Оппозиционер из ХМАО потерпел поражение в деле о клевете

«Никаких пяти экипажей, от которых в алкогольном опьянении угонял депутат, не было»

16 февраля 2023 в 18:52 Размер текста - 17 +

Суд обязал Пантина написать опровержение и заплатить за моральный ущерб Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Депутат думы Югорска Роман Самохвалов выиграл суд против своего коллеги, оппозиционного активиста Антона Пантина. Последний теперь заплатит штраф за то, что опубликовал на своей странице «ВКонтакте» информацию про Самохвалова, которую суд признал порочащей. Источники URA.RU в политическом истеблишменте считают, что победа депутата является примером действия новой региональной системы юридической защиты от информационных атак. По мнению Пантина, Самохвалов угрожал сотрудникам ГИБДД депутатским статусом Фото: Денис Моргунов © URA.RU «Победа Самохвалова над Пантиным — один из первых результатов работы новой системы юридической защиты от информационных атак, которую сейчас тестируют власти регионе. Помимо Югорска аналогичные успешные примеры также уже есть и в других городах округа», — комментирует журналисту агентства инсайдер. URA.RU направило официальный запрос в департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры с просьбой прокомментировать эту информацию. На момент публикации материала ответ не поступил. Суд разбирал историю из поста Пантина в социальной сети «ВКонтакте» от 24 июля 2022 года. Там активист утверждал, что Самохвалов устроил гонки с патрульной машиной ГИБДД, а после того, как его остановили, якобы начал угрожать инспекторам своим депутатским статусом. Самохвалов подал иск против Пантина через несколько дней. Для решения спора была назначена судебно-лингвистическая экспертиза, которую заказали в ФБУ «Уральский региональный центр судебной экспертизы Минюста России». На проверке именно в этом учреждении настаивал сам ответчик. «Для нас важно было признать недостоверными сведения, изложенные в этой статье, так как из текстов комментарий к ней многие поверили, что это было правдой. Никаких пяти экипажей, от которых в алкогольном опьянении угонял мой доверитель, не было» — комментирует журналисту агентства адвокат Самохвалова Оксана Рудик. Пантин не видел мотивировочной части приговора, поэтому не смог прокомментировать корреспонденту URA.RU Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU В «Уральском региональном центре судебной экспертизы» признали текст Пантина недостоверным и порочащим репутацию Самохвалова. Теперь активист должен написать опровержение и выплатить 40 тысяч рублей морального ущерба. «Я не видел текста решения. Когда его увижу можно будет о чем-то говорить. Вообще считаю приговор неверным, так к. экспертиза не выявила недостоверность статьи в целом. И суд в таких случаях должен инициировать новую проверку», — отметил Пантин в разговоре с URA.RU. В свою очередь Самохвалов остался согласен с решением суда. Однако, планирует привлечь своего оппонента к ответственности и за другие спорные заявления. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат думы Югорска Роман Самохвалов выиграл суд против своего коллеги, оппозиционного активиста Антона Пантина. Последний теперь заплатит штраф за то, что опубликовал на своей странице «ВКонтакте» информацию про Самохвалова, которую суд признал порочащей. Источники URA.RU в политическом истеблишменте считают, что победа депутата является примером действия новой региональной системы юридической защиты от информационных атак. «Победа Самохвалова над Пантиным — один из первых результатов работы новой системы юридической защиты от информационных атак, которую сейчас тестируют власти регионе. Помимо Югорска аналогичные успешные примеры также уже есть и в других городах округа», — комментирует журналисту агентства инсайдер. URA.RU направило официальный запрос в департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры с просьбой прокомментировать эту информацию. На момент публикации материала ответ не поступил. Суд разбирал историю из поста Пантина в социальной сети «ВКонтакте» от 24 июля 2022 года. Там активист утверждал, что Самохвалов устроил гонки с патрульной машиной ГИБДД, а после того, как его остановили, якобы начал угрожать инспекторам своим депутатским статусом. Самохвалов подал иск против Пантина через несколько дней. Для решения спора была назначена судебно-лингвистическая экспертиза, которую заказали в ФБУ «Уральский региональный центр судебной экспертизы Минюста России». На проверке именно в этом учреждении настаивал сам ответчик. «Для нас важно было признать недостоверными сведения, изложенные в этой статье, так как из текстов комментарий к ней многие поверили, что это было правдой. Никаких пяти экипажей, от которых в алкогольном опьянении угонял мой доверитель, не было» — комментирует журналисту агентства адвокат Самохвалова Оксана Рудик. В «Уральском региональном центре судебной экспертизы» признали текст Пантина недостоверным и порочащим репутацию Самохвалова. Теперь активист должен написать опровержение и выплатить 40 тысяч рублей морального ущерба. «Я не видел текста решения. Когда его увижу можно будет о чем-то говорить. Вообще считаю приговор неверным, так к. экспертиза не выявила недостоверность статьи в целом. И суд в таких случаях должен инициировать новую проверку», — отметил Пантин в разговоре с URA.RU. В свою очередь Самохвалов остался согласен с решением суда. Однако, планирует привлечь своего оппонента к ответственности и за другие спорные заявления.