В ХМАО решат проблемы с электроснабжением дачников

Энергетики договорились, как это сделать

20 марта 2024 в 15:22 Размер текста - 17 +

В дачных поселках решат проблемы со светом Фото: пресс-служба СГЭС В ХМАО нашли вариант решения давней проблемы с электроснабжением дачных поселков в Сургуте и Сургутском районе. Вопрос обсудили на заседании штаба по обеспечению безопасности электроснабжения при правительстве ХМАО. На днях энергокомпании получили протокол мероприятия. Энергетики проводят активную работу в садовых товариществах: заменены 99 трансформаторных подстанций, реконструированы более 354 км линий электропередачи. Например, компания «Сургутские городские электрические сети» (СГЭС) в прошлом году реконструировала воздушные кабельные линии и проложила новые в 20 кооперативах города, смонтировала 23 новые подстанции, а общий объем инвестиций составил 215 млн рублей. До 2027 года энергетики планируют инвестировать в обновление электрохозяйства дачных кооперативов около 653 млн рублей. Компания «ЮТЭК-Региональные сети» (ЮТЭК-РС) инвестировала более 720,5 млн рублей в строительство новых объектов электроснабжения и реконструкцию существующих. Энергетики инвестируют сотни миллионов в инфраструктуру Фото: пресс-служба «ЮТЭК-РС» Однако минувшей зимой количество отключений света все же увеличилось. «В отопительный сезон 2023—2024 годов на сетях территориальных организаций, осуществляющих электроснабжение потребителей в границах населенных пунктов Югры, произошло 178 инцидентов, что на 53 инцидента или 42% больше, чем в отопительный сезон 2022—2023 годов», — отметил директор депстроя и ЖКХ Югры Матвей Каров. Руководитель «ЮТЭК-Региональные сети» Максим Медведев объяснил, что это связано с принятием на баланс новой инфраструктуры. «Более половины отключений в садовых товариществах происходят из-за превышения потребителями порога разрешенной мощности. Мы постоянно призываем наших потребителей не превышать допустимую договором нагрузку, особенно в морозы. Также отмечу, что в 2023 году на баланс предприятия были приняты новые электросетевые комплексы в дачных массивах, поэтому мероприятия по реконструкции все еще продолжаются. Необходимо также отметить, что ежегодно увеличивается и число постоянно проживающих людей на дачах. В целом наши диспетчеры отмечают значительное снижение количества обращений с жалобами в адрес компании по сравнению с прошлыми годами в расчете на актуальное среднее число потребителей сегодня. Динамика позитивная», — рассказал Медведев. Чтобы частично компенсировать проблему недостатка мощностей, электроэнергию будут поставлять в соответствии с объемами, заявленными в документации на подключение. На практике — это порядка 15кВт для каждого участка. Фото: пресс-служба «ЮТЭК-РС» Одновременно энергетики договорились увеличить мощности. Уже составлена дорожная карта проекта. Одно из мероприятий — сооружение новой подстанции 35/6 кВ в районе кооператива «Магистраль» в Сургуте. Ее построит «ЮТЭК-Региональные» сети за счет средств инвестпрограммы. Необходимые мощности для подстанции обеспечат «Россети Тюмень». 1 марта направлена заявка на технологическое присоединение с помощью воздушной линии 35 кВ к подстанции «Блочная» АО «Россети Тюмень» протяженностью 15 километров, которую также построит компания «ЮТЭК-РС». Компания «Сургутские городские электрические сети» и «Россети Тюмень» договорились о технологическом присоединении существующих подстанций 35 кВ № 68 и № 121 к отдельным ячейкам 35 кВ подстанции «Элегаз». На данной подстанции будет проведена реконструкция: два трансформатора 2?25 МВА заменят на 2 трансформатора большой мощности — 2?40 МВА. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ХМАО нашли вариант решения давней проблемы с электроснабжением дачных поселков в Сургуте и Сургутском районе. Вопрос обсудили на заседании штаба по обеспечению безопасности электроснабжения при правительстве ХМАО. На днях энергокомпании получили протокол мероприятия. Энергетики проводят активную работу в садовых товариществах: заменены 99 трансформаторных подстанций, реконструированы более 354 км линий электропередачи. Например, компания «Сургутские городские электрические сети» (СГЭС) в прошлом году реконструировала воздушные кабельные линии и проложила новые в 20 кооперативах города, смонтировала 23 новые подстанции, а общий объем инвестиций составил 215 млн рублей. До 2027 года энергетики планируют инвестировать в обновление электрохозяйства дачных кооперативов около 653 млн рублей. Компания «ЮТЭК-Региональные сети» (ЮТЭК-РС) инвестировала более 720,5 млн рублей в строительство новых объектов электроснабжения и реконструкцию существующих. Однако минувшей зимой количество отключений света все же увеличилось. «В отопительный сезон 2023—2024 годов на сетях территориальных организаций, осуществляющих электроснабжение потребителей в границах населенных пунктов Югры, произошло 178 инцидентов, что на 53 инцидента или 42% больше, чем в отопительный сезон 2022—2023 годов», — отметил директор депстроя и ЖКХ Югры Матвей Каров. Руководитель «ЮТЭК-Региональные сети» Максим Медведев объяснил, что это связано с принятием на баланс новой инфраструктуры. «Более половины отключений в садовых товариществах происходят из-за превышения потребителями порога разрешенной мощности. Мы постоянно призываем наших потребителей не превышать допустимую договором нагрузку, особенно в морозы. Также отмечу, что в 2023 году на баланс предприятия были приняты новые электросетевые комплексы в дачных массивах, поэтому мероприятия по реконструкции все еще продолжаются. Необходимо также отметить, что ежегодно увеличивается и число постоянно проживающих людей на дачах. В целом наши диспетчеры отмечают значительное снижение количества обращений с жалобами в адрес компании по сравнению с прошлыми годами в расчете на актуальное среднее число потребителей сегодня. Динамика позитивная», — рассказал Медведев. Одновременно энергетики договорились увеличить мощности. Уже составлена дорожная карта проекта. Одно из мероприятий — сооружение новой подстанции 35/6 кВ в районе кооператива «Магистраль» в Сургуте. Ее построит «ЮТЭК-Региональные» сети за счет средств инвестпрограммы. Необходимые мощности для подстанции обеспечат «Россети Тюмень». 1 марта направлена заявка на технологическое присоединение с помощью воздушной линии 35 кВ к подстанции «Блочная» АО «Россети Тюмень» протяженностью 15 километров, которую также построит компания «ЮТЭК-РС». Компания «Сургутские городские электрические сети» и «Россети Тюмень» договорились о технологическом присоединении существующих подстанций 35 кВ № 68 и № 121 к отдельным ячейкам 35 кВ подстанции «Элегаз». На данной подстанции будет проведена реконструкция: два трансформатора 2?25 МВА заменят на 2 трансформатора большой мощности — 2?40 МВА.