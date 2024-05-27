Кем был челябинец, расстрелявший бандитов, напавших на его дом

История участника СВО, который второй раз стал героем для всей России

28 мая 2024 в 13:32 Размер текста - 17 +

Челябинцу вручили медаль «За отвагу» 9 мая, через четыре дня он погиб Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU статья из сюжета Челябинец расстрелял четырех человек, спасая свой дом В 2016 году в селе Миасское Челябинской области Александр Григорьев из охотничьего ружья расстрелял пять уголовников, напавших на его дом и родных. Дело получило всероссийский резонанс, и мужчину оправдали — это стало уникальный случаем в судебной практике. В 2022 году Григорьев ушел добровольцем на СВО и получил множество наград — последнюю за несколько дней до гибели. Сотни людей на похоронах назвали его героем. URA.RU собрал все, что известно о челябинце, ставшем примером смелости и мужества. Краткая история конфликта В ночь с 1 на 2 января 2016 года в частном доме села Миасское были застрелены из охотничьего ружья трое мужчин и одна женщина из соседнего села Курейное возрастом от 26 до 32 лет. Еще один мужчина госпитализирован с огнестрельным дробовым ранением левого предплечья. Как выяснилось чуть позже, трое из непрошенных гостей имели судимости за кражи, а женщина отбывала наказание за убийство. Нападавшие находились в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Александра Григорьева задержали и взяли под арест на два месяца, в полиции началось расследование. Было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Выяснилось, что новогодние праздники Григорьев отмечал вместе с супругой, детьми, родным братом и его бывшей женой. Именно ее искали нападавшие, приехавшие из соседнего села. Он защищал семью и дом Как оказалось, родственнице Григорьева позвонил один из мужчин из соседнего села и услышал мужские голоса. Он собрал компанию и, вооружившись ножами и палками, приехал на такси к дому Григорьева. Хозяина дома сильно избили, затащили в дом и бросили, а затем переключились на его брата. В это время Григорьев сумел добраться до сейфа, достать охотничье ружье (разрешение на оружие имелось) и зарядить пятью патронами. В этот момент на него напал один из мужчин с ножом, Григорьев выстрелил в него, а затем вышел во двор и произвел несколько выстрелов в уголовников, которые избивали его брата. Четверо погибли на месте, один оказался серьезно ранен. Хозяин дома сам вызвал полицию и скорую помощь. Сам Григорьев получил множество травм: врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, множественные ушибы головы, переломы ребер. За медицинской помощью с различными повреждениями также обращались родной брат Григорьева и его супруга. Расследование После ареста мужчины следователи допросили более 30 свидетелей, назначено более 20 экспертиз, в том числе судебно-медицинские, баллистические, молекулярно-генетические. Сам Григорьев сразу заявлял, что только «защищал свой дом и семью». История получила огромный общественный резонанс, о ней рассказали в эфире одного из федеральных телеканалов. В интернете были собраны десятки тысяч подписей под петицией, где люди требовали освободить челябинца, признав его действия самообороной. Дело было взято на контроль главы СКР Александра Бастрыкина. Через неделю Григорьева отпустили из СИЗО под домашний арест, а затем госпитализировали в больницу для лечения полученных травм. Он прошел психиатрическую экспертизу, которая подтвердила, что мужчина не был в состоянии аффекта В сентябре 2016 года уголовное дело в отношении Григорьева было закрыто в связи с отсутствием состава преступления. Спустя месяц прокуратура Челябинской области отменила решение СКР о прекращении уголовного преследования для того, чтобы устранить процессуальные нарушения. В январе 2017 года дело было повторно закрыто, не дойдя до суда. Григорьев был полностью оправдан. Мастер на все руки Александр Григорьев был знаком всем жителям села. Он сам построил дом, в котором жил всей семьей. После школы служил моряком на подводной лодке в Севастополе. Затем стал профессиональным сварщиком и прошел множество курсов, чтобы стать мастером на все руки. Всегда с энтузиазмом осваивал новые направления, чтобы стать высококлассным и востребованным специалистом. Мужчина защитил дом, семью и Родину Подслушано Миасское, vk.com Фото: Доблестно защищал Родину В 2022 году в рамках частичной мобилизации Григорьев отправился на передовую, где после короткой учебы стал оператором беспилотников. За два года он был удостоен множества наград: Ордена Мужества и Георгиевского креста, а также медалей Суворова, Жукова и «За Отвагу». Мужчина погиб через четыре дня после вручения последней медали, которое произошло 9 мая. «Он вместе с водителем и оператором ехал на „Уазике“ на подъезде к передовой. И тут вражеский дрон… Прямое попадание в машину», — сообщил Алексей Пешков, который был адвокатом челябинца на громком процессе и продолжал поддерживать с ним связь и после оправдания. На похороны Григорьева 27 мая собралось все село, попрощаться приезжали люди из самых дальних уголков региона. Челябинцы назвали Григорьева «настоящим мужиком». «Защитил семью и дом. Защитил Родину. Настоящий мужчина», — пишут в соцсетях жители региона. За сутки под постом о похоронах челябинца размещены сотни соболезнований семье и близким мужчины. По мнению жителей региона, он уже дважды стал героем, примером мужества и отваги. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В 2016 году в селе Миасское Челябинской области Александр Григорьев из охотничьего ружья расстрелял пять уголовников, напавших на его дом и родных. Дело получило всероссийский резонанс, и мужчину оправдали — это стало уникальный случаем в судебной практике. В 2022 году Григорьев ушел добровольцем на СВО и получил множество наград — последнюю за несколько дней до гибели. Сотни людей на похоронах назвали его героем. URA.RU собрал все, что известно о челябинце, ставшем примером смелости и мужества. Краткая история конфликта В ночь с 1 на 2 января 2016 года в частном доме села Миасское были застрелены из охотничьего ружья трое мужчин и одна женщина из соседнего села Курейное возрастом от 26 до 32 лет. Еще один мужчина госпитализирован с огнестрельным дробовым ранением левого предплечья. Как выяснилось чуть позже, трое из непрошенных гостей имели судимости за кражи, а женщина отбывала наказание за убийство. Нападавшие находились в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Александра Григорьева задержали и взяли под арест на два месяца, в полиции началось расследование. Было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Выяснилось, что новогодние праздники Григорьев отмечал вместе с супругой, детьми, родным братом и его бывшей женой. Именно ее искали нападавшие, приехавшие из соседнего села. Он защищал семью и дом Как оказалось, родственнице Григорьева позвонил один из мужчин из соседнего села и услышал мужские голоса. Он собрал компанию и, вооружившись ножами и палками, приехал на такси к дому Григорьева. Хозяина дома сильно избили, затащили в дом и бросили, а затем переключились на его брата. В это время Григорьев сумел добраться до сейфа, достать охотничье ружье (разрешение на оружие имелось) и зарядить пятью патронами. В этот момент на него напал один из мужчин с ножом, Григорьев выстрелил в него, а затем вышел во двор и произвел несколько выстрелов в уголовников, которые избивали его брата. Четверо погибли на месте, один оказался серьезно ранен. Хозяин дома сам вызвал полицию и скорую помощь. Сам Григорьев получил множество травм: врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, множественные ушибы головы, переломы ребер. За медицинской помощью с различными повреждениями также обращались родной брат Григорьева и его супруга. Расследование После ареста мужчины следователи допросили более 30 свидетелей, назначено более 20 экспертиз, в том числе судебно-медицинские, баллистические, молекулярно-генетические. Сам Григорьев сразу заявлял, что только «защищал свой дом и семью». История получила огромный общественный резонанс, о ней рассказали в эфире одного из федеральных телеканалов. В интернете были собраны десятки тысяч подписей под петицией, где люди требовали освободить челябинца, признав его действия самообороной. Дело было взято на контроль главы СКР Александра Бастрыкина. Через неделю Григорьева отпустили из СИЗО под домашний арест, а затем госпитализировали в больницу для лечения полученных травм. Он прошел психиатрическую экспертизу, которая подтвердила, что мужчина не был в состоянии аффекта В сентябре 2016 года уголовное дело в отношении Григорьева было закрыто в связи с отсутствием состава преступления. Спустя месяц прокуратура Челябинской области отменила решение СКР о прекращении уголовного преследования для того, чтобы устранить процессуальные нарушения. В январе 2017 года дело было повторно закрыто, не дойдя до суда. Григорьев был полностью оправдан. Мастер на все руки Александр Григорьев был знаком всем жителям села. Он сам построил дом, в котором жил всей семьей. После школы служил моряком на подводной лодке в Севастополе. Затем стал профессиональным сварщиком и прошел множество курсов, чтобы стать мастером на все руки. Всегда с энтузиазмом осваивал новые направления, чтобы стать высококлассным и востребованным специалистом. Доблестно защищал Родину В 2022 году в рамках частичной мобилизации Григорьев отправился на передовую, где после короткой учебы стал оператором беспилотников. За два года он был удостоен множества наград: Ордена Мужества и Георгиевского креста, а также медалей Суворова, Жукова и «За Отвагу». Мужчина погиб через четыре дня после вручения последней медали, которое произошло 9 мая. «Он вместе с водителем и оператором ехал на „Уазике“ на подъезде к передовой. И тут вражеский дрон… Прямое попадание в машину», — сообщил Алексей Пешков, который был адвокатом челябинца на громком процессе и продолжал поддерживать с ним связь и после оправдания. На похороны Григорьева 27 мая собралось все село, попрощаться приезжали люди из самых дальних уголков региона. Челябинцы назвали Григорьева «настоящим мужиком». «Защитил семью и дом. Защитил Родину. Настоящий мужчина», — пишут в соцсетях жители региона. За сутки под постом о похоронах челябинца размещены сотни соболезнований семье и близким мужчины. По мнению жителей региона, он уже дважды стал героем, примером мужества и отваги.