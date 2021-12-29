Пермские инсайды: в заксобрании — шпионы

О новом приобретении губернатора, недоверии к мэру и бегстве врачей. Выпуск 952

30 декабря 2021 в 19:54 Размер текста - 17 +

Поздравляем с Новым годом! И вспоминаем главные мемы-2021 Коллаж URA.RU На уходящей неделе пермскому губернатору Дмитрию Махонину дали совет из федерального центра. Тем временем сам глава региона «шпионит» за министерствами через близких к нему людей. Жителей Александровска разочаровала глава, а врачам крупных медучреждений мстят недоброжелатели. Об этом и многом другом — в свежем выпуске «Инсайдов». «Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Федералы посоветовали Махонину создать медиахолдинг В Москве пермскому губернатору дали понять, что ему необходимы собственные медиа Фото: Владимир Андреев © URA.RU Слухачи рассказывают, что свою роль в покупке медиаактивов, которые связывают с депутатом Госдумы Дмитрием Скривановым, сыграла федеральная установка. «Вообще принято, чтобы у каждого губернатора был лояльный ему медиахолдинг. Они были у [экс-губернаторов] Виктора Басаргина и Максима Решетникова. И Махонину тоже намекнули, что надо последовать их примеру», — говорит инсайдер. И если бы со Скривановым не получилось, власти нашли бы другие варианты. Крайний из них — создание холдинга с нуля. В заксобрании появились шпионы губернатора Инсайдеры гадают, в чем истинная цель создания постоянно действующей рабочей группы в заксобрании по вопросам цифровизации. Туда вошли чуть ли не все председатели комитетов и представители групп влияния. И первое заседание комиссии заставило насторожиться наблюдателей. «Первое заседание прошло по принципу „с места в карьер“. Сразу стали задавать неудобные вопросы. Министерства напряглись. Они не понимают: то ли это личная воля депутатов, то ли губернатор таким образом пытается им сигналы послать», — говорят слухачи. Их смущает, что руководитель группы Илья Шулькин, а также депутаты Антон Удальев и Алексей Мельников считаются близкими к губернатору. Торчинский все-таки перейдет в галерею Вячеслав Торчинский все-таки получит новую должность Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Инсайдеры не сомневаются, что экс-министр культуры Вячеслав Торчинский все-таки трудоустроится директором Пермской художественной галереи. Сейчас обсуждается вариант, что на него лягут все хозяйственные функции, связанные со строительством нового здания и переездом. «Действующий директор учреждения Юлия Тавризян остается арт-директором, она продолжит отвечать за творческую часть, — говорит инсайдер. — А Торчинский будет курировать процесс строительства. Сейчас страсти поулягутся, и решение будет принято». Слухачи добавляют, что такое обещание якобы дал Торчинскому губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Чиновникам запретили покидать родину в Новый год Сотрудникам пермских министерств и ведомств, говорят слухачи, настоятельно рекомендовали не выезжать за границу в новогодние каникулы. Эту же рекомендацию дали депутатам. «Во-первых, они могут привести новый штамм „Омикрон“. Во-вторых, это может вызвать раздражение у людей», — рассказывают слухачи. Те, кто ослушаются, попадут «на карандаш» как не оправдавшие доверия. Пермяки не знают, что в городе сменился мэр Пермяки по-прежнему считают своим мэром Дмитрия Самойлова Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Многие жители Перми якобы не в курсе, что главой города почти год как является не Дмитрий Самойлов, а Алексей Демкин. «Это хорошо видно в соцсетях, — рассказывают слухачи. — Там по-прежнему упоминают Самойлова в сообщениях о каких-то проблемах». В Александровске вновь накаляется политическая обстановка Ходят слухи, что в протестном Александровске опять накаляются политические страсти. Глава округа Ольга Лаврова так и не смогла выстроить отношения с частью депутатов местной думы и депутатом заксобрания от КПРФ Дмитрием Кожановым. Тем временем разочарованные работой главы жители готовы подписывать заявления на роспуск думы и отставку Лавровой. «Ситуация напряженная. Особенно, с учетом того, что трехлетний бюджет принят „в пользу Яйвы“, откуда родом Лаврова», — рассказал источник. Масла в огонь подливают и местные депутаты. Вместо того, чтобы искать пути решения проблем в территории, они устраивают склоки и пишут друг на друга кляузы в полицию, добавил инсайдер. Глав территорий заставят чаще отчитываться о работе перед жителями Глав территорий обяжут чаще общаться с жителями онлайн Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Источники сообщают, что по указанию краевых властей, главы некоторых территорий будут чаще проводить прямые трансляции. «Главам указали на то, чтобы они чаще проводили эфиры. В основном это касается проблемных территории, в которых местные жители настроены крайне нелояльно по отношению к властям», — рассказал инсайдер. Чиновник мэрии Чусового попал под уголовное дело… По информации инсайдеров, за провал капремонта крыш жилых домов в Чусовом придется отвечать сотруднику местной администрации. Им якобы уже заинтересовались правоохранительные органы. «После выхода сюжета о срыве капремонта, который показали на одном из федеральных каналов, в провинциальный городок нагрянул «целый автобус сотрудников краевой прокуратуры». «После этого работник администрации Чусовского городского округа стал фигурантом уголовного дело. Он курирует капитальный ремонт домов по проекту «Чусовские атланты». Видимо, дома, оставшиеся без крыш, еще аукнутся администрации», — рассказал инсайдер. …а любимицу мэрии, обвиняемую в краже, поймали в Перми Полицейские нашли сбежавшую от правосудия директора УК Фото: Владимир Андреев © URA.RU Тем временем судачат, что экс-директора управляющей компании «Ерзовка» и директора УК «Единый город» в Чусовом Екатерина Гачегова, подавшаяся в бега, была поймана в Перми. В мае этого года в отношении нее возбудили уголовное дело. Гачегова обвиняется в двух эпизодах преступной деятельности: краже и неправомерном обороте средств платежей. «Гачегова была любимицей местной администрации и находилась под ее покровительством. Получала в управление самые лучшие дома в городе. Но, когда „запахло жареным“ и начался суд, подалась в бега, была объявлена в розыск. В итоге на днях ее задержали в Перми», — пояснил источник. Судебные разбирательства по делу Гачеговой перенесены на январь 2022 года. Новое агрохозяйство вызвало расстройство желудка у пермяков Пермяки не оценили продукцию тепличного комплекса Фото: Денис Моргунов © URA.RU Злые языки шепчут, что пермяки не жалуют продукцию недавно открывшегося тепличного комплекса «Пермский» (расположен в Чусовом). «Огурцы, к примеру, есть невозможно — после них диарея. Возможно, это з-за того, что предприятие использует химпрепараты для роста растений», — сетует источник. Еще одной проблемой, жалуются местные, стала нехватка автобусов. Автотранспортное предприятие возит рабочих на комплекс из других городов — Гремячинска, Горнозаводска и Лысьва. Из-за этого автобусов в городе не хватает, и жители вынуждены ходить пешком. Недоброжелатели пытаются «слить» двух главврачей ключевых больниц Инсайдеры утверждают, что появившиеся в одном из telegram-каналов слухи о скорой отставке двух главврачей ключевых медучреждений в Перми, не соответствуют действительности. Речь идет о руководителе Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Юрии Синельникове и главвраче краевого онкодиспансера Максиме Мезенцеве. «Никакой проверки работы Мезенцева, как утверждается в telegram-канале, нет. Претензий к его работе со стороны учредителя, краевого минздрава — тоже. Синельников тоже продолжает работать», — сообщил инсайдер. По его словам, информация о скорой отставке врачей, не более, чем «вбросы недоброжелателей» Из березниковских больниц бегут лучшие специалисты Злые языки поговаривают, что из краевой больницы имени Вагнера в Березниках уходят лучшие специалисты. «Из больницы продолжается утечка ценных кадров. Недавно ушли несколько онкологов. Часть врачей уехала в другие регионы, тут перспектив для них нет от слова совсем. Скоро без специалистов останемся», — сообщил инсайдер. Источник отметил, что руководство больниц не стремится оставлять сотрудников в своих больницах. Пермские СМИ поспешили с открытием «Эспланады» МФЦ в Перми пока не готов к открытию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Перенос сроков открытия МФЦ «Эспланада» в центре Перми стал неожиданностью только для СМИ. Как говорят слухачи, внезапным для строителей было как раз сообщение о запуске центра 29 декабря — в здании ничего не готово к встрече посетителей до сих пор. «По словам одного из подрядчиков, более-менее реальный срок сдачи объекта — вторая декада января. При этом рабочих постоянно подгоняют, на качестве это отражается не лучшим образом. Так что, как пройдет проверка объекта — еще вопрос», — говорит инсайдер. Среди рабочих ходят слухи и том, что здание построено с нарушениями — якобы, одна из бетонных стен всегда влажная, сырость видна внутри помещения. «Как долго простоит конструкция, если там не переделать систему гидроизоляции, не понятно», — отметил инсайдер. Пермская опера терпит имиджевые потери Источник предполагает, что кадровый скандал с внезапным уходом из Пермской оперы главного дирижера Артема Абашева может обернуться имиджевыми потерями для руководства театра. «Абашев был креатурой прежнего руководства театра, худрука Теодора Курентзиса и директора Андрея Борисова. Когда пришел [новый директор Довлет] Анзароков, у Абашева с ним сразу не заладилось» -, рассказал инсайдер. По словам источника, и критики, и театральная публика негативно восприняли кадровую отставку. «Абашев за время работы в театре успел себя хорошо зарекомендовать, с успехом представлял Пермскую оперу за рубежом. Публика его любила и ценила, а Анзароков пока себя проявил лишь с негативной стороны», — заключил инсайдер. Чайковские власти пытаются спихнуть многодетным «ненужные» земли Поговаривают, что администрация Чайковского пытается раздать бесплатные земельные участки многодетным семьям, но никто не хочет их брать. «Мэрия никак не может раздать земельные участки многодетным. Они им неинтересны: нет инфраструктуры, дорог, газа, электричества — просто поле. Недавно предлагали земли 106 семьям, согласились только 38», — рассказал источник. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.

На уходящей неделе пермскому губернатору Дмитрию Махонину дали совет из федерального центра. Тем временем сам глава региона «шпионит» за министерствами через близких к нему людей. Жителей Александровска разочаровала глава, а врачам крупных медучреждений мстят недоброжелатели. Об этом и многом другом — в свежем выпуске «Инсайдов». «Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Федералы посоветовали Махонину создать медиахолдинг Слухачи рассказывают, что свою роль в покупке медиаактивов, которые связывают с депутатом Госдумы Дмитрием Скривановым, сыграла федеральная установка. «Вообще принято, чтобы у каждого губернатора был лояльный ему медиахолдинг. Они были у [экс-губернаторов] Виктора Басаргина и Максима Решетникова. И Махонину тоже намекнули, что надо последовать их примеру», — говорит инсайдер. И если бы со Скривановым не получилось, власти нашли бы другие варианты. Крайний из них — создание холдинга с нуля. В заксобрании появились шпионы губернатора Инсайдеры гадают, в чем истинная цель создания постоянно действующей рабочей группы в заксобрании по вопросам цифровизации. Туда вошли чуть ли не все председатели комитетов и представители групп влияния. И первое заседание комиссии заставило насторожиться наблюдателей. «Первое заседание прошло по принципу „с места в карьер“. Сразу стали задавать неудобные вопросы. Министерства напряглись. Они не понимают: то ли это личная воля депутатов, то ли губернатор таким образом пытается им сигналы послать», — говорят слухачи. Их смущает, что руководитель группы Илья Шулькин, а также депутаты Антон Удальев и Алексей Мельников считаются близкими к губернатору. Торчинский все-таки перейдет в галерею Инсайдеры не сомневаются, что экс-министр культуры Вячеслав Торчинский все-таки трудоустроится директором Пермской художественной галереи. Сейчас обсуждается вариант, что на него лягут все хозяйственные функции, связанные со строительством нового здания и переездом. «Действующий директор учреждения Юлия Тавризян остается арт-директором, она продолжит отвечать за творческую часть, — говорит инсайдер. — А Торчинский будет курировать процесс строительства. Сейчас страсти поулягутся, и решение будет принято». Слухачи добавляют, что такое обещание якобы дал Торчинскому губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Чиновникам запретили покидать родину в Новый год Сотрудникам пермских министерств и ведомств, говорят слухачи, настоятельно рекомендовали не выезжать за границу в новогодние каникулы. Эту же рекомендацию дали депутатам. «Во-первых, они могут привести новый штамм „Омикрон“. Во-вторых, это может вызвать раздражение у людей», — рассказывают слухачи. Те, кто ослушаются, попадут «на карандаш» как не оправдавшие доверия. Пермяки не знают, что в городе сменился мэр Многие жители Перми якобы не в курсе, что главой города почти год как является не Дмитрий Самойлов, а Алексей Демкин. «Это хорошо видно в соцсетях, — рассказывают слухачи. — Там по-прежнему упоминают Самойлова в сообщениях о каких-то проблемах». В Александровске вновь накаляется политическая обстановка Ходят слухи, что в протестном Александровске опять накаляются политические страсти. Глава округа Ольга Лаврова так и не смогла выстроить отношения с частью депутатов местной думы и депутатом заксобрания от КПРФ Дмитрием Кожановым. Тем временем разочарованные работой главы жители готовы подписывать заявления на роспуск думы и отставку Лавровой. «Ситуация напряженная. Особенно, с учетом того, что трехлетний бюджет принят „в пользу Яйвы“, откуда родом Лаврова», — рассказал источник. Масла в огонь подливают и местные депутаты. Вместо того, чтобы искать пути решения проблем в территории, они устраивают склоки и пишут друг на друга кляузы в полицию, добавил инсайдер. Глав территорий заставят чаще отчитываться о работе перед жителями Источники сообщают, что по указанию краевых властей, главы некоторых территорий будут чаще проводить прямые трансляции. «Главам указали на то, чтобы они чаще проводили эфиры. В основном это касается проблемных территории, в которых местные жители настроены крайне нелояльно по отношению к властям», — рассказал инсайдер. Чиновник мэрии Чусового попал под уголовное дело… По информации инсайдеров, за провал капремонта крыш жилых домов в Чусовом придется отвечать сотруднику местной администрации. Им якобы уже заинтересовались правоохранительные органы. «После выхода сюжета о срыве капремонта, который показали на одном из федеральных каналов, в провинциальный городок нагрянул «целый автобус сотрудников краевой прокуратуры». «После этого работник администрации Чусовского городского округа стал фигурантом уголовного дело. Он курирует капитальный ремонт домов по проекту «Чусовские атланты». Видимо, дома, оставшиеся без крыш, еще аукнутся администрации», — рассказал инсайдер. …а любимицу мэрии, обвиняемую в краже, поймали в Перми Тем временем судачат, что экс-директора управляющей компании «Ерзовка» и директора УК «Единый город» в Чусовом Екатерина Гачегова, подавшаяся в бега, была поймана в Перми. В мае этого года в отношении нее возбудили уголовное дело. Гачегова обвиняется в двух эпизодах преступной деятельности: краже и неправомерном обороте средств платежей. «Гачегова была любимицей местной администрации и находилась под ее покровительством. Получала в управление самые лучшие дома в городе. Но, когда „запахло жареным“ и начался суд, подалась в бега, была объявлена в розыск. В итоге на днях ее задержали в Перми», — пояснил источник. Судебные разбирательства по делу Гачеговой перенесены на январь 2022 года. Новое агрохозяйство вызвало расстройство желудка у пермяков Злые языки шепчут, что пермяки не жалуют продукцию недавно открывшегося тепличного комплекса «Пермский» (расположен в Чусовом). «Огурцы, к примеру, есть невозможно — после них диарея. Возможно, это з-за того, что предприятие использует химпрепараты для роста растений», — сетует источник. Еще одной проблемой, жалуются местные, стала нехватка автобусов. Автотранспортное предприятие возит рабочих на комплекс из других городов — Гремячинска, Горнозаводска и Лысьва. Из-за этого автобусов в городе не хватает, и жители вынуждены ходить пешком. Недоброжелатели пытаются «слить» двух главврачей ключевых больниц Инсайдеры утверждают, что появившиеся в одном из telegram-каналов слухи о скорой отставке двух главврачей ключевых медучреждений в Перми, не соответствуют действительности. Речь идет о руководителе Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Юрии Синельникове и главвраче краевого онкодиспансера Максиме Мезенцеве. «Никакой проверки работы Мезенцева, как утверждается в telegram-канале, нет. Претензий к его работе со стороны учредителя, краевого минздрава — тоже. Синельников тоже продолжает работать», — сообщил инсайдер. По его словам, информация о скорой отставке врачей, не более, чем «вбросы недоброжелателей» Из березниковских больниц бегут лучшие специалисты Злые языки поговаривают, что из краевой больницы имени Вагнера в Березниках уходят лучшие специалисты. «Из больницы продолжается утечка ценных кадров. Недавно ушли несколько онкологов. Часть врачей уехала в другие регионы, тут перспектив для них нет от слова совсем. Скоро без специалистов останемся», — сообщил инсайдер. Источник отметил, что руководство больниц не стремится оставлять сотрудников в своих больницах. Пермские СМИ поспешили с открытием «Эспланады» Перенос сроков открытия МФЦ «Эспланада» в центре Перми стал неожиданностью только для СМИ. Как говорят слухачи, внезапным для строителей было как раз сообщение о запуске центра 29 декабря — в здании ничего не готово к встрече посетителей до сих пор. «По словам одного из подрядчиков, более-менее реальный срок сдачи объекта — вторая декада января. При этом рабочих постоянно подгоняют, на качестве это отражается не лучшим образом. Так что, как пройдет проверка объекта — еще вопрос», — говорит инсайдер. Среди рабочих ходят слухи и том, что здание построено с нарушениями — якобы, одна из бетонных стен всегда влажная, сырость видна внутри помещения. «Как долго простоит конструкция, если там не переделать систему гидроизоляции, не понятно», — отметил инсайдер. Пермская опера терпит имиджевые потери Источник предполагает, что кадровый скандал с внезапным уходом из Пермской оперы главного дирижера Артема Абашева может обернуться имиджевыми потерями для руководства театра. «Абашев был креатурой прежнего руководства театра, худрука Теодора Курентзиса и директора Андрея Борисова. Когда пришел [новый директор Довлет] Анзароков, у Абашева с ним сразу не заладилось» -, рассказал инсайдер. По словам источника, и критики, и театральная публика негативно восприняли кадровую отставку. «Абашев за время работы в театре успел себя хорошо зарекомендовать, с успехом представлял Пермскую оперу за рубежом. Публика его любила и ценила, а Анзароков пока себя проявил лишь с негативной стороны», — заключил инсайдер. Чайковские власти пытаются спихнуть многодетным «ненужные» земли Поговаривают, что администрация Чайковского пытается раздать бесплатные земельные участки многодетным семьям, но никто не хочет их брать. «Мэрия никак не может раздать земельные участки многодетным. Они им неинтересны: нет инфраструктуры, дорог, газа, электричества — просто поле. Недавно предлагали земли 106 семьям, согласились только 38», — рассказал источник. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.