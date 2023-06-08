Топ событий к 300-летию Перми, которые долго не забудут ваши дети

Мероприятия для детей будут идти с 10 по 12 июня Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В Перми в честь Дня города будет работать более 15 событийных площадок. На каждой из них запланированы мероприятия для всех возрастов от мала до велика. Куда лучше пойти с детьми и весело провести время всей семьей — расскажем в нашем обзоре.

Пермский цирк подготовил специальную программу к юбилею города Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Встречаемся в пермском цирке

Пермский цирк представит авторское шоу «Эпохи». Зрители увидят разные века существования России с древнейших времен до сегодняшних дней. В программе примут участие акробаты с аттракционом в жанре подкидных досок, воздушные гимнасты и эквилибристы. Также в шоу заявлены выступления карликовых пуделей, лошадей, медведей, верблюдов. Представление состоится 10 и 11 июня.

Готовим мороженое и идем на «кашу» к носухам

Пермский зоопарк приглашает на праздник мороженого, который состоится 10 июня. В 12:00 посетители смогут понаблюдать за подводной охотой выдр, увидеть показательные кормления экзотических птиц, а в 14:00 начнется в мастер-класс по приготовлению мороженого и квест «В поисках мороженого». В сам День города, 12 июня, Пермский зоопарк приглашает на «кашу» к носухам. Малышам исполнится один год.

Отмечаем 300-летие с Уэнсдей

В ТРЦ «IMALL Эспланада» юные пермяки встретятся со своими любимыми героями фильмов и комиксов. Для детей готовят большое шоу с участием Человека-паука, Гарри Поттера, Уэнсдей и других известных персонажей. На празднике будет работать более 15 интерактивных площадок с квестами, конкурсами и танцами. Праздник для самых маленьких начнется в 10:00, для ребят от 8 до 12 лет — в 14:30, для подростков — в 19:00. Мероприятие состоится 10 мая в парке развлечений «Фанки Таун» на четвертом этаже торгового центра.

Воздушный шар поднимет пассажиров на высоту десяти этажей Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Летаем на воздушном шаре

Накануне юбилея города, 11 июня, пермяков зовут в Усть-Качку. Там пройдет семейный праздник, участников которого будут катать на воздушном шаре. Шар поднимает пассажиров на высоту десятиэтажного дома, сообщают организаторы. Также на празднике обещают развлекательную программу для детей и взрослых. Чтобы полетать на воздушном шаре, необходима регистрация.

Танцуем на эспланаде

В День города, 12 июня, на Эспланаде устроят большой детский праздник «Будущее Перми». С 12:10 до 13:00 на главной сцене у Театра-Театра будут выступать ансамбли «Отражение», «Непоседы», «Акварели», «Киндер-сюрприз», «Антарес», музыкальный театр «Орфей», школы танца Юлии Трестер и другие коллективы.

Участвуем в квестах

Парк Горького также приготовил программу для детей и взрослых. Праздник начнется 12 июня в 13:00. На малой сцене будут выступать творческие пермские коллективы, фокусники и жонглеры, а на главной выступят кавер-группы «ParkRemake», «Chicken Gun» и вокальный проект «ROSSO». На территории парка проведут экологические игры, викторины и мастер-классы. Участники праздника смогут примерить на себя роль повара и расписать пряники или принять участие в мастер-классе по лепке из соленого теста. Или всей семьей принять участие в квесте и придумать семейный герб.