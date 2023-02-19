Подборка самых жутких хоррор-квестов Перми

Побег из психбольницы, кошмар Фредди Крюгера и маньяк с бензопилой

20 февраля 2023 в 15:01 Размер текста - 17 +

Любителям пощекотать нервы рекомендуют проходить хоррор-квесты в ночное время суток Фото: Александр Мамаев © URA.RU Тревожные звуки, окровавленные пилы и нападение вампиров — это и многое другое ожидает любителей адреналина в квеструмах. Индустрия набирает популярность у любителей пощекотать нервы. Посещение хоррор-квеста — это отличная возможность оказаться на месте персонажа фильмов ужасов. Сценариев много. Например, побег от живых мертвецов или экскурсия по дому с привидениями. В материале URA.RU — подборка самых жутких квестов Перми, которые могут стать серьезными испытаниями для психики. Спасение от маньяка с бензопилой Сценарий этого квеста отправляет его участников в некогда популярный отель, в котором регулярно пропадают люди. Игроки выступают в роли журналистов, проникших в гостиницу и оказавшихся в ловушке серийного убийцы. Задача участников — разгадать загадку пропажи постояльцев отеля и самим спастись от маньяка, который расправляется с жертвами с помощью бензопилы. Такое приключение горожанам предлагает пермский квеструм Portal. Авторы обещают жуткие декорации, атмосферу страха, зловещее музыкальное сопровождение, а также реалистичную актерскую игру, которые заставят поверить в происходящее. Квест рассчитан на группу игроков, имеется возрастное ограничение 18+. После окончания участникам предлагается скоротать время в зоне отдыха, делясь друг с другом своими эмоциями за чашкой чая. Спасение от маньяка — один из самых популярных сценариев хоррор-квестов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Выживание в городе кровожадных зомби По сюжету квеста, на военной базе произошла авария, запустившая процесс заражения. Все, кто были инфицированы, превратились в кровожадных зомби. Квест групповой, рассчитан на шесть человек. Участникам игры предлагается отправиться в эпицентр распространения инфекции и оценить степень угрозы. Роли зараженных отыгрывают загримированные актеры пермской компании «Сталкер». Организаторы обещают участникам игру на большой площади в одном из городских торговых центров. Игрокам выдают специальную экипировку и предупреждают, что придется много бегать, чтобы спастись от зомби. Загадок в игре мало, но зато обещан интересный сценарий, созданный по мотивам популярных американских фильмов ужасов про живых мертвецов. Квест категорически не рекомендован детям, возрастное ограничение — 18+. Роли зараженных отыгрывают загримированные актеры Фото: Дмитрий Сухоросов © URA.RU Ночной кошмар Фредди Крюгера В этом квесте пугать участников будет Фредди Крюгер, персонаж знаменитой франшизы фильмов ужасов. Участникам игры предложат погрузиться в сон и победить свой страх перед повелителем ночных кошмаров в полосатом свитере и рукой с острыми лезвиями. При этом пермская компания «Сумрак», которая проводит данный квест, заверяет, что он абсолютно безопасен. Роль Фредди отыгрывает профессиональный актер, а его перчатка с ножами бутафорская и не принесет никому вреда. Для большей убедительности игру проводят по ночам. Квест рассчитан на группу от двух до восьми человек и продолжается в течение часа. После этого можно устроить фотосессию с Фредди. Сложность квеста средняя, возрастное ограничение — 14+. После прохождения квеста Фредди позволит сделать с ним селфи Фото: Александр Мамаев © URA.RU Побег из психиатрической больницы Этот квест предлагает приключение в декорациях зловещей клиники для душевнобольных. Участники примерят на себя роли горожан, которых похитили и заточили в палате психиатрической больницы. В квесте также принимают участие актеры, отыгрывающие роли безумных пациентов и доктора, ставящего над ними жуткие эксперименты. Антураж — больничные койки, инвалидные кресла, стены в рисунках, созданных больным воображением. Эта игра не предполагает серьезных физических нагрузок, большую часть времени участникам придется ломать головы над загадками, для решения которых нужно будет использовать различные предметы. Организатор квеста — пермская компания «Нелогика», сложность игры средняя, указанное возрастное ограничение — 12+. Чтобы выбраться из жуткой больничной палаты, придется поломать голову над загадками Фото: Анна Майорова © URA.RU Логово с ловушками «Пилы» Этот хоррор-квест уже по праву можно считать классикой жанра. Существует много вариаций, но основной сценарий остается неизменным. Участники квеста примеряют на себя роли незнакомых друг другу людей, оказавшихся в запертой комнате, связанных цепями и скованных наручниками. Жуткая кукла с экрана телевизора объясняет игрокам правила. За определенное время им нужно освободиться от оков, и, разгадав загадки, выбраться из помещения. Если игроки не успеют уложиться в срок, квест считается проваленным. Интерьер игры — мигающий свет ламп, обшарпанные стены, ржавые трубы и непременная для этого квеста ванна c грязной водой. В Перми такое развлечение предлагает компания Lost. Ограничение по возрасту — 16+. Найти выход из логова маньяка нужно за определенное время Фото: Александр Мамаев © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тревожные звуки, окровавленные пилы и нападение вампиров — это и многое другое ожидает любителей адреналина в квеструмах. Индустрия набирает популярность у любителей пощекотать нервы. Посещение хоррор-квеста — это отличная возможность оказаться на месте персонажа фильмов ужасов. Сценариев много. Например, побег от живых мертвецов или экскурсия по дому с привидениями. В материале URA.RU — подборка самых жутких квестов Перми, которые могут стать серьезными испытаниями для психики. Спасение от маньяка с бензопилой Сценарий этого квеста отправляет его участников в некогда популярный отель, в котором регулярно пропадают люди. Игроки выступают в роли журналистов, проникших в гостиницу и оказавшихся в ловушке серийного убийцы. Задача участников — разгадать загадку пропажи постояльцев отеля и самим спастись от маньяка, который расправляется с жертвами с помощью бензопилы. Такое приключение горожанам предлагает пермский квеструм Portal. Авторы обещают жуткие декорации, атмосферу страха, зловещее музыкальное сопровождение, а также реалистичную актерскую игру, которые заставят поверить в происходящее. Квест рассчитан на группу игроков, имеется возрастное ограничение 18+. После окончания участникам предлагается скоротать время в зоне отдыха, делясь друг с другом своими эмоциями за чашкой чая. Выживание в городе кровожадных зомби По сюжету квеста, на военной базе произошла авария, запустившая процесс заражения. Все, кто были инфицированы, превратились в кровожадных зомби. Квест групповой, рассчитан на шесть человек. Участникам игры предлагается отправиться в эпицентр распространения инфекции и оценить степень угрозы. Роли зараженных отыгрывают загримированные актеры пермской компании «Сталкер». Организаторы обещают участникам игру на большой площади в одном из городских торговых центров. Игрокам выдают специальную экипировку и предупреждают, что придется много бегать, чтобы спастись от зомби. Загадок в игре мало, но зато обещан интересный сценарий, созданный по мотивам популярных американских фильмов ужасов про живых мертвецов. Квест категорически не рекомендован детям, возрастное ограничение — 18+. Ночной кошмар Фредди Крюгера В этом квесте пугать участников будет Фредди Крюгер, персонаж знаменитой франшизы фильмов ужасов. Участникам игры предложат погрузиться в сон и победить свой страх перед повелителем ночных кошмаров в полосатом свитере и рукой с острыми лезвиями. При этом пермская компания «Сумрак», которая проводит данный квест, заверяет, что он абсолютно безопасен. Роль Фредди отыгрывает профессиональный актер, а его перчатка с ножами бутафорская и не принесет никому вреда. Для большей убедительности игру проводят по ночам. Квест рассчитан на группу от двух до восьми человек и продолжается в течение часа. После этого можно устроить фотосессию с Фредди. Сложность квеста средняя, возрастное ограничение — 14+. Побег из психиатрической больницы Этот квест предлагает приключение в декорациях зловещей клиники для душевнобольных. Участники примерят на себя роли горожан, которых похитили и заточили в палате психиатрической больницы. В квесте также принимают участие актеры, отыгрывающие роли безумных пациентов и доктора, ставящего над ними жуткие эксперименты. Антураж — больничные койки, инвалидные кресла, стены в рисунках, созданных больным воображением. Эта игра не предполагает серьезных физических нагрузок, большую часть времени участникам придется ломать головы над загадками, для решения которых нужно будет использовать различные предметы. Организатор квеста — пермская компания «Нелогика», сложность игры средняя, указанное возрастное ограничение — 12+. Логово с ловушками «Пилы» Этот хоррор-квест уже по праву можно считать классикой жанра. Существует много вариаций, но основной сценарий остается неизменным. Участники квеста примеряют на себя роли незнакомых друг другу людей, оказавшихся в запертой комнате, связанных цепями и скованных наручниками. Жуткая кукла с экрана телевизора объясняет игрокам правила. За определенное время им нужно освободиться от оков, и, разгадав загадки, выбраться из помещения. Если игроки не успеют уложиться в срок, квест считается проваленным. Интерьер игры — мигающий свет ламп, обшарпанные стены, ржавые трубы и непременная для этого квеста ванна c грязной водой. В Перми такое развлечение предлагает компания Lost. Ограничение по возрасту — 16+.