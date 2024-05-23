Влиятельный чеченский силовик позвал пермяков в свои ряды

Более года ГУФССП по Пермскому краю возглавляет Абдул Алаудинов. За это время им был налажен эффективный диалог с краевыми властями, силовыми ведомствами и общественными организациями. Абдул Аронович лично посетил все подразделения ведомства, для того чтобы выявить обстоятельства, которые негативно влияют на работу сотрудников, и приступил к решению имеющихся проблем. О том, как главный судебный пристав региона решает вопросы кадрового голода, относится к критике и должникам по алиментам, он рассказал URA.RU.
— Абдул Аронович, за прошлый год вы объехали весь Пермский край, посетили каждое подразделение судебных приставов, даже те, что расположены в самых дальних уголках региона. В ходе визитов были ли выявлены какие-то нарушения или проблемы?
— Вы знаете, нарушения, конечно же, были. И в работе были, и в материальной обеспеченности сотрудников, но мы это все решаем. Сейчас сотрудники очень довольны тем, как мы решаем эти вопросы. И самое главное: те проблемы, которые в работе возникают, мы ежедневно с ними работаем. Смело могу сказать, что в предыдущие годы аппарат главного управления был сам по себе, а подразделения — сами по себе. Теперь этот фактор исключен. Теперь мы работаем в одной команде.
— Если говорить о районных отделах, где располагаются судебные приставы, все ли они находятся в хорошем состоянии?
— В районных подразделениях здания и помещения были очень старые. Какие-то помещения мы арендовали. Некоторые из них, я прямо могу сказать, были совершенно негодными для того, чтобы там работать. Сейчас нам с этим вопросом помогает губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Он также помогает нам и с автотранспортом. В прошлом году за счет краевого бюджета было закуплено три автомобиля. Губернатор понимает, что наша работа очень важна, и за прошлый год мы очень многое сделали. Пять зданий районных подразделений нам планируют передать с ремонтом. Это очень важно для наших сотрудников, потому что находиться в добротном помещении намного приятнее, чем в разрушенных неприспособленных зданиях. Я считаю, что это была самая главная проблема для наших сотрудников, и мы ее решаем. Вот буквально только что нам предложили здание в городе, и мы хотим перебраться туда из тех помещений, которые арендуем, они не приспособлены практически для того, чтобы там сотрудники находились.
— Как обстоят дела с кадровым голодом? В прошлом году был достаточно большой дефицит сотрудников…
— Это проблема, которую сложно решить своими силами, поэтому, пользуясь случаем, приглашаю молодых специалистов на службу в органах принудительного исполнения. Ждем граждан РФ в возрасте от 18 до 40 лет, имеющих высшее образование и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по исполнению судебных решений и по обеспечению установленного порядка деятельности судов. Все подробности можно найти на официальном сайте ГУФССП России по Пермскому краю. У нас действительно много вакансий. Если сравнивать с предыдущими годами, то могу смело сказать, что сюда люди идут, обращаются и назначаются. Потому что люди уже видят авторитет службы, и пермяки начали видеть нашу работу. Когда о службе хорошо говорят, то люди хотят туда идти. Ну, и в целом, мы и в прошлом, и в этом году показываем открытость ведомства. Я сотрудникам всегда говорю, чтобы они больше общались с гражданами.
— Каждую неделю вы проводите личный прием на тему алиментов. Много ли людей обращается, с какими вопросами люди приходят?
— Это очень больной вопрос. Я могу сказать другое: за прошлый год мы впервые, это очень серьезный результат, взыскали 1 млрд 400 млн рублей в пользу тех, кто ждал эти средства. Это на 40% больше, чем было взыскано за 2022 год. Несмотря на то, что Владимиром Путиным именно этот год был назван Годом семьи, мы и в прошлом году обращали на это огромное внимание. Я как кавказский мужчина считаю, что должник обязан платить, ведь ребенок не должен страдать, если кто-то на кого-то обижен.
— Для того, чтобы обратиться к судебным приставам, обязательно приходить на прием в отделение?
— Необязательно. Для граждан, предпочитающих дистанционный формат общения, предусмотрен ряд комфортных и доступных способов получения информации, входящей в компетенцию службы. Наиболее популярным из них является портал Госуслуг с широким спектром услуг для сторон исполнительного производства. В личном кабинете должники и взыскатели могут направлять судебным приставам заявления, ходатайства, объяснения, отводы и жалобы по исполнительному производству.
Также граждане могут получить справочную информацию, обратившись в группу телефонного обслуживания по номерам: 8 (342) 220 11 59, 8 (342) 220 11 80.
Отдельно отмечу, что у главного управления есть официальные аккаунты в соцсетях «Одноклассники», «ВКонтакте», а также telegram-канал. Сейчас мы напрямую получаем туда обращения и быстро отрабатываем каждое. Всем написавшим обязательно даем ответы.
— Абдул Аронович, как вы относитесь к критике в адрес Главного управления или в Ваш лично?
— Работа судебных приставов нелегка: пристав всегда находится между двух огней — взыскателем и должником, и всегда кто-то недоволен. Я знаю, что мои сотрудники не ангелы, и мне важно знать, что и как они упускают или где недорабатывают. Когда общественники или уполномоченные говорят мне о проблемах, мы их очень быстро решаем. Похвалить меня всегда успеют, а вот знать о тех проблемах, которые есть у меня в районах, вот это для меня очень важно! Но те, кто пишут неподтвержденную информацию в стиле «лишь бы написать», вызывают только недоумение. Особенно поразила ситуация, когда вышел анонимный пост в дни выборов президента Российской Федерации. Я говорю всем, кто жалуется, что мы не работаем и ничего не делаем: «Добро пожаловать в Службу!» У нас примерно 190 вакансий. Поднимитесь с дивана, устройтесь к нам на работу и добросовестно выполняйте свои обязанности. Если человек имеет образование, я с удовольствием приму его на работу и посмотрю, как он будет приносить пользу Пермскому краю. Это мое мнение.
— Если говорить про тот пост, действительно ли в Березниках была проблемная ситуация с работой приставов?
— Когда меня только назначили в Пермский край, здесь было несколько проблемных подразделений: Березники, Ленинский и Индустриальный, Кировский райотделы. К моменту моего приезда в Березниковском отделе не было ни начальника, ни сотрудников. Кто-то уволился, кто-то ушел в декрет, и там действительно был огромный завал. На сегодняшний дел отдел в Березниках полностью укомплектован сотрудниками. Работу подняли настолько, что даже прокуроры отметили это.
— В этом году в Пермский край приезжал директор службы судебных приставов России Дмитрий Аристов. Как он оценил работу своих подчиненных в регионе?
— Мне повезло, что в мою бытность руководителя главного управления в Пермский край приехал Дмитрий Васильевич. Он родом из Верхнекамья и не был здесь 40 лет. Дмитрий Васильевич поездил по региону, мы доложили ему о проделанной работе. Он остался доволен результатами, но в то же время отметил, чтобы мы не останавливались на достигнутом. Думаю, к следующему приезду директора, мы достигнем лучших результатов.
— Абдул Аронович, вы уже больше года в Перми. Привыкли ли к городу, к природе?
— Знаете, я не то, что привык. Честно признаюсь: когда мне говорят, что «вы уедете», мне даже грустно становится. Настолько мне здесь нравится, настолько мне комфортно, и это правда, когда говорят, что в Пермь приезжаешь на неделю, а остаешься навсегда. Я очень благодарен директору ФССП, что он меня сюда отправил, мне здесь очень нравится. И в целом край, его природа, и сами люди мне здесь очень нравятся. Доброжелательные и отзывчивые. Была бы моя воля, я бы здесь остался.
— Какие места посещаете в Перми, где любите гулять?
— Я бываю везде, особенно часто на набережной Камы. Очень люблю там гулять и очень приятно бывает, когда ты идешь, и тебя узнают. Обращаются даже с проблемами. Я с удовольствием всех выслушиваю и сразу поручаю своим заместителям, чтобы они взяли на контроль все такие ситуации. Мы здесь для того, чтобы служить народу, то есть жителям Пермского края. Мы служим, и мы это понимаем!
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!