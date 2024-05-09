Отель с двумя саунами, скандальный ТЦ и дом с бомбоубежищем

Недвижимость в Перми, которую не могут продать годами

10 мая 2024 в 12:00 Размер текста - 17 +

В центре Перми есть коммерческая недвижимость, на которую годами не могут найти покупателей Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пока среднестатистические жители Перми массово скупают земельные участки для индивидуального жилищного строительства, на рынке недвижимости не могут продать дорогие торговые центры, офисные здания и гостиницы. URA.RU подготовило топ-5 дорогих объектов недвижимости, которые никто не покупает годами. Гостиница за 170 млн рублей С лета 2021 года в Свердловском районе Перми продают трехзвездочный отель «Круиз», расположенный по адресу, улица Фонтанная, 1А\1. Площадь здания составляет 2,8 тысяч квадратных метров. Вместе с объектом продается участок земли площадью в 2,8 тысяч квадратных метров. В отеле есть 50 номеров, кафе и две сауны. В распоряжение нового собственника перейдут вся имеющаяся в гостинице мебель, а также техника. Изначально объект выставлялся на продажу за 125 млн рублей. За три года его стоимость увеличилась до 170 млн рублей. В отеле расположены две действующие сауны Фото: Размик Закарян © URA.RU Торговый центр за 320 млн рублей Торговый центр Star Mall в центре города продается с 2021 года. Здание на улице Революции, 5А, было построено в «нулевые», но ввести его в эксплуатацию удалось только в 2014 году из-за долгих судебных тяжб между собственником ТЦ Алексеем Старожуком и мэрией Перми. Власти добивались сноса строения, так как его возвели с нарушением этажности, но объект в итоге получилось легализовать. Сейчас в нем находятся кафе и магазин федеральных арендаторов. Цена ТЦ за годы несколько раз менялась, сейчас его продают за 320 млн рублей. Бизнес-центр за 620 млн рублей В центре Перми с 2019 года не могут продать здание бизнес-центра, расположенное по адресу, улица Максима Горького, 34. Площадь объекта — более 4,7 тысяч квадратных метров. Среди достоинств объекта называются обеспеченность локации различной инфраструктурой, в том числе транспортной. Внутри БЦ работает служба рецепции, есть круглосуточная охрана, видеонаблюдение и система контроля доступа. Объект также оборудован парковкой на 25 машиномест. Изначально бизнес-центр продавался за 417 млн рублей. Сейчас его стоимость составляет 620 млн рублей. В бизнес-центре имеется подземная парковка на 25 мест Фото: Анна Майорова © URA.RU Дом с бомбоубежищем за 110 млн рублей В Дзержинском районе Перми с лета 2022 года продается здание, в котором имеется бомбоубежище. Объект был построен на улице Подлесная, в 1990 году. Продавец также сообщает, что площадь здания составляет 4,8 тысяч квадратных метров. В стоимость входит земельный участок площадью 4,2 тысяч квадратных метров. В здании есть три входа, имеет автомобильная парковка. В числе достоинств собственник называет высокие потолки, а также наличие поблизости различной инфраструктуры. Изначально цена объекта составляла 100 млн рублей, сейчас он подорожал до 110 млн рублей. В здание оборудовано бомбоубежище Фото: Сергей Русанов Ресторан за 30 млн рублей В центре Перми, по адресу улица Ленина, 98, с 2020 года продается помещения бывшего ресторана сети «Кофе-Сити». Сейчас стоимость объекта составляет почти 30 млн рублей. На сайте бесплатных объявлений продавец сообщает, что в цену входят площади, подходящие для организации точки общественного питания. Выполнен качественный ремонт из дорогих строительных материалов. Владелец объекта добавляет, что возможна продажа оборудования и мебели под ключ за три миллиона рублей. Также возможна аренда с правом выкупа актива. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пока среднестатистические жители Перми массово скупают земельные участки для индивидуального жилищного строительства, на рынке недвижимости не могут продать дорогие торговые центры, офисные здания и гостиницы. URA.RU подготовило топ-5 дорогих объектов недвижимости, которые никто не покупает годами. Гостиница за 170 млн рублей С лета 2021 года в Свердловском районе Перми продают трехзвездочный отель «Круиз», расположенный по адресу, улица Фонтанная, 1А\1. Площадь здания составляет 2,8 тысяч квадратных метров. Вместе с объектом продается участок земли площадью в 2,8 тысяч квадратных метров. В отеле есть 50 номеров, кафе и две сауны. В распоряжение нового собственника перейдут вся имеющаяся в гостинице мебель, а также техника. Изначально объект выставлялся на продажу за 125 млн рублей. За три года его стоимость увеличилась до 170 млн рублей. Торговый центр за 320 млн рублей Торговый центр Star Mall в центре города продается с 2021 года. Здание на улице Революции, 5А, было построено в «нулевые», но ввести его в эксплуатацию удалось только в 2014 году из-за долгих судебных тяжб между собственником ТЦ Алексеем Старожуком и мэрией Перми. Власти добивались сноса строения, так как его возвели с нарушением этажности, но объект в итоге получилось легализовать. Сейчас в нем находятся кафе и магазин федеральных арендаторов. Цена ТЦ за годы несколько раз менялась, сейчас его продают за 320 млн рублей. Бизнес-центр за 620 млн рублей В центре Перми с 2019 года не могут продать здание бизнес-центра, расположенное по адресу, улица Максима Горького, 34. Площадь объекта — более 4,7 тысяч квадратных метров. Среди достоинств объекта называются обеспеченность локации различной инфраструктурой, в том числе транспортной. Внутри БЦ работает служба рецепции, есть круглосуточная охрана, видеонаблюдение и система контроля доступа. Объект также оборудован парковкой на 25 машиномест. Изначально бизнес-центр продавался за 417 млн рублей. Сейчас его стоимость составляет 620 млн рублей. Дом с бомбоубежищем за 110 млн рублей В Дзержинском районе Перми с лета 2022 года продается здание, в котором имеется бомбоубежище. Объект был построен на улице Подлесная, в 1990 году. Продавец также сообщает, что площадь здания составляет 4,8 тысяч квадратных метров. В стоимость входит земельный участок площадью 4,2 тысяч квадратных метров. В здании есть три входа, имеет автомобильная парковка. В числе достоинств собственник называет высокие потолки, а также наличие поблизости различной инфраструктуры. Изначально цена объекта составляла 100 млн рублей, сейчас он подорожал до 110 млн рублей. Ресторан за 30 млн рублей В центре Перми, по адресу улица Ленина, 98, с 2020 года продается помещения бывшего ресторана сети «Кофе-Сити». Сейчас стоимость объекта составляет почти 30 млн рублей. На сайте бесплатных объявлений продавец сообщает, что в цену входят площади, подходящие для организации точки общественного питания. Выполнен качественный ремонт из дорогих строительных материалов. Владелец объекта добавляет, что возможна продажа оборудования и мебели под ключ за три миллиона рублей. Также возможна аренда с правом выкупа актива.