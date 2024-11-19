«Новые люди» срывают предвыборную сделку с «Единой Россией»

Сделка между «Новыми людьми» и «Единой Россией» перед выборами-2025 может сорваться из-за бунта в реготделении «Новых» в Костроме. Источники URA.RU, близкие к федеральному штабу НЛ, сообщают, что местные партийцы, недовольные результатами «расторговки», готовятся проводить общее собрание и выбирать своего секретаря в обход договоренностей руководства партии и внутриполитического блока областной администрации. Это усложнит ситуацию в регионе для ЕР, которая пыталась получить контроль над конкурирующей партией, а также создаст негативный прецедент для «Новых людей» в масштабе страны, — считают эксперты.
В результате договоренностей, которые ранее заключило федеральное руководство НЛ с костромскими властями, все сотрудники регионального отделения вместе с секретарем Дмитрием Фединым покинули свои должности. Взамен руководитель блока внутренней политики Костромской области, член «Единой России» Иван Богданов, по данным анонимных источников URA.RU, пообещал лидеру партии Алексею Нечаеву два мандата в областной думе и один — в городской на выборах в 2025 году. На смену Федину из Москвы прислали сотрудницу московского штаба — Марию Баженову, которая еще официально не вступила в должность (для этого необходимо, чтобы за нее проголосовали члены регионального отделения). Как ранее сообщало URA.RU, в результате переговоров Богданов также получил возможность самостоятельно назначать подконтрольных людей на ключевые партийные посты. Костромские политики и политологи говорили, что так Богданов намеревался ослабить НЛ перед выборами 2025 года в областную и городскую думы.
По сведениям собеседников агентства, близких к федеральному штабу партии, члены регионального отделения намерены переломить ситуацию в свою пользу: провести общее собрание и назначить на нем своего секретаря в обход решения центрального штаба. По версии источников, на собрании может быть выдвинута кандидатура экс-заместителя Дмитрия Федина — Екатерина Калашникова.
«Почти все члены партии, которых в Костроме порядка 10 человек — представители прежней команды. По уставу именно они избирают секретаря реготделения. У них есть все возможности для того, чтобы устроить демарш», — отмечает инсайдер. Он добавил, что собрание членов партии может состояться уже на этой неделе.
В случае развития этого сценария «Единая Россия» получит неуправляемого противника на выборах-2025. Председатель правления Костромского центра региональных исследований Николай Сорокин полагает, что местный секретарь станет угрозой для партии власти.
«„Для ‚Единой России‘ они представляли бы значительную проблему. Им было бы проще организовать эффективную избирательную кампанию, а ЕР в этом не заинтересована. Когда отделением руководит местный, это для партии большой плюс, а если присылают человека из Москвы, у костромичей всегда возникают вопросы. Калашникова — костромичка, у нее есть опыт работы в СМИ и госорганах, она знает, как устроены административные и медийные механизмы, активно занимается общественной деятельностью. Она — человек достаточно известный“, — комментирует эксперт.
Демарш в Костроме может стать примером для других региональных отделений «Новых», где также существует конфликт между местными членами партии и секретарем от федерального штаба, считает Николай Сорокин. «Если в Москве пойдут на уступки, другие регионы увидят, что так оказывается можно: взять и не согласиться с решением федерального руководства. Не знаю, захотят ли в Москве создавать такой прецедент.
Сегодня партия столкнулась с первой такой публичной ситуацией. С другой стороны, если федеральный штаб признает решение регионального отделения, он продемонстрирует, что «Новые люди» — это демократичная партия, и «Люди важнее» — не просто лозунг. Если партия покажет, что готова прислушиваться к мнению регионов, это ее только усилит. Амбициозные региональные политики увидят, что с «Новыми людьми» можно работать, не превращаясь в пешек или солдат партии, сохранять свою политическую позицию», — отмечает председатель правления Костромского центра региональных исследований.
Политолог и эксперт по региональной политике Виталий Иванов добавил, что конфликт мог возникнуть из-за попытки сторговаться с федеральным штабом и выдвинуть свои условия взамен на собственный уход из регионального отделения. «Наверняка, этот товарищ (руководитель регионального отделения) не хочет уходить и пытается создать публичную конфликтную ситуацию, чтобы получить пространство для торга. Конфликт зачастую затевается для того, чтобы что-то расторговать. Это стандартная ситуация для наших партий. С ней сталкивались и ЕР, и КПРФ, и „Справедливая Россия“, и другие. „Новые люди“ в этом плане ничего нового не показывают», — считает Иванов.
По данным агентства, в федеральном штабе «Новых людей» намерены исключить из партии всех бунтовщиков до того, как состоится собрание. Удастся ли сделать это в срочном порядке — остается интригой. Для исключения, согласно уставу, необходимо собрать заседание центрального совета партии.
URA.RU связалось с отправленной в регион из Москвы Марией Баженовой, которая, согласно договоренностям, должна занять место секретаря регионального отделения. Она подтвердила, что в скором времени состоится общее собрание. «Будет собрание членов партии, на котором будем избирать секретаря. Мероприятие будет непубличное, поэтому не могу назвать сроки», — отметила она в беседе с агентством. Информацию о возможном исключении из партии команды прежнего секретаря Дмитрия Федина и о бунте в партии Баженова комментировать отказалась.
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