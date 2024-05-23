Влиятельный чеченский силовик позвал пермяков в свои ряды

Абдул Алаудинов о жизни в Перми, безответственных алиментщиках и кадровом голоде

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Руководитель Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю - главный судебный пристав Пермского края. Пермь, алаудинов абдул
Абдул Алаудинов руководит пермским ГУФССП больше года

Более года ГУФССП по Пермскому краю возглавляет Абдул Алаудинов. За это время им был налажен эффективный диалог с краевыми властями, силовыми ведомствами и общественными организациями. Абдул Аронович лично посетил все подразделения ведомства, для того чтобы выявить обстоятельства, которые негативно влияют на работу сотрудников, и приступил к решению имеющихся проблем. О том, как главный судебный пристав региона решает вопросы кадрового голода, относится к критике и должникам по алиментам, он рассказал URA.RU. 

— Абдул Аронович, за прошлый год вы объехали весь Пермский край, посетили каждое подразделение судебных приставов, даже те, что расположены в самых дальних уголках региона. В ходе визитов были ли выявлены какие-то нарушения или проблемы?

Вы знаете, нарушения, конечно же, были. И в работе были, и в материальной обеспеченности сотрудников, но мы это все решаем. Сейчас сотрудники очень довольны тем, как мы решаем эти вопросы. И самое главное: те проблемы, которые в работе возникают, мы ежедневно с ними работаем. Смело могу сказать, что в предыдущие годы аппарат главного управления был сам по себе, а подразделения — сами по себе. Теперь этот фактор исключен. Теперь мы работаем в одной команде.

— Если говорить о районных отделах, где располагаются судебные приставы, все ли они находятся в хорошем состоянии?

В районных подразделениях здания и помещения были очень старые. Какие-то помещения мы арендовали. Некоторые из них, я прямо могу сказать, были совершенно негодными для того, чтобы там работать. Сейчас нам с этим вопросом помогает губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Он также помогает нам и с автотранспортом. В прошлом году за счет краевого бюджета было закуплено три автомобиля. Губернатор понимает, что наша работа очень важна, и за прошлый год мы очень многое сделали. Пять зданий районных подразделений нам планируют передать с ремонтом. Это очень важно для наших сотрудников, потому что находиться в добротном помещении намного приятнее, чем в разрушенных неприспособленных зданиях. Я считаю, что это была самая главная проблема для наших сотрудников, и мы ее решаем. Вот буквально только что нам предложили здание в городе, и мы хотим перебраться туда из тех помещений, которые арендуем, они не приспособлены практически для того, чтобы там сотрудники находились.

— Как обстоят дела с кадровым голодом? В прошлом году был достаточно большой дефицит сотрудников…

Это проблема, которую сложно решить своими силами, поэтому, пользуясь случаем, приглашаю молодых специалистов на службу в органах принудительного исполнения. Ждем граждан РФ в возрасте от 18 до 40 лет, имеющих высшее образование и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по исполнению судебных решений и по обеспечению установленного порядка деятельности судов. Все подробности можно найти на официальном сайте ГУФССП России по Пермскому краю. У нас действительно много вакансий. Если сравнивать с предыдущими годами, то могу смело сказать, что сюда люди идут, обращаются и назначаются. Потому что люди уже видят авторитет службы, и пермяки начали видеть нашу работу. Когда о службе хорошо говорят, то люди хотят туда идти. Ну, и в целом, мы и в прошлом, и в этом году показываем открытость ведомства. Я сотрудникам всегда говорю, чтобы они больше общались с гражданами.

— Каждую неделю вы проводите личный прием на тему алиментов. Много ли людей обращается, с какими вопросами люди приходят?

Это очень больной вопрос. Я могу сказать другое: за прошлый год мы впервые, это очень серьезный результат, взыскали 1 млрд 400 млн рублей в пользу тех, кто ждал эти средства. Это на 40% больше, чем было взыскано за 2022 год. Несмотря на то, что Владимиром Путиным именно этот год был назван Годом семьи, мы и в прошлом году обращали на это огромное внимание. Я как кавказский мужчина считаю, что должник обязан платить, ведь ребенок не должен страдать, если кто-то на кого-то обижен.

— Для того, чтобы обратиться к судебным приставам, обязательно приходить на прием в отделение?

Необязательно. Для граждан, предпочитающих дистанционный формат общения, предусмотрен ряд комфортных и доступных способов получения информации, входящей в компетенцию службы. Наиболее популярным из них является портал Госуслуг с широким спектром услуг для сторон исполнительного производства. В личном кабинете должники и взыскатели могут направлять судебным приставам заявления, ходатайства, объяснения, отводы и жалобы по исполнительному производству.

Также граждане могут получить справочную информацию, обратившись в группу телефонного обслуживания по номерам: 8 (342) 220 11 59, 8 (342) 220 11 80.

Отдельно отмечу, что у главного управления есть официальные аккаунты в соцсетях «Одноклассники», «ВКонтакте», а также telegram-канал. Сейчас мы напрямую получаем туда обращения и быстро отрабатываем каждое. Всем написавшим обязательно даем ответы.

— Абдул Аронович, как вы относитесь к критике в адрес Главного управления или в Ваш лично?

Работа судебных приставов нелегка: пристав всегда находится между двух огней — взыскателем и должником, и всегда кто-то недоволен. Я знаю, что мои сотрудники не ангелы, и мне важно знать, что и как они упускают или где недорабатывают. Когда общественники или уполномоченные говорят мне о проблемах, мы их очень быстро решаем. Похвалить меня всегда успеют, а вот знать о тех проблемах, которые есть у меня в районах, вот это для меня очень важно! Но те, кто пишут неподтвержденную информацию в стиле «лишь бы написать», вызывают только недоумение. Особенно поразила ситуация, когда вышел анонимный пост в дни выборов президента Российской Федерации. Я говорю всем, кто жалуется, что мы не работаем и ничего не делаем: «Добро пожаловать в Службу!» У нас примерно 190 вакансий. Поднимитесь с дивана, устройтесь к нам на работу и добросовестно выполняйте свои обязанности. Если человек имеет образование, я с удовольствием приму его на работу и посмотрю, как он будет приносить пользу Пермскому краю. Это мое мнение.

— Если говорить про тот пост, действительно ли в Березниках была проблемная ситуация с работой приставов?

Когда меня только назначили в Пермский край, здесь было несколько проблемных подразделений: Березники, Ленинский и Индустриальный, Кировский райотделы. К моменту моего приезда в Березниковском отделе не было ни начальника, ни сотрудников. Кто-то уволился, кто-то ушел в декрет, и там действительно был огромный завал. На сегодняшний дел отдел в Березниках полностью укомплектован сотрудниками. Работу подняли настолько, что даже прокуроры отметили это.

— В этом году в Пермский край приезжал директор службы судебных приставов России Дмитрий Аристов. Как он оценил работу своих подчиненных в регионе?

Мне повезло, что в мою бытность руководителя главного управления в Пермский край приехал Дмитрий Васильевич. Он родом из Верхнекамья и не был здесь 40 лет. Дмитрий Васильевич поездил по региону, мы доложили ему о проделанной работе. Он остался доволен результатами, но в то же время отметил, чтобы мы не останавливались на достигнутом. Думаю, к следующему приезду директора, мы достигнем лучших результатов.

— Абдул Аронович, вы уже больше года в Перми. Привыкли ли к городу, к природе?

Знаете, я не то, что привык. Честно признаюсь: когда мне говорят, что «вы уедете», мне даже грустно становится. Настолько мне здесь нравится, настолько мне комфортно, и это правда, когда говорят, что в Пермь приезжаешь на неделю, а остаешься навсегда. Я очень благодарен директору ФССП, что он меня сюда отправил, мне здесь очень нравится. И в целом край, его природа, и сами люди мне здесь очень нравятся. Доброжелательные и отзывчивые. Была бы моя воля, я бы здесь остался.

— Какие места посещаете в Перми, где любите гулять?

Я бываю везде, особенно часто на набережной Камы. Очень люблю там гулять и очень приятно бывает, когда ты идешь, и тебя узнают. Обращаются даже с проблемами. Я с удовольствием всех выслушиваю и сразу поручаю своим заместителям, чтобы они взяли на контроль все такие ситуации. Мы здесь для того, чтобы служить народу, то есть жителям Пермского края. Мы служим, и мы это понимаем!

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Более года ГУФССП по Пермскому краю возглавляет Абдул Алаудинов. За это время им был налажен эффективный диалог с краевыми властями, силовыми ведомствами и общественными организациями. Абдул Аронович лично посетил все подразделения ведомства, для того чтобы выявить обстоятельства, которые негативно влияют на работу сотрудников, и приступил к решению имеющихся проблем. О том, как главный судебный пристав региона решает вопросы кадрового голода, относится к критике и должникам по алиментам, он рассказал URA.RU.  — Абдул Аронович, за прошлый год вы объехали весь Пермский край, посетили каждое подразделение судебных приставов, даже те, что расположены в самых дальних уголках региона. В ходе визитов были ли выявлены какие-то нарушения или проблемы? — Вы знаете, нарушения, конечно же, были. И в работе были, и в материальной обеспеченности сотрудников, но мы это все решаем. Сейчас сотрудники очень довольны тем, как мы решаем эти вопросы. И самое главное: те проблемы, которые в работе возникают, мы ежедневно с ними работаем. Смело могу сказать, что в предыдущие годы аппарат главного управления был сам по себе, а подразделения — сами по себе. Теперь этот фактор исключен. Теперь мы работаем в одной команде. — Если говорить о районных отделах, где располагаются судебные приставы, все ли они находятся в хорошем состоянии? — В районных подразделениях здания и помещения были очень старые. Какие-то помещения мы арендовали. Некоторые из них, я прямо могу сказать, были совершенно негодными для того, чтобы там работать. Сейчас нам с этим вопросом помогает губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Он также помогает нам и с автотранспортом. В прошлом году за счет краевого бюджета было закуплено три автомобиля. Губернатор понимает, что наша работа очень важна, и за прошлый год мы очень многое сделали. Пять зданий районных подразделений нам планируют передать с ремонтом. Это очень важно для наших сотрудников, потому что находиться в добротном помещении намного приятнее, чем в разрушенных неприспособленных зданиях. Я считаю, что это была самая главная проблема для наших сотрудников, и мы ее решаем. Вот буквально только что нам предложили здание в городе, и мы хотим перебраться туда из тех помещений, которые арендуем, они не приспособлены практически для того, чтобы там сотрудники находились. — Как обстоят дела с кадровым голодом? В прошлом году был достаточно большой дефицит сотрудников… — Это проблема, которую сложно решить своими силами, поэтому, пользуясь случаем, приглашаю молодых специалистов на службу в органах принудительного исполнения. Ждем граждан РФ в возрасте от 18 до 40 лет, имеющих высшее образование и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по исполнению судебных решений и по обеспечению установленного порядка деятельности судов. Все подробности можно найти на официальном сайте ГУФССП России по Пермскому краю. У нас действительно много вакансий. Если сравнивать с предыдущими годами, то могу смело сказать, что сюда люди идут, обращаются и назначаются. Потому что люди уже видят авторитет службы, и пермяки начали видеть нашу работу. Когда о службе хорошо говорят, то люди хотят туда идти. Ну, и в целом, мы и в прошлом, и в этом году показываем открытость ведомства. Я сотрудникам всегда говорю, чтобы они больше общались с гражданами. — Каждую неделю вы проводите личный прием на тему алиментов. Много ли людей обращается, с какими вопросами люди приходят? — Это очень больной вопрос. Я могу сказать другое: за прошлый год мы впервые, это очень серьезный результат, взыскали 1 млрд 400 млн рублей в пользу тех, кто ждал эти средства. Это на 40% больше, чем было взыскано за 2022 год. Несмотря на то, что Владимиром Путиным именно этот год был назван Годом семьи, мы и в прошлом году обращали на это огромное внимание. Я как кавказский мужчина считаю, что должник обязан платить, ведь ребенок не должен страдать, если кто-то на кого-то обижен. — Для того, чтобы обратиться к судебным приставам, обязательно приходить на прием в отделение? — Необязательно. Для граждан, предпочитающих дистанционный формат общения, предусмотрен ряд комфортных и доступных способов получения информации, входящей в компетенцию службы. Наиболее популярным из них является портал Госуслуг с широким спектром услуг для сторон исполнительного производства. В личном кабинете должники и взыскатели могут направлять судебным приставам заявления, ходатайства, объяснения, отводы и жалобы по исполнительному производству. Также граждане могут получить справочную информацию, обратившись в группу телефонного обслуживания по номерам: 8 (342) 220 11 59, 8 (342) 220 11 80. Отдельно отмечу, что у главного управления есть официальные аккаунты в соцсетях «Одноклассники», «ВКонтакте», а также telegram-канал. Сейчас мы напрямую получаем туда обращения и быстро отрабатываем каждое. Всем написавшим обязательно даем ответы. — Абдул Аронович, как вы относитесь к критике в адрес Главного управления или в Ваш лично? — Работа судебных приставов нелегка: пристав всегда находится между двух огней — взыскателем и должником, и всегда кто-то недоволен. Я знаю, что мои сотрудники не ангелы, и мне важно знать, что и как они упускают или где недорабатывают. Когда общественники или уполномоченные говорят мне о проблемах, мы их очень быстро решаем. Похвалить меня всегда успеют, а вот знать о тех проблемах, которые есть у меня в районах, вот это для меня очень важно! Но те, кто пишут неподтвержденную информацию в стиле «лишь бы написать», вызывают только недоумение. Особенно поразила ситуация, когда вышел анонимный пост в дни выборов президента Российской Федерации. Я говорю всем, кто жалуется, что мы не работаем и ничего не делаем: «Добро пожаловать в Службу!» У нас примерно 190 вакансий. Поднимитесь с дивана, устройтесь к нам на работу и добросовестно выполняйте свои обязанности. Если человек имеет образование, я с удовольствием приму его на работу и посмотрю, как он будет приносить пользу Пермскому краю. Это мое мнение. — Если говорить про тот пост, действительно ли в Березниках была проблемная ситуация с работой приставов? — Когда меня только назначили в Пермский край, здесь было несколько проблемных подразделений: Березники, Ленинский и Индустриальный, Кировский райотделы. К моменту моего приезда в Березниковском отделе не было ни начальника, ни сотрудников. Кто-то уволился, кто-то ушел в декрет, и там действительно был огромный завал. На сегодняшний дел отдел в Березниках полностью укомплектован сотрудниками. Работу подняли настолько, что даже прокуроры отметили это. — В этом году в Пермский край приезжал директор службы судебных приставов России Дмитрий Аристов. Как он оценил работу своих подчиненных в регионе? — Мне повезло, что в мою бытность руководителя главного управления в Пермский край приехал Дмитрий Васильевич. Он родом из Верхнекамья и не был здесь 40 лет. Дмитрий Васильевич поездил по региону, мы доложили ему о проделанной работе. Он остался доволен результатами, но в то же время отметил, чтобы мы не останавливались на достигнутом. Думаю, к следующему приезду директора, мы достигнем лучших результатов. — Абдул Аронович, вы уже больше года в Перми. Привыкли ли к городу, к природе? — Знаете, я не то, что привык. Честно признаюсь: когда мне говорят, что «вы уедете», мне даже грустно становится. Настолько мне здесь нравится, настолько мне комфортно, и это правда, когда говорят, что в Пермь приезжаешь на неделю, а остаешься навсегда. Я очень благодарен директору ФССП, что он меня сюда отправил, мне здесь очень нравится. И в целом край, его природа, и сами люди мне здесь очень нравятся. Доброжелательные и отзывчивые. Была бы моя воля, я бы здесь остался. — Какие места посещаете в Перми, где любите гулять? — Я бываю везде, особенно часто на набережной Камы. Очень люблю там гулять и очень приятно бывает, когда ты идешь, и тебя узнают. Обращаются даже с проблемами. Я с удовольствием всех выслушиваю и сразу поручаю своим заместителям, чтобы они взяли на контроль все такие ситуации. Мы здесь для того, чтобы служить народу, то есть жителям Пермского края. Мы служим, и мы это понимаем!
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