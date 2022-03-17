«Трудных» девочек в ЯНАО взяли под крыло

Основательница проекта «Краски» рассказала о помощи проблемным подросткам

21 марта 2022 в 05:30 Размер текста - 17 +

«Краски» — единственный в ЯНАО проект для девочек, попавших в трудную жизненную ситуацию Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В прошлом году депутат городской Думы Нового Уренгоя Екатерина Шпаченко в один момент стала многодетной «мамой» — кроме своей дочки, у нее появилось еще 12. Все эти девочки — подростки от 13 до 15 лет, попавшие в трудную жизненную ситуацию и до которых никому не было дела. В августе 2021 года Екатерина вошла в состав комиссии по делам несовершеннолетних. «На заседании я увидела этих девочек и — душа откликнулась, захотелось им помочь. Подростками такого возраста, даже если они попали в беду или плохую историю, никто не занимается — их или начинают лечить, или сразу наказывают. Если для пацанов есть какие-то патриотические проекты по типу „Вымпел“, „Ямал патриот“ и прочее, то для девочек ничего нет», — делится депутат. В социальном проекте «Краски» участвуют более 12 девочек, находящихся в трудных жизненных условиях Екатерина Шпаченко Шпаченко запустила социальный проект именно для девочек, которые уже состоят на учете в полиции. Екатерина считает, что детям в такой ситуации важна поддержка и психологическая помощь, им нужны единомышленники и взрослые, готовые услышать и разговаривать с ними на равных. Так в жизни депутата и ее подопечных появились «Краски». «Это название как-то само пришло в голову, — делится женщина. — Хотелось раскрасить серые и убогие будни девочек, которые предоставлены сами себе. Поначалу, когда мы предложили подросткам участие в проекте, они отнеслись к идее скептически. Но уже после первых встреч девчонки сдружились, создали свой чат, общаются». По словам Екатерины Шпаченко, далеко не всегда на учет по делам несовершеннолетних попадают дети из малообеспеченных или неблагополучных семей. И предпосылки для этого очевидны задолго до фактической постановки на учет, но родители часто не замечают, когда у ребенка начинаются проблемы. — Из-за конфликтных ситуаций в семье многие дети начинают чудить и проявлять себя неадекватно — вредят себе или другим, воруют, разбойничают, в их жизни появляется алкоголь или наркотики. Все это — попытки привлечь внимание своих эмоционально отстраненных и холодных родителей и прямая дорога на заседание комиссии по делам несовершеннолетних, — рассказывает депутат Шпаченко. — А взрослые часто упускают из вида, что 13-15 лет — это еще детский возраст. Как бы они себя не вели и что бы из себя не строили, они — дети. Вот эти дамочки, которые кичатся, что они в гаражах ночуют — это дети, и очень больно видеть, как они рушат собственную жизнь. Разве можно отвернуться и сделать вид, что меня это не касается? Участницы «Красок» на постоянной основе работают с психологом Екатерина Шпаченко Сегодня проект «Краски» — это более 12 девочек. К каждой из них, говорит Екатерина, нужно подобрать ключик — без индивидуального подхода и восприятия подростков как собственных детей ничего не получится. У некоторых школьниц уже проявляются психологические проблемы, поэтому на постоянной основе с участницами проекта работает психолог Ирина Логачева, у которой есть также богатый профессиональный опыт общения с потенциальными опекунами и приемными родителями. «У девчонок уже сложился свой круг общения, они с трудом впускают в него кого-то еще, поэтому каждый новичок проходит адаптацию в проекте. Некоторые „старички“ к этому относятся с ревностью, не хотят меня с кем-то делить. Я же, наоборот, стараюсь не завязывать наше комьюнити на своей личности, потому что сегодня я есть, а завтра меня нет», — отмечает Шпаченко. Проект объединил девочек из разных семей — многодетных, малообеспеченных и семей, достаток которых выше среднего. И это опровергает миф о беспроблемности детей обеспеченных родителей — часто именно таким подросткам катастрофически не хватает внимания вечно занятых мам и пап. «Дети карьеристов очень страдают. У меня в проекте была девочка, чья мама была занята только работой — она занимала руководящую должность в Новом Уренгое. И пока мама была погружена в свои рабочие проблемы и дела, дочка стала пациенткой ПНД и сбегала оттуда. У девочки самая настоящая депрессия. Если мама не проснется и не включится в процесс, то все это может привести к тяжелым последствиям. И это не киношная история, не где-то в книжках или за рубежом — это реальная жизнь, в нашем городе», — рассказывает Екатерина. Девушки посещают различные занятие в городе Екатерина Шпаченко Наполнить проект «Краски» смыслами и пользой Екатерине помогают неравнодушные жители Нового Уренгоя и делают это совершенно бесплатно. «Помимо практик у психолога, нам удалось договориться с косметологом, парикмахером, и модельным агентством „A-MODELS“, чтобы они рассказали нашим участницам об уходе за собой и прочих „девчачьих штуках“. В модельном агентстве девочкам провели несколько мастер-классов. А одну нашу красавицу там заприметили и позвали к себе учиться», — добавила основательница «Красок». Екатерина Шпаченко говорит, что финансовой составляющей в проекте нет — девочкам не оплачивают, например, обучение или какие-то курсы, но это не значит, что нельзя исполнить мечты. «Например, у одной девочки очень проблемная кожа, она этого стесняется и накладывает на себя каждое утро грим. Мы пошли с ней к косметологу и начали решать проблему. Другая девочка из многодетной семьи мечтала о новой одежде, и мы обновили ей гардероб. Это те мелочи, которые делают девчонок счастливыми, а я просто кайфую от самого процесса», — делится женщина. А сколько радости «Краски» приносят в жизнь подростков — Екатерина получает от девочек восторженные отзывы. Но иногда родители начинают «тормозить» перемены в собственном ребенке и мешают ему развиваться. «Одна из наших девочек очень хотела пойти работать, ей нужны были личные деньги. Мы помогли ей найти работу, но мама оказалась против», — приводит пример Екатерина. Именно тогда она поняла, что необходимо организовывать встречи с психологами и для родителей трудных подростков, чтобы дать взрослым опору и помочь наладить отношения в семье. Екатерине предлагали взять в проект парней, но она решила, что «Краски» будут только для девочек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Социальный проект для трудных девочек-подростков «Краски» получил признание и на официальном уровне — Екатерине предлагают взять на «реабилитацию» всех девочек, поставленных на учет в ПДН, и сделать «мужское» отделение. «У меня у самой дочка, как с пацанами работать — я не совсем представляю. Все-таки решили, что наше комьюнити будет только для девочек, ибо в противном случае мы превратимся в банду», — делится депутат. Власти Ямала идею «наставника извне» подхватили и думают реализовать аналогичные проекты во всех образовательных учреждениях округа. А в планах у Екатерины Шпаченко — сотрудничество с социальной программой Газпрома «Будущее вместе» и школой театрального мастерства. Также создательница «Красок» задумывается о том, чтобы выдвинуть свою школу наставничества на президентский грант. 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В прошлом году депутат городской Думы Нового Уренгоя Екатерина Шпаченко в один момент стала многодетной «мамой» — кроме своей дочки, у нее появилось еще 12. Все эти девочки — подростки от 13 до 15 лет, попавшие в трудную жизненную ситуацию и до которых никому не было дела. В августе 2021 года Екатерина вошла в состав комиссии по делам несовершеннолетних. «На заседании я увидела этих девочек и — душа откликнулась, захотелось им помочь. Подростками такого возраста, даже если они попали в беду или плохую историю, никто не занимается — их или начинают лечить, или сразу наказывают. Если для пацанов есть какие-то патриотические проекты по типу „Вымпел“, „Ямал патриот“ и прочее, то для девочек ничего нет», — делится депутат. Шпаченко запустила социальный проект именно для девочек, которые уже состоят на учете в полиции. Екатерина считает, что детям в такой ситуации важна поддержка и психологическая помощь, им нужны единомышленники и взрослые, готовые услышать и разговаривать с ними на равных. Так в жизни депутата и ее подопечных появились «Краски». «Это название как-то само пришло в голову, — делится женщина. — Хотелось раскрасить серые и убогие будни девочек, которые предоставлены сами себе. Поначалу, когда мы предложили подросткам участие в проекте, они отнеслись к идее скептически. Но уже после первых встреч девчонки сдружились, создали свой чат, общаются». По словам Екатерины Шпаченко, далеко не всегда на учет по делам несовершеннолетних попадают дети из малообеспеченных или неблагополучных семей. И предпосылки для этого очевидны задолго до фактической постановки на учет, но родители часто не замечают, когда у ребенка начинаются проблемы. — Из-за конфликтных ситуаций в семье многие дети начинают чудить и проявлять себя неадекватно — вредят себе или другим, воруют, разбойничают, в их жизни появляется алкоголь или наркотики. Все это — попытки привлечь внимание своих эмоционально отстраненных и холодных родителей и прямая дорога на заседание комиссии по делам несовершеннолетних, — рассказывает депутат Шпаченко. — А взрослые часто упускают из вида, что 13-15 лет — это еще детский возраст. Как бы они себя не вели и что бы из себя не строили, они — дети. Вот эти дамочки, которые кичатся, что они в гаражах ночуют — это дети, и очень больно видеть, как они рушат собственную жизнь. Разве можно отвернуться и сделать вид, что меня это не касается? Сегодня проект «Краски» — это более 12 девочек. К каждой из них, говорит Екатерина, нужно подобрать ключик — без индивидуального подхода и восприятия подростков как собственных детей ничего не получится. У некоторых школьниц уже проявляются психологические проблемы, поэтому на постоянной основе с участницами проекта работает психолог Ирина Логачева, у которой есть также богатый профессиональный опыт общения с потенциальными опекунами и приемными родителями. «У девчонок уже сложился свой круг общения, они с трудом впускают в него кого-то еще, поэтому каждый новичок проходит адаптацию в проекте. Некоторые „старички“ к этому относятся с ревностью, не хотят меня с кем-то делить. Я же, наоборот, стараюсь не завязывать наше комьюнити на своей личности, потому что сегодня я есть, а завтра меня нет», — отмечает Шпаченко. Проект объединил девочек из разных семей — многодетных, малообеспеченных и семей, достаток которых выше среднего. И это опровергает миф о беспроблемности детей обеспеченных родителей — часто именно таким подросткам катастрофически не хватает внимания вечно занятых мам и пап. «Дети карьеристов очень страдают. У меня в проекте была девочка, чья мама была занята только работой — она занимала руководящую должность в Новом Уренгое. И пока мама была погружена в свои рабочие проблемы и дела, дочка стала пациенткой ПНД и сбегала оттуда. У девочки самая настоящая депрессия. Если мама не проснется и не включится в процесс, то все это может привести к тяжелым последствиям. И это не киношная история, не где-то в книжках или за рубежом — это реальная жизнь, в нашем городе», — рассказывает Екатерина. Наполнить проект «Краски» смыслами и пользой Екатерине помогают неравнодушные жители Нового Уренгоя и делают это совершенно бесплатно. «Помимо практик у психолога, нам удалось договориться с косметологом, парикмахером, и модельным агентством „A-MODELS“, чтобы они рассказали нашим участницам об уходе за собой и прочих „девчачьих штуках“. В модельном агентстве девочкам провели несколько мастер-классов. А одну нашу красавицу там заприметили и позвали к себе учиться», — добавила основательница «Красок». Екатерина Шпаченко говорит, что финансовой составляющей в проекте нет — девочкам не оплачивают, например, обучение или какие-то курсы, но это не значит, что нельзя исполнить мечты. «Например, у одной девочки очень проблемная кожа, она этого стесняется и накладывает на себя каждое утро грим. Мы пошли с ней к косметологу и начали решать проблему. Другая девочка из многодетной семьи мечтала о новой одежде, и мы обновили ей гардероб. Это те мелочи, которые делают девчонок счастливыми, а я просто кайфую от самого процесса», — делится женщина. А сколько радости «Краски» приносят в жизнь подростков — Екатерина получает от девочек восторженные отзывы. Но иногда родители начинают «тормозить» перемены в собственном ребенке и мешают ему развиваться. «Одна из наших девочек очень хотела пойти работать, ей нужны были личные деньги. Мы помогли ей найти работу, но мама оказалась против», — приводит пример Екатерина. Именно тогда она поняла, что необходимо организовывать встречи с психологами и для родителей трудных подростков, чтобы дать взрослым опору и помочь наладить отношения в семье. Социальный проект для трудных девочек-подростков «Краски» получил признание и на официальном уровне — Екатерине предлагают взять на «реабилитацию» всех девочек, поставленных на учет в ПДН, и сделать «мужское» отделение. «У меня у самой дочка, как с пацанами работать — я не совсем представляю. Все-таки решили, что наше комьюнити будет только для девочек, ибо в противном случае мы превратимся в банду», — делится депутат. Власти Ямала идею «наставника извне» подхватили и думают реализовать аналогичные проекты во всех образовательных учреждениях округа. А в планах у Екатерины Шпаченко — сотрудничество с социальной программой Газпрома «Будущее вместе» и школой театрального мастерства. Также создательница «Красок» задумывается о том, чтобы выдвинуть свою школу наставничества на президентский грант.