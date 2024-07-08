РФ начала производить дрон, который станет проблемой для ВСУ

В России запущено производство так называемых убийц дронов, которые позволяют перехватывать беспилотники, применяемые противником в зоне СВО. В ходе стратсессии, которую провел в понедельник премьер-министр Михаил Мишустин, обсуждался ход реализации нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». О том насколько обеспечены потребности в дронах российские военных в зоне СВО и как нацпроект повлиял на развитие отечественного производства, эксперты рассказали в разговоре с корреспондентом URA.RU.
Выступая в координационном центре правительства, Мишустин заявил о необходимости активно внедрять отечественные технологии, энергетические и силовые установки, современные методы и средства связи, максимально локализовать выпуск востребованных моделей.
«Реализация [нацпроекта „Беспилотные авиационные системы“] будет способствовать созданию условий для производства различных типов аппаратов, расширению их применения во всех секторах экономики. В результате должна сформироваться инновационная отрасль, которая откроет дополнительные возможности для бизнеса и для всего общества в целом», — сказал премьер.
Работа по развитию беспилотных авиационных систем ориентирована не только на различные сектора экономики, но и на нужды Вооруженных Сил России. На сегодняшний день дронов произведено «более чем достаточно», проблема же в том, что ряд частот, которые используют для БПЛА российские военные, в основном известны ВСУ, что повышает их уязвимость, сказал URA.RU главный эксперт некоммерческого Фонда «Наследие Евразии» Александр Артамонов.
Прорывным событием в создании многоцелевой линейки дронов является запуск производства в России так называемых убийц дронов. «Согласно информации, которой я располагаю по служебной линии, сейчас производятся „дроны-убийцы“, способные перехватывать украинские беспилотники и вести с ними эффективную борьбу», — сообщил эксперт. По его словам, «массовое поступление этих дронов в расположение наших частей ожидается к концу лета, и, вероятно, к сентябрю их число будет значительно увеличено». Для решения же проблемы относительной уязвимости российских дронов Артамонов считает необходимым увеличить отечественное производство средств радиоэлектронной борьбы.
Говоря о роли нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» в развитии отечественных БПЛА, серийный предприниматель, основатель компаний «Аэромакс» и «Агримакс.Аэро» Максим Чижов сообщил URA.RU, что до начала запуска программы зависимость России от импортных технологий составляла 99,5%. Сейчас этот процент гораздо ниже, однако зависимость от импорта различается по типам и размерам беспилотников: в более тяжелых моделях она меньше, а в легких и БПЛА среднего класса — выше, сообщил эксперт.
«Сейчас зависимость от импорта не такая сильная, как годом ранее. Но комплектующие, создание производства которых занимает длительный период времени и сопряжено с глубокими технологическими компетенциями, все еще не производятся. „Они существуют только на бумаге“, — сказал Чижов.
Он отметил, что при том, что после запуска нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» в январе 2024 года поддержка производства стала более бюрократизированным процессом. «Хотя техническое совершенствование происходит постоянно и уровень импортозамещения повышается, но это скорее результат работающей инициативы снизу, чем действий чиновников. Производители пока не получают должной поддержки», — рассказал Чижов.
Он убежден, что механизмом стимулирования отрасли должен стать государственный заказ, что позволило бы компаниям инвестировать в расширение серийного производства на долгосрочной основе. «Сейчас же заказы размещаются по факту наличия, что не способствует долгосрочному развитию производства. Этот инструмент не работает как стимул для долгосрочных инвестиций, а скорее для краткосрочных целей — на несколько месяцев, — пояснил основатель компаний „Аэромакс“ и „Агримакс.Аэро“. — Разработка некоторых компонентов занимает годы. Для реализации длительных инвестпроектов необходимо полное государственное финансирование или гарантированный госзаказ, который позволит инвестору рассчитывать на возврат вложенных средств за 10 лет».
Без этого, заметил Чижов, велик риск, что производство будет создано, но закупка продукции будет осуществляться у иностранных поставщиков. Речь о таких государствах, как Китай, Белоруссия или Казахстан.
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