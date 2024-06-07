Кухарук задал новый темп работы правительству ХМАО

Как прошла первая рабочая неделя врио губернатора Югры

07 июня 2024 в 00:10 Размер текста - 17 +

Врио губернатора Руслан Кухарук в свой второй рабочий день представлял Югру на Днях Урало-Сибирского макрорегиона на выставке «Россия» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Первая рабочая неделя врио губернатора ХМАО Руслана Кухарука задала новый темп работы окружного правительства. После назначения на должность новый глава региона успел встретиться с ключевыми членами федерального кабмина и югорскими политэлитами. Затем отправился на главные форумы страны — в Москву и Санкт-Петербург, перенес выборы мэра одного из крупных городов и ускорил сдачу главного югорского долгостроя. О новых реалиях работы югорских чиновников в материале URA.RU. В первый же рабочий день новый врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук обошел все кабинеты Белого дома и познакомился с подчиненными Фото: Александр Елизаров © URA.RU В первый официальный рабочий день (если не брать в расчет воскресенье 2 июня, когда нового врио представил уральский полпред Владимир Якушев) Кухарук неожиданно для многих подчиненных начал обходить кабинеты в югорском Белом доме и знакомиться с персоналом. Структуру правительства он предпочел изучать изнутри, чем сразу же расположил к себе рядовых сотрудников. «У одной из девушек в нашем подведе выпали документы из рук — сказалось волнение. Кухарук помог их поднять. Причем, сделал это без всякого апломба. В югорском правительстве прошелся по кабинетам, поговорил с людьми, оценил, в каких условиях работают его подчиненные. Так что первый шок от перемен в коридорах власти у чиновников уже прошел», — поделился инсайдер. Кухарук для стабилизации психологической обстановки в окружном правительства сразу же послал еще один сигнал подчиненным — пообещал не устраивать массовых кадровых чисток в ближайшее время. «Я не стал делать паузу, создавать неожиданный эффект. На первой встрече с членами правительства я заявил, что мы работаем той командой, которая сформирована. Обращаясь к членам команды, я сказал, что работаем в этом составе, если они разделяют мои приоритеты в развитии региона», — донес свою позицию врио губернатора ХМАО во время общения с журналиста на выставке ВДНХ. Руслан Кухарук успокоил подчиненных, запаниковавших из-за возможной отставки Фото: Центр социальных медиа Югры Экспертное сообщество оценило открытость нового врио не только по отношению к рядовым служащим, но и к жителям. С первого же дня комментарии в его соцсетях были открыты. Он сразу обозначил, что готов собирать отзывы югорчан — и они тут же буквально затопили его соцсети обращениями. Сейчас их уже больше тысячи. Политолог Борис Григорьев считает, что Кухарук, выделив как свой главный приоритет внимание к жителям Югры, выбрал беспроигрышный вариант. «Это основной вектор, обозначенный президентом. К тому же, такая отзывчивость позволит быстрее влиться в новую среду. Важно, что новый руководитель не только это декларирует, но и подтверждает действиями», — поделился мнением эксперт. Внимательность Кухарука к нуждам жителей проявилась и во время посещения им пункта набора контрактников и фонда «Защитники Отечества». При этом, новый глава отметил и лидирующие позиции региона по стране в области набора контрактников, и удобство новых центров, работающих в режиме «одного окна». Будучи сопредседателем Всероссийской организации местного самоуправления, он попросил изучить вопрос доступности для ветеранов и инвалидов этих учреждений, в том числе транспортной, — и поставил перед подчиненными задачу успеть подкорректировать объекты по запросу, пока идет строительный сезон. Кухарук поручил профильным замам и мэрам сделать срез мнений югорчан по каждому направлению работы органов власти. По его итогу он ждет объективную картину обстановки с четкими предложениями и сроками реализации. Однако не все прислушались к этому — доходит до того, что telegram-каналы некоторых топ-чиновников до сих пор закрыты, а среди эмодзи, которые можно поставить под постами, нет негативных. Вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев и глава депстроя Матвей Каров отправились в Нижневартовск инспектировать легендарную больницу-долгострой Фото: Влад Суханов © URA.RU На территориях ожидают, что Кухарук, в первое же рабочее воскресенье напомнивший сотрудникам о своем статусе сопредседателя Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, даст старт новому формату благоустройства — не только возведению жилых квадратных метров, но и появлению действительно комфортной городской среды, которая в югорских реалиях несколько (а иногда и значительно — примером тому новые микрорайоны Нижневартовска, которые сдавались без соцобъектов и с бетонными плитами вместо дорог) запаздывает. Врио губернатора подчеркнул, что уже с 10 июня начнет серию рабочих поездок по городам и районам Югры. Первым городом в планах стоит проблемный Нижневартовск — туда уже направлены профильные вице-губернаторы Азат Ислаев и Ольга Литова, которые проинспектировали главный окружной долгострой — больницу на 1100 коек, которую проектировали еще во времена первого губернатора Александра Филипенко. Новость по теме Врио губернатора ХМАО встретится с кандидатами на пост главы Нефтеюганска Источники в правительстве отмечают, что поездки по территориям начались бы в первую рабочую неделю, если бы необходимость представлять Югру на главных форумах страны — выставке «Россия», где Кухарук в Дни Урало-Сибирского макрорегиона на ВДНХ поделился стратегией развития округа до 2030 года, и ПМЭФ. Однако параллельно с работой на выставках и форумах он отслеживал происходящее на местах. Окружные власти приняли решение отменить выборы мэра Нефтеюганска до момента, пока глава региона не сможет провести личные консультации и определиться с кандидатурой градоначальника. Только в первый день Петербургского форума Кухарук подписал семь инвестиционных соглашений. Обсуждалось развитие сотрудничества с фондом «Сколково». Югорской делегации на ПМЭФ удалось расширить договоренности с федеральным девелопером — компанией «Самолет». Застройщик не только спроектирует и построит кампус, соцобъекты и жилые кварталы в инновационном научно-технологическом центре «Юнити-Парк» в Сургуте, но и обустроит там комфортную городскую среду. Так будет выглядеть железнодорожный вокзал в Пыть-Яхе Фото: Центр социальных медиа Югры В том же ИНТЦ компания «Медскан» будет работать над высокотехнологичной медпомощью, включая использование технологий ядерной медицины. Подписаны соглашения с РЖД о строительстве и реконструкции вокзалов в Пыть-Яхе и Сургуте, Санкт-Петербургским отделением РАН и Политехническим университетом, «Газпромнефтью», Росэкспоцентром и допсоглашение с компанией СИБУР на реализацию 11 региональных проектов по программе «Формула хороших дел». Политолог Александр Безделов отмечает, что высокий темп работы задан новым врио губернатора неслучайно. По словам эксперта, еще будучи мэром Тюмени, Кухарук работал по выходным, объезжая территории, участвовал в различного рода мероприятиях, и делал это довольно часто. «Надо быть готовыми к тому, что этот настрой сохранится. Стиль работы Кухарука радикально отличается от ставшего привычным за время руководства регионом Натальей Комаровой. В этой связи, под совершенно иные темпы работы необходимо будет подстроить правительство и муниципалитеты. Тому, кто не сможет адаптироваться или не сможет выполнять задачи, придется покинуть пост», — подытожил Безделов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Первая рабочая неделя врио губернатора ХМАО Руслана Кухарука задала новый темп работы окружного правительства. После назначения на должность новый глава региона успел встретиться с ключевыми членами федерального кабмина и югорскими политэлитами. Затем отправился на главные форумы страны — в Москву и Санкт-Петербург, перенес выборы мэра одного из крупных городов и ускорил сдачу главного югорского долгостроя. О новых реалиях работы югорских чиновников в материале URA.RU. В первый официальный рабочий день (если не брать в расчет воскресенье 2 июня, когда нового врио представил уральский полпред Владимир Якушев) Кухарук неожиданно для многих подчиненных начал обходить кабинеты в югорском Белом доме и знакомиться с персоналом. Структуру правительства он предпочел изучать изнутри, чем сразу же расположил к себе рядовых сотрудников. Кухарук для стабилизации психологической обстановки в окружном правительства сразу же послал еще один сигнал подчиненным — пообещал не устраивать массовых кадровых чисток в ближайшее время. «Я не стал делать паузу, создавать неожиданный эффект. На первой встрече с членами правительства я заявил, что мы работаем той командой, которая сформирована. Обращаясь к членам команды, я сказал, что работаем в этом составе, если они разделяют мои приоритеты в развитии региона», — донес свою позицию врио губернатора ХМАО во время общения с журналиста на выставке ВДНХ. Экспертное сообщество оценило открытость нового врио не только по отношению к рядовым служащим, но и к жителям. С первого же дня комментарии в его соцсетях были открыты. Он сразу обозначил, что готов собирать отзывы югорчан — и они тут же буквально затопили его соцсети обращениями. Сейчас их уже больше тысячи. Политолог Борис Григорьев считает, что Кухарук, выделив как свой главный приоритет внимание к жителям Югры, выбрал беспроигрышный вариант. «Это основной вектор, обозначенный президентом. К тому же, такая отзывчивость позволит быстрее влиться в новую среду. Важно, что новый руководитель не только это декларирует, но и подтверждает действиями», — поделился мнением эксперт. Внимательность Кухарука к нуждам жителей проявилась и во время посещения им пункта набора контрактников и фонда «Защитники Отечества». При этом, новый глава отметил и лидирующие позиции региона по стране в области набора контрактников, и удобство новых центров, работающих в режиме «одного окна». Будучи сопредседателем Всероссийской организации местного самоуправления, он попросил изучить вопрос доступности для ветеранов и инвалидов этих учреждений, в том числе транспортной, — и поставил перед подчиненными задачу успеть подкорректировать объекты по запросу, пока идет строительный сезон. По его итогу он ждет объективную картину обстановки с четкими предложениями и сроками реализации. Однако не все прислушались к этому — доходит до того, что telegram-каналы некоторых топ-чиновников до сих пор закрыты, а среди эмодзи, которые можно поставить под постами, нет негативных. На территориях ожидают, что Кухарук, в первое же рабочее воскресенье напомнивший сотрудникам о своем статусе сопредседателя Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, даст старт новому формату благоустройства — не только возведению жилых квадратных метров, но и появлению действительно комфортной городской среды, которая в югорских реалиях несколько (а иногда и значительно — примером тому новые микрорайоны Нижневартовска, которые сдавались без соцобъектов и с бетонными плитами вместо дорог) запаздывает. Врио губернатора подчеркнул, что уже с 10 июня начнет серию рабочих поездок по городам и районам Югры. Первым городом в планах стоит проблемный Нижневартовск — туда уже направлены профильные вице-губернаторы Азат Ислаев и Ольга Литова, которые проинспектировали главный окружной долгострой — больницу на 1100 коек, которую проектировали еще во времена первого губернатора Александра Филипенко. Источники в правительстве отмечают, что поездки по территориям начались бы в первую рабочую неделю, если бы необходимость представлять Югру на главных форумах страны — выставке «Россия», где Кухарук в Дни Урало-Сибирского макрорегиона на ВДНХ поделился стратегией развития округа до 2030 года, и ПМЭФ. Однако параллельно с работой на выставках и форумах он отслеживал происходящее на местах. Окружные власти приняли решение отменить выборы мэра Нефтеюганска до момента, пока глава региона не сможет провести личные консультации и определиться с кандидатурой градоначальника. Югорской делегации на ПМЭФ удалось расширить договоренности с федеральным девелопером — компанией «Самолет». Застройщик не только спроектирует и построит кампус, соцобъекты и жилые кварталы в инновационном научно-технологическом центре «Юнити-Парк» в Сургуте, но и обустроит там комфортную городскую среду. В том же ИНТЦ компания «Медскан» будет работать над высокотехнологичной медпомощью, включая использование технологий ядерной медицины. Подписаны соглашения с РЖД о строительстве и реконструкции вокзалов в Пыть-Яхе и Сургуте, Санкт-Петербургским отделением РАН и Политехническим университетом, «Газпромнефтью», Росэкспоцентром и допсоглашение с компанией СИБУР на реализацию 11 региональных проектов по программе «Формула хороших дел». Политолог Александр Безделов отмечает, что высокий темп работы задан новым врио губернатора неслучайно. По словам эксперта, еще будучи мэром Тюмени, Кухарук работал по выходным, объезжая территории, участвовал в различного рода мероприятиях, и делал это довольно часто. «Надо быть готовыми к тому, что этот настрой сохранится. Стиль работы Кухарука радикально отличается от ставшего привычным за время руководства регионом Натальей Комаровой. В этой связи, под совершенно иные темпы работы необходимо будет подстроить правительство и муниципалитеты. Тому, кто не сможет адаптироваться или не сможет выполнять задачи, придется покинуть пост», — подытожил Безделов.