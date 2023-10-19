Сколько раз Путин был в Перми, и чего это стоило губернаторам

Реконструкция визитов президента в Прикамье с 2003 года. Инфографика

20 октября 2023 в 18:26 Размер текста - 17 +

Владимир Путин был в Перми пять раз Фото: Владимир Андреев © URA.RU Состоявшийся 19 октября визит президента РФ Владимира Путина в Пермь был самым длительным. За все время глава государства был в краевой столице пять раз и не всегда приезжал по хорошим поводам. URA.RU проанализировало, как приезд Путина повлиял на карьеры губернаторов и выяснило, что общего у Юрия Трутнева и Дмитрия Махонина. Октябрь 2003: Трутнев ушел на повышение Юрий Трутнев ушел на повышение через полгода после визита Путина Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Впервые Владимир Путин приехал в Пермь 31 октября 2003 года. Тогда в Прикамье шел первый в стране процесс объединения двух регионов — Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа. Путин приезжал для того, чтобы поддержать эту интеграцию. Он посетил и Кудымкар, и Пермь. В итоге референдум по объединению поддержали почти 90% избирателей. А в марте 2004 года экс-губернатор Юрий Трутнев, который был куратором объединения, стал министром природных ресурсов РФ. В пермской политтусовке всегда считали, что повышение стало закономерным итогом успешного и уникального опыта объединения, который потом тиражировали в другие регионы. А инфраструктурным итогом того визита стало строительство Красавинского моста, дороги до Кудымкара и ряда других объектов. Декабрь 2009: Сити-менеджер и правительство ушли в отставку Приезд Владимира Путина в Пермь 8 декабря 2009 года был вынужденным. 5 декабря случилась трагедия в клубе «Хромая лошадь». Путин, который тогда был премьер-министром, приехал в Пермь поздно ночью, возложил цветы и провел совещание с участием главы МЧС Сергея Шойгу, губернатора Олега Чиркунова, глава администрации Перми Аркадия Каца. Путин тогда дал понять, что нужны кадровые решения. 11 декабря ушло в отставку правительство и Кац. Правительство потом вернулось, Кац — нет. Февраль 2012: Чиркунов сложил полномочия С Чиркуновы (на фото) Путин даже не встретился Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Олег Чиркунов среди пермских губернаторов возглавил сразу два антирейтинга. Он стал первым губернатором, при котором Путин приезжал только по негативным поводам. И первым губернатором, с которым во время приезда в Пермь в 2012 году он даже не встретился. Накануне в 2011 году Чиркунов и Трутнев, которые возглавляли списки «Единой России» в заксобрание и госдуму соответственно, показали самый низкий результат на фоне личного конфликта. Поэтому в ходе визита в Пермь Путин Чиркунова обходил стороной. Он был на хоккейном матче в ДС Сухарева, а также встречался с пермскими промышленниками. Те пожаловались ему, что Чиркунов совсем не занимается ими, все силы он бросил на культурную революцию. В апреле 2012 года Олег Чиркунов ушел в отставку Особый случай После Чиркунова губернатором Пермского края был назначен Виктор Басаргин. Он полностью удовлетворял требованиям, которые промышленники заявили на февральской встрече с Путиным. Басаргин действительно взял курс «Будут работать заводы — будет жить Пермский край». Был равноудален от Чиркунова и Трутнева. Однако Виктор Басаргин стал единственным губернатором Пермского края, к которому Путин не приехал ни разу за пять лет. Инфографика URA.RU Сентябрь 2017: У Решетникова прибавилось голосов «за» К Решетникову Путин приехал в последний момент Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Визит Владимира Путина к тогда еще врио губернатора Максиму Решетникову был стандартным. Глава государства тогда объезжал все регионы, где были намечены выборы глав субъектов. Особенностью стало то, что он приехал в Пермь буквально за два дня до голосования. И в тот момент этот визит заметно прибавил Решетникову голосов и авторитета у населения. С поста губернатора, конечно, он тогда никуда не ушел. Но и надолго не задержался: спустя три года Максим Решетников стал министром экономического развития РФ. Октябрь 2023: Самый долгий визит Дмитрий Махонин стал первым губернатором, у которого Владимир Путин остался на ночь. Недавний визит был самым долгим. Махонин встретился с Путиным два раза публично (докладывая об успехах 300-летия Перми и социально-экономическом благополучии в крае) и один раз, судя по стенограмме с сайта kremlin.ru, неформально (разговор начался с фразы путина «мы вчера еще начали разговаривать, сегодня есть возможность обсудить предметно»). К тому же Махонин стал первым губернатором за 13 лет, который на вопрос «Березники-то расселили?» ответил «да». Инсайдеры в политэлитах говорят, что это посещение Перми Путиным больше всего похоже на самое первое, в 2003 году при Трутнева. Никакого негатива, отсутствие предвыборной тематики и поддержка Махонина, который не просто добился хороших результатов в регионе, но еще и с Березниками вопрос закрыл. А политтехнологи считают, что после этого визита Махонина в любой момент могут забрать в Москву. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Состоявшийся 19 октября визит президента РФ Владимира Путина в Пермь был самым длительным. За все время глава государства был в краевой столице пять раз и не всегда приезжал по хорошим поводам. URA.RU проанализировало, как приезд Путина повлиял на карьеры губернаторов и выяснило, что общего у Юрия Трутнева и Дмитрия Махонина. Октябрь 2003: Трутнев ушел на повышение Впервые Владимир Путин приехал в Пермь 31 октября 2003 года. Тогда в Прикамье шел первый в стране процесс объединения двух регионов — Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа. Путин приезжал для того, чтобы поддержать эту интеграцию. Он посетил и Кудымкар, и Пермь. В итоге референдум по объединению поддержали почти 90% избирателей. А в марте 2004 года экс-губернатор Юрий Трутнев, который был куратором объединения, стал министром природных ресурсов РФ. В пермской политтусовке всегда считали, что повышение стало закономерным итогом успешного и уникального опыта объединения, который потом тиражировали в другие регионы. А инфраструктурным итогом того визита стало строительство Красавинского моста, дороги до Кудымкара и ряда других объектов. Декабрь 2009: Сити-менеджер и правительство ушли в отставку Приезд Владимира Путина в Пермь 8 декабря 2009 года был вынужденным. 5 декабря случилась трагедия в клубе «Хромая лошадь». Путин, который тогда был премьер-министром, приехал в Пермь поздно ночью, возложил цветы и провел совещание с участием главы МЧС Сергея Шойгу, губернатора Олега Чиркунова, глава администрации Перми Аркадия Каца. Путин тогда дал понять, что нужны кадровые решения. 11 декабря ушло в отставку правительство и Кац. Правительство потом вернулось, Кац — нет. Февраль 2012: Чиркунов сложил полномочия Олег Чиркунов среди пермских губернаторов возглавил сразу два антирейтинга. Он стал первым губернатором, при котором Путин приезжал только по негативным поводам. И первым губернатором, с которым во время приезда в Пермь в 2012 году он даже не встретился. Накануне в 2011 году Чиркунов и Трутнев, которые возглавляли списки «Единой России» в заксобрание и госдуму соответственно, показали самый низкий результат на фоне личного конфликта. Поэтому в ходе визита в Пермь Путин Чиркунова обходил стороной. Он был на хоккейном матче в ДС Сухарева, а также встречался с пермскими промышленниками. Те пожаловались ему, что Чиркунов совсем не занимается ими, все силы он бросил на культурную революцию. В апреле 2012 года Олег Чиркунов ушел в отставку Особый случай После Чиркунова губернатором Пермского края был назначен Виктор Басаргин. Он полностью удовлетворял требованиям, которые промышленники заявили на февральской встрече с Путиным. Басаргин действительно взял курс «Будут работать заводы — будет жить Пермский край». Был равноудален от Чиркунова и Трутнева. Однако Виктор Басаргин стал единственным губернатором Пермского края, к которому Путин не приехал ни разу за пять лет. Сентябрь 2017: У Решетникова прибавилось голосов «за» Визит Владимира Путина к тогда еще врио губернатора Максиму Решетникову был стандартным. Глава государства тогда объезжал все регионы, где были намечены выборы глав субъектов. Особенностью стало то, что он приехал в Пермь буквально за два дня до голосования. И в тот момент этот визит заметно прибавил Решетникову голосов и авторитета у населения. С поста губернатора, конечно, он тогда никуда не ушел. Но и надолго не задержался: спустя три года Максим Решетников стал министром экономического развития РФ. Октябрь 2023: Самый долгий визит Дмитрий Махонин стал первым губернатором, у которого Владимир Путин остался на ночь. Недавний визит был самым долгим. Махонин встретился с Путиным два раза публично (докладывая об успехах 300-летия Перми и социально-экономическом благополучии в крае) и один раз, судя по стенограмме с сайта kremlin.ru, неформально (разговор начался с фразы путина «мы вчера еще начали разговаривать, сегодня есть возможность обсудить предметно»). К тому же Махонин стал первым губернатором за 13 лет, который на вопрос «Березники-то расселили?» ответил «да». Инсайдеры в политэлитах говорят, что это посещение Перми Путиным больше всего похоже на самое первое, в 2003 году при Трутнева. Никакого негатива, отсутствие предвыборной тематики и поддержка Махонина, который не просто добился хороших результатов в регионе, но еще и с Березниками вопрос закрыл. А политтехнологи считают, что после этого визита Махонина в любой момент могут забрать в Москву.