никто не знает.

Евгений Ваганов осенью может покинуть пост главы района Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава вернется в правительство

Инсайдеры обсуждают, что у главы Сосновского района Евгения Ваганова скоро может появиться новый заместитель — Ирина Новикова. Сейчас Новикова руководит областным ГУП «Продкорпорация», структурой, которую власти давно хотят ликвидировать. Говорят, что Новикова будет работать в администрации Сосновского района как будущий сменщик Ваганова и со временем возглавит район. Произойдет это осенью, после выборов в Госдуму. А сам Ваганов вернется в министерство сельского хозяйства области, где когда-то занимал должность первого замминистра, и возглавит ведомство. К действующему министру Алексею Кобылину накопилось много претензий, но отставку отложили до осени.



Преподаватель будет следить за чиновниками

Говорят, что новое управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений, которое появилось в структуре челябинского правительства и будет напрямую подчиняться губернатору Алексею Текслеру, может возглавить преподаватель Челябинского филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) при президенте РФ Алексей Ильиных. Не так давно Ильиных поступил на работу в одно из управлений аппарата губернатора и правительства, но несколько часов в РАНХиГС за собой оставил, законом это разрешено. «Ильиных работает в управлении, которое курирует замруководителя аппарата Алесей Фартыгин. Именно Фартыгин перетащил Ильиных из вуза на работу в правительство и сейчас лоббирует его на пост руководителя нового управления», — говорит инсайдер.



Экс-председатель челябинского правительства не смог уехать из Москвы

Странные слухи приходят из Москвы, куда лет 15 назад после конфликта с губернатором Петром Суминым перебрался экс-глава правительства Челябинской области Владимир Уткин. «Уткин — уроженец Копейска, города-спутника Челябинска. Сейчас там расследуется уголовное дело, где фигурирует совершенное еще в 1990-х годах убийство. Сторона защиты хотела вызвать Уткина как свидетеля. Когда до него дозвонились, он сказал, что не может прилететь — ибо находится под подпиской о невыезде. Теперь все гадают, по какому поводу», — рассказал инсайдер.



Мэрия ищет сакральную жертву из-за срубленной лиственницы

В мэрии Челябинска выбирают сакральную жертву. Говорят, что скандал с уничтожением 115-летней даурской лиственницы, высаженной во время Русско-японской войны и ставшей одной из главных достопримечательностей города, получил слишком большой резонанс. «История выплеснулась далеко за пределы региона, получила резкую оценку губернатора — кто-то должен ответить. Пока „под прицелом“ вице-мэр по дорожному хозяйству Максим Куляшов, начальник управления дорожного хозяйства Ринат Кучитаров и глава управления экологии Иван Кинев. Главная же угроза нависла над директором МБУ „Геоцентр“ Константином Антроповым. Его подчиненные спилили знаменитое дерево, руководствуясь заключением непонятных экспертов. Решать по отставкам и наказаниям будет мэр Наталья Котова», — утверждает инсайдер.

Суд по делу Александра Виноградова еще не закончился Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Троицке начинают делить власть

Суд еще не рассмотрел представление прокуратуры об отстранении от работы мэра Троицка Александра Виноградова, обвиняемого в превышении служебных полномочий, да и до завершения процесса далеко, но в городе уже обозначились претенденты на пост главы. «Говорят, что мэром Троицка подумывает стать начальник местного следственного отдела СКР Алексей Лабков, — рассказывает источник. — Примечательно, что Виноградов писал заявление в ФСБ, где указывал имена сотрудников следственного отдела, у которых, как он считает, была личная заинтересованность в его уголовном деле. Ответа на заявление пока нет, но Лабков, якобы, подумывает о смене работы». А еще в городе появилось очень много баннеров с изображением местного депутата горсобрания Виталия Мижевикина, на которого Виноградов тоже писал заявление в ФСБ, по факту нарушений на рынке ритуальных услуг. «Судя по числу баннеров, Мижевикин тоже готовится к политической кампании, — говорят в Троицке. — Возможно, и он хочет стать мэром».

Наумов примкнет к «Новый людям»

Станислав Наумов не оставляет надежд стать депутатом Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Инсайдеры сообщают, что бывший замглавы Минпромторга РФ Станислав Наумов обдумывает вариант пойти на выборы в Госдуму в Челябинской области по спискам партии «Новые люди». «Джентльменское заключение, которое он подписал с ЕР накануне проигранных праймериз, в юридическом плане ничего не значит. В заявлении указывалось, что в случае поражения проигравший не будет выдвигаться от другой партии. Членам ЕР нарушение соглашения грозит исключением из рядов. А Наумов даже не сторонник партии, и вообще считает, что на праймериз в Магнитогорске с ним поступили нечестно. Переговоры в Москве Наумову помогает вести политолог Евгений Минченко, его давний друг. Он даже выкладывал видео с призывом голосовать на праймериз за Наумова», — рассказал собеседник.

Клушину выбрали округ в Госдуму

Говорят, что по Челябинскому одномандатному округу от Партии Роста пойдет депутат гордумы областного центра Иван Клушин. Это один из самых богатых народных избранников в Курчатовском райсовете, откуда его делегировали на уровень города. «Курчатовский район входит в Челябинский округ, и уже поэтому хорошо знаком Клушину. В Партию Роста он вступил ее прошлым летом со своим коллегой, депутатом Сергеем Селещуком. Последний, по слухам, возглавит региональный избирательный список партии, — пояснил инсайдер. — Правда, Селещуку здорово досталось за то, что он раньше времени сообщил об этом СМИ».



Чиновники остались без служебных машин

После экс-мэра Веры Усковой остались две машины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Верхнем Уфалее новая команда местной мэрии осталась без служебных машин. «В служебном автопарке администрации до прихода на пост главы города Веры Усковой было несколько автомобилей. Когда она в прошлом году уволилась, осталось только два. Причем, в таком состоянии, что их пришлось загнать в сервис для капитального ремонта, где они до сих пор находятся. Теперь руководители мэрии Верхнего Уфалея ездят по делам и на совещания в Челябинск на личных машинах. Самой Усковой все равно — она трудоустроилась в крупную компанию и теперь происходящее ее не касается», — утверждает инсайдер.

Александр Аристов свой актив оценил высоко Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Аристов хочет продать агрофирму

Пока «Черкизово» присматривается к птицефабрикам в Челябинской области, на этом фоне заговорили, что Александр Аристов подумывает продать агрофирму «Ариант», входящую в группу компаний «Ариант», ныне переписанную на зятя Александра Кретова и дочь Елену. «Актив для семьи Аристовых довольно хлопотный. Свинокомплекс, который составляет основу компании, постоянно обвиняют в отравлении питьевой воды сразу в нескольких муниципалитетах Еманжелинского района. Куда как приятней заниматься виноделием в Краснодарском крае. При этом главным препятствием в переговорах остается цена — Аристов оценивает свой актив очень дорого», — объяснил инсайдер.

В VIP-поселке свергают главу

В дачном некоммерческом товариществе «Чайка» на озере Увильды могут снять с поста председателя Николая Овсянникова. Поселок непростой, здесь есть коттеджи у целого ряда VIP-персон, но есть владельцы попроще, строившие дома и дачи во времена СССР. Место для дач крайне привлекательно, находится на берегу живописного озера в часе езды от Челябинска. Недавно в «Чайке» разгорелся скандал. Владельцы узнали, что они, якобы, еще в июле 2019 года участвовали в общем собрании и все единогласно проголосовали за внесение целевого взноса, по 350 тысяч рублей за каждый участок. И на основании решения собрания с владельцев садов стали взыскивать долги и даже арестовывать недвижимость. После того, как собственники обратились в прокуратуру, было возбуждено два уголовных дела: по факту мошенничества и по факту подделки документов. На ближайшем собрании Овсянникова, который, якобы, затеял эту аферу, хотят убрать с поста председателя, а заодно сместить и все правление. «Вот только Овсянников ведет себя странно, даже угрожает, — говорят в „Чайке“. — Некоторые боятся, что им дачи сожгут!»

«Черкизово» присматривается к новым активам

Говорят, что группа «Черкизово» проявляет интерес к покупке сразу нескольких активов в Челябинской области. «Один из крупнейших федеральных агрохолдингов пока не присутствует в регионе, но вынашивает такие планы. В Челябинской области москвичей заинтересовали „Ситно“ и, особенно, „Здоровая ферма“ и „Равис“. При этом „Здоровая ферма“ обойдется дешевле, но на ней висят долги и нужно договариваться с кредиторами. Но зато проще решать с собственниками, так как сейчас владельцем „Здоровой фермы“ по сути является государство в лице Центробанка РФ. При этом „Равис“ выглядит идеальным вариантом, но у ее владельца Андрея Косилова бизнес сейчас на подъеме и он не слишком заинтересован в сделке», — считает инсайдер.

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