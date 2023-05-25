Коалиция в окружении Куйвашева поставила под сомнение его власть

Добиваясь влияния, чиновники запустили утечку секретов в Telegram

26 мая 2023 в 08:53 Размер текста - 17 +

Чиновники из команды Евгения Куйвашева решили, что имеют право определять идеологическую позицию за шефа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В свердловской власти зарождается коалиция, угрожающая политической самостоятельности губернатора Евгения Куйвашева. К членам неформальной группы относят чиновников и пиарщиков, устраивающих утечки закрытой информации от главы региона в анонимные telegram-каналы. По словам источников URA.RU, лидером союза считается директор департамента информполитики (ДИП) Юлия Хусаинова, а к организованным сливам уже якобы присматриваются силовики. Систематические утечки правительственных данных в Telegram начались в середине весны. Тогда же внезапно активизировался канал «Не для протокола», принадлежащий пиарщице Аксане Пановой. Он раньше других официальных источников, в том числе ресурсов ДИПа, начал сообщать приватную информацию о работе губернатора и различных органов власти. Источники URA.RU указывали: это происходит не без участия Хусаиновой, которую с Пановой связывает давняя дружба. Юлию Хусаинову считают причастной к утечкам в пользу анонимного канала «Не для протокола» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Но теплые отношения с пиарщицей — не единственная причина начавшихся сливов, полагает инсайдер в окружении Куйвашева. Уроженка Тобольска Хусаинова уже больше пяти лет работает в постоянном контакте с губернатором: с 2018 года она была его личной помощницей, а в конце 2020-го возглавила ДИП, став отвечать за публичный имидж шефа. Собеседник, хорошо знающий Хусаинову, убежден: пользуясь персональным доверием Куйвашева на протяжении долгого времени, 36-летняя чиновница могла ошибочно поверить в собственную субъектность. Именно с этим связывают появление в резиденции союза, получившего ироничное прозвище «коалиция бывших помощников». Помимо ее неофициального лидера Хусаиновой, членом группы называют другого бывшего адъютанта Куйвашева — Ивана Детченю, ныне первого замглавы аппарата губернатора. По словам двух собеседников URA.RU, приблизительно с марта молодые чиновники начали распоряжаться информацией закрытого характера по своему усмотрению, в том числе, передавая ее Пановой. «Хусаинова до сих пор считает, что тот, кто носил дипломат губернатора, имеет право по-своему транслировать его политическую и кадровую позицию», — негодует источник в резиденции. Статья по теме Команду губернатора Куйвашева лишают монополии на пиар Ярче всего эта политика дала о себе знать в конце апреля, когда Свердловскую область накрыла волна лесных пожаров. Будучи уверенной в собственной самостоятельности, Хусаинова организовала прямую поставку самой оперативной и важной информации в пользу Пановой и ее «Не для протокола». Благодаря этому, например, пиарщице удавалось раньше всех публиковать данные с еще не закончившихся заседаний чрезвычайной комиссии по пожарам, рассказывают участники таких совещаний. Неспроста к утечкам считают причастным и Детченю, в ведении которого сейчас находится аналитический департамент резиденции. «Раньше эта структура была цитаделью, из которой ничего не могло уйти утечь. Департамент готовил, например, губернаторские статьи для „Областной газеты“, справки для встреч [Куйвашева] с президентом. Теперь информация с грифом „ДСП“ [„для служебного пользования“] уходит в telegram-каналы даже раньше, чем ее увидят первые лица области», — обращает внимание один из областных чиновников. Это же подтверждают и другие высокопоставленные сотрудники правительства и резиденции. Зачастую о принятых губернатором решениях они с удивлением узнавали из постов «Не для протокола», а не из официальных бумаг. Показательно, что так, например, было с информацией о февральском повышении Детчени, которое Панова анонсировала на несколько дней раньше кадровой службы. До истории с утечками Ивану Детчене прочили блестящую карьеру на госслужбе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU По словам одного из источников, подозрительно частые утечки засекреченной информации уже заинтересовали правоохранительные органы. «Сегодня [сливы про] пожары, а что завтра?» — передает собеседник логику силовиков. В то же время другие наблюдатели склонны считать, что большим скандалом ситуация не обернется — но вполне может «притормозить» чью-то карьеру: «Такой порыв [Хусаиновой] к влиятельности может сильно сократить перспективы ее друзей в резиденции». Выяснить позицию самих участников интриги к моменту публикации не удалось. Дозвониться до Юлии Хусаиновой не получилось, а известный редакции URA.RU номер Ивана Детчени оказался недоступен. Аксана Панова принципиально отказывается от общения с прессой. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В свердловской власти зарождается коалиция, угрожающая политической самостоятельности губернатора Евгения Куйвашева. К членам неформальной группы относят чиновников и пиарщиков, устраивающих утечки закрытой информации от главы региона в анонимные telegram-каналы. По словам источников URA.RU, лидером союза считается директор департамента информполитики (ДИП) Юлия Хусаинова, а к организованным сливам уже якобы присматриваются силовики. Систематические утечки правительственных данных в Telegram начались в середине весны. Тогда же внезапно активизировался канал «Не для протокола», принадлежащий пиарщице Аксане Пановой. Он раньше других официальных источников, в том числе ресурсов ДИПа, начал сообщать приватную информацию о работе губернатора и различных органов власти. Источники URA.RU указывали: это происходит не без участия Хусаиновой, которую с Пановой связывает давняя дружба. Но теплые отношения с пиарщицей — не единственная причина начавшихся сливов, полагает инсайдер в окружении Куйвашева. Уроженка Тобольска Хусаинова уже больше пяти лет работает в постоянном контакте с губернатором: с 2018 года она была его личной помощницей, а в конце 2020-го возглавила ДИП, став отвечать за публичный имидж шефа. Собеседник, хорошо знающий Хусаинову, убежден: пользуясь персональным доверием Куйвашева на протяжении долгого времени, 36-летняя чиновница могла ошибочно поверить в собственную субъектность. Именно с этим связывают появление в резиденции союза, получившего ироничное прозвище «коалиция бывших помощников». Помимо ее неофициального лидера Хусаиновой, членом группы называют другого бывшего адъютанта Куйвашева — Ивана Детченю, ныне первого замглавы аппарата губернатора. По словам двух собеседников URA.RU, приблизительно с марта молодые чиновники начали распоряжаться информацией закрытого характера по своему усмотрению, в том числе, передавая ее Пановой. Ярче всего эта политика дала о себе знать в конце апреля, когда Свердловскую область накрыла волна лесных пожаров. Будучи уверенной в собственной самостоятельности, Хусаинова организовала прямую поставку самой оперативной и важной информации в пользу Пановой и ее «Не для протокола». Благодаря этому, например, пиарщице удавалось раньше всех публиковать данные с еще не закончившихся заседаний чрезвычайной комиссии по пожарам, рассказывают участники таких совещаний. Неспроста к утечкам считают причастным и Детченю, в ведении которого сейчас находится аналитический департамент резиденции. «Раньше эта структура была цитаделью, из которой ничего не могло уйти утечь. Департамент готовил, например, губернаторские статьи для „Областной газеты“, справки для встреч [Куйвашева] с президентом. Теперь информация с грифом „ДСП“ [„для служебного пользования“] уходит в telegram-каналы даже раньше, чем ее увидят первые лица области», — обращает внимание один из областных чиновников. Это же подтверждают и другие высокопоставленные сотрудники правительства и резиденции. Зачастую о принятых губернатором решениях они с удивлением узнавали из постов «Не для протокола», а не из официальных бумаг. Показательно, что так, например, было с информацией о февральском повышении Детчени, которое Панова анонсировала на несколько дней раньше кадровой службы. По словам одного из источников, подозрительно частые утечки засекреченной информации уже заинтересовали правоохранительные органы. «Сегодня [сливы про] пожары, а что завтра?» — передает собеседник логику силовиков. В то же время другие наблюдатели склонны считать, что большим скандалом ситуация не обернется — но вполне может «притормозить» чью-то карьеру: «Такой порыв [Хусаиновой] к влиятельности может сильно сократить перспективы ее друзей в резиденции». Выяснить позицию самих участников интриги к моменту публикации не удалось. Дозвониться до Юлии Хусаиновой не получилось, а известный редакции URA.RU номер Ивана Детчени оказался недоступен. Аксана Панова принципиально отказывается от общения с прессой.