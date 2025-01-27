Сделка ЕР с «Новыми людьми» заинтересовала силовиков

Конфликт в костромском отделении «Новых людей», который случился после сделки партии с «Единой Россией», попал в поле зрения прокуратуры. Отстраненные от руководящих постов партийцы написали заявление в орган с требованием провести проверку действий руководства «Новых», которое, по словам источников, не предоставило им официальные документы об увольнении. В случае установления нарушений, ответственные члены центрального совета партии, председатель которого Алексей Нечаев, могут понести административную ответственность. Это ударит по имиджу партии перед выборами.
Как стало известно агентству в октябре прошлого года, отделение «Новых людей» в Костромской области покинули экс-секретарь Дмитрий Федин и его заместители. Это произошло в результате договоренностей руководства партии с главой внутриполитического блока региона Иваном Богдановым. Взамен на увольнение неугодных партийцев Богданов пообещал «Новым» два мандата в областной думе и один — в городской на выборах в 2025 году. На смену Федину из Москвы прислали сотрудницу федерального штаба Марию Баженову. Богданов также получил возможность назначать подконтрольных людей на посты руководителей местных отделений.
Действия руководства привели к конфликту с региональной партийной командой. Сначала, как сообщали агентству источники из Костромы, члены НЛ хотели заблокировать решение центрального совета: самостоятельно провести общее собрание и назначить на нем своего секретаря. Однако сделать этого не удалось: узнав о возможном заговоре, в декабре центральный совет провел свое собрание и утвердил секретарем Марию Баженову, а Дмитрий Федин и его заместители лишились постов.
Оставшиеся без должностей партийцы продолжили мстить федеральному штабу. Как сообщают источники, близкие к руководству «Новых людей», уволенным членам партии не предоставили документы с заседания центрального совета. Там были приняты решения об увольнении прежней команды и назначении новой. По версии источника, в Москве не хотели давать продолжение конфликту, а поэтому скрыли протокол.
Костромские партийцы усмотрели в этом возможность надавить на партийное руководство. Прождав 30 дней, они написали заявление в прокуратуру с требованием провести проверку и привлечь ответственных лиц к административной ответственности. В распоряжение агентства попало заявление, подписанное бывшим замом секретаря Екатериной Калашниковой.
«В соответствии с законодательством письменное обращение рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации. К сожалению, на данный момент запрашиваемый пакет документов мне так и не был предоставлен. На основании вышеизложенного прошу Вас провести проверку о нарушении порядка рассмотрения обращения граждан. А также в соответствии со ст. 5.59 КоАП РФ привлечь к административной ответственности виновных лиц и обязать предоставить мне запрашиваемые документы», — сказано в заявлении.
Агентство попыталось связаться с Екатериной Калашниковой. На звонки корреспондента она не ответила.
По версии инсайдера URA.RU, документы нужны протестующим для того, чтобы придать ситуацию огласке и продолжить конфликтовать с Москвой. «Если собрание было проведено хоть с малейшими нарушениями устава партии, что вполне вероятно, зная подход к проведению подобных мероприятий, от них последует письмо в Минюст, и все решения будут аннулированы», — добавляет собеседник агентства.
Руководитель Костромского центра региональных исследований Николай Сорокин считает, что вышедший на новый этап конфликт в «Новых людях» негативно отразится на имидже. «Когда в партии происходит внутренний конфликт, который приобретает публичную огласку, избиратели реагируют негативно. Очевидно, что костромское отделение „Новых людей“ оказалось в очень сложной ситуации, в результате конфликта ушла практически вся команда, включая и сотрудников штаба, и просто активистов, такого в Костромской области еще не было», — говорит эксперт.
Сорокин добавил, что заявление в прокуратуру демонстрирует провал диалога федерального штаба с местными партийцами. «Старая команда создавала отделение партии с нуля. Понятно, что все активисты в Костромской области ориентированы на них. И сейчас они стараются доказать свою правоту. Им не удалось это сделать через федеральное руководство, оно их не поддержало, поэтому они доказывают правоту юридическими методами. Посмотрим, насколько это будет эффективно. Что касается Федина и Калашниковой, они в Костроме достаточно известные, поэтому смогут продолжить активную общественную деятельность и без партии», — резюмирует политолог.
Руководство партии не следует декларируемым принципам демократического управления, а напротив, демонстрирует тотальный контроль, что расходится с имиджем, отмечает руководитель Центра электоральных практик Сергей Поляков. «Поскольку лидер партии Алексей Нечаев выходец из бизнеса, он выстраивает сверхцентрализованную систему управления. Единственная система управления в бизнесе — это тотальный контроль. У людей, занимающихся политикой на земле, иные представления о том, как это должно происходить, они опираются на принципы демократического централизма. В этой ситуации два подхода столкнулись, это нередко происходит в других партиях. Но редко такие конфликты выходят в публичную плоскость, их стараются разруливать на местах. Здесь ребята из Костромы решили повоевать, потому что терять им нечего. Поскольку „Новые люди“ претендовали на роль либеральной партии, а на деле оказались авторитарной, это для них серьезный удар», — говорит эксперт.
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