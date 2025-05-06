Ройзман* зовет Паслера на переговоры, но губернатор все помнит

Экс-мэру помогает атаковавшая Куйвашева пиарщица. Как — в материале URA.RU

06 мая 2025 в 22:56 Размер текста - 17 +

Евгений Ройзман, по слухам, хочет перезапустить карьеру. Впрочем, сам он это отрицает Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан Минюстом РФ иноагентом) хочет спровоцировать врио губернатора Дениса Паслера на политический торг. Вероятно, при поддержке пиарщицы Аксаны Пановой. В этом может состоять подоплека внезапного появления Ройзмана в повестке одного из анонимных telegram-каналов. Что-то подобное Ройзман уже делал — во времена прежнего главы региона Евгения Куйвашева. И Паслер все это видел. Но важно и другое: появилось еще одно свидетельство, кто стоял за волной негатива против Куйвашева. Первые признаки того, что Ройзман, возможно, пытается сыграть на смене власти в Свердловской области, появились 4 мая. Анонимный telegram-канал «УралИнфоЗавод» сообщил: «Ройзман «в кулуарных разговорах критикует <…> Паслера. Но открыто выступать против главы региона он не станет. Ройзман считает, что Куйвашев проявлял себя куда адекватнее на посту руководителя области. А Паслер становится просто представителем федерального центра в регионе и вообще несамостоятелен от слова совсем». Денис Паслер стал врио губернатора в конце марта Фото: Илья Московец © URA.RU «Ройзман решил обратить на себя внимание Паслера, показать ему, что готов к „продаже“ своего молчания», — трактует информационные вбросы собеседник URA.RU в свердловском истеблишменте. Он также предположил, что Ройзман может слать «сигналы» не только Паслеру, но и администрации президента РФ. Так же Ройзман торговался с областным руководством и АП в 2017-м — перед выборами губернатора, пытаясь, по слухам, обменять свой отказ от выдвижения на преференции. Но не сложилось: он вынужден был выйти из гонки, поскольку не прошел «муниципальный фильтр». При этом переговоры с администрацией президента Ройзман вел, и обсуждалось, что при правильном поведении в период выборов президента в 2018-м у него появятся перспективы для избрания в Госдуму в 2021-м. Однако в 2018-м Ройзман не удержался и вступил в политическую коалицию с блогером Алексеем Навальным (при жизни был включен в перечень террористов и экстремистов), навсегда оказался забыт для АП и сконцентрировался на региональной повестке, пойдя на примирение с Куйвашевым через добровольный досрочный уход с поста главы города. С тех пор Ройзман становился политическим банкротом: на выборы в Госдуму 2021 года не пошел (хотя собирался), в августе 2022-го попал под уголовное дело за осуждение российской спецоперации на Украине (то есть дискредитацию ВС РФ) и едва не угодил в тюрьму. Новость по теме Кто стоит за истерией вокруг экс-губернатора Куйвашева В последний момент удалось договориться о замене реального срока на штраф. Он после суда минимизировал активность в соцсетях и медиа. А в апреле 2025-го Ройзман получил от государства еще один знак: по иску Минюста ликвидировали его благотворительный фонд. Во всех перечисленных случаях ничего не указывало на то, что у Ройзмана есть сторонники среди свердловчан, готовые выходить на митинги. Попытки Ройзмана о чем-либо договариваться с властью осложняет не только этот фон, но и ограничения законодательства. В мае 2024-го Госдума запретила иноагентам участвовать в выборах любого уровня. Он это понимает, и в том же «УралИнфоЗаводе» неоднократно публикуются «сигналы» о том, что 62-летний Ройзман перевоспитался, «прекратил любое взаимодействие с оппозиционерами-иноагентами», «точно не будет [никуда] баллотироваться», «не во всем разделяет взгляды эмигрантской оппозиции». «Пока страна находится в режиме специальной военной операции, говорить о возвращении фигур, подобных Ройзману, в какую-то публичную политику совершенно точно не приходится», — считает политолог Алексей Швайгерт. Такое же мнение в разговоре с URA.RU высказал эксперт Александр Белоусов: «В силу своей достаточно специфической оппозиционности, которая где-то на грани красных линий находится, исходя из того, что он понимает, что во время СВО эту грань переходить нежелательно, [Ройзман] будет воздерживаться [от реальных действий в политике]». В 2023-м Евгений Ройзман чудом избежал колонии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Анекдотичности стартующей информационной кампании придает содержащийся в последней публикации «УралИнфоЗавода» посыл: «Ройзман считает, что Куйвашев проявлял себя куда адекватнее на посту руководителя области [чем Паслер]». У Ройзмана и Куйвашева было длительное противостояние. Началось все в 2012-м — сразу после того, как Куйвашев стал губернатором. Получив от него отказ во включении в региональный Совет общественной безопасности, Ройзман стал снова раскручивать скандал вокруг бойни в поселке Сагра, фактически спровоцировав начальника ГУ МВД Михаила Бородина на мероприятия против женского реабилитационного центра фонда «Город без наркотиков». Паслер, тогда возглавлявший правительство региона, был свидетелем. «Приглашение» его на диалог удивительно еще и потому, что подтверждает, что именно Панова запустила слухи о проблемах с силовиками у Куйвашева, которого она консультировала, общаясь при этом с Ройзманом. 2 апреля «УралИнфоЗавод» сообщил, что Куйвашев, покинувший должность 26 марта, «принимает участие в следственных действиях». Никаких подтверждений этого не было изначально (их нет и до сих пор — Куйвашев на свободе), но слух завирусился. Одни источники URA.RU говорили, что Панова, возможно, хочет напомнить о себе Куйвашеву, который, по слухам, сразу после отставки прекратил общение. Другие собеседники считали, что Панова бьется за расположение Паслера, создавая негативный фон для его предшественника. Приписываемое Ройзману высказывание с реверансом в адрес Куйвашева опрошенные URA.RU участники политических процессов оценивают по-разному. Часть собеседников полагает, что это признание Ройзманом заслуг Куйвашева и оценка его аппаратного мастерства. Иные видят в этих постах с упоминанием Куйвашева демонстрацию того, что Панова перестала рассчитывать на экс-губернатора и подбирать выражения. Аксана Панова причастность к анонимному telegram-каналу отрицает Фото: Размик Закарян © URA.RU Сама Аксана Панова заявила корреспонденту URA.RU, что не имеет отношения к «УралИнфоЗаводу». Ройзман назвал выдумками публикуемую там информацию о нем и отметил, что впервые услышал об этом канале не так давно. «У них [администраторов канала] нет никаких источников информации, поэтому им приходится каждый раз придумывать самим. И, я полагаю, для кликабельности называют мою фамилию. С Паслером у меня в прошлой жизни были добрые, рабочие отношения, а после этого мы ни разу нигде не пересекались. Если мне нужно что-либо сказать, то я говорю это вслух и не шепотом. Канал неприятный, еще хуже, чем URA.RU», — заявил Ройзман. Также он подчеркнул, что интереса к политике не имеет, сосредоточен на научной деятельности, спорте и благотворительности. При этом за повесткой все равно следит. «Первые шаги [Паслера] очень грамотные были. Во всяком случае то, что по здравоохранению начали делать, не может не вызвать уважение», — добавил Ройзман. Запроса на разговор с Паслером у него, по его же словам, нет. «Я умею работать по-другому без привлечения ресурсов такого уровня», — заключил Ройзман. *Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан Минюстом РФ иноагентом) хочет спровоцировать врио губернатора Дениса Паслера на политический торг. Вероятно, при поддержке пиарщицы Аксаны Пановой. В этом может состоять подоплека внезапного появления Ройзмана в повестке одного из анонимных telegram-каналов. Что-то подобное Ройзман уже делал — во времена прежнего главы региона Евгения Куйвашева. И Паслер все это видел. Но важно и другое: появилось еще одно свидетельство, кто стоял за волной негатива против Куйвашева. Первые признаки того, что Ройзман, возможно, пытается сыграть на смене власти в Свердловской области, появились 4 мая. Анонимный telegram-канал «УралИнфоЗавод» сообщил: «Ройзман «в кулуарных разговорах критикует <…> Паслера. Но открыто выступать против главы региона он не станет. Ройзман считает, что Куйвашев проявлял себя куда адекватнее на посту руководителя области. А Паслер становится просто представителем федерального центра в регионе и вообще несамостоятелен от слова совсем». «Ройзман решил обратить на себя внимание Паслера, показать ему, что готов к „продаже“ своего молчания», — трактует информационные вбросы собеседник URA.RU в свердловском истеблишменте. Он также предположил, что Ройзман может слать «сигналы» не только Паслеру, но и администрации президента РФ. Так же Ройзман торговался с областным руководством и АП в 2017-м — перед выборами губернатора, пытаясь, по слухам, обменять свой отказ от выдвижения на преференции. Но не сложилось: он вынужден был выйти из гонки, поскольку не прошел «муниципальный фильтр». При этом переговоры с администрацией президента Ройзман вел, и обсуждалось, что при правильном поведении в период выборов президента в 2018-м у него появятся перспективы для избрания в Госдуму в 2021-м. Однако в 2018-м Ройзман не удержался и вступил в политическую коалицию с блогером Алексеем Навальным (при жизни был включен в перечень террористов и экстремистов), навсегда оказался забыт для АП и сконцентрировался на региональной повестке, пойдя на примирение с Куйвашевым через добровольный досрочный уход с поста главы города. В последний момент удалось договориться о замене реального срока на штраф. Он после суда минимизировал активность в соцсетях и медиа. А в апреле 2025-го Ройзман получил от государства еще один знак: по иску Минюста ликвидировали его благотворительный фонд. Во всех перечисленных случаях ничего не указывало на то, что у Ройзмана есть сторонники среди свердловчан, готовые выходить на митинги. Попытки Ройзмана о чем-либо договариваться с властью осложняет не только этот фон, но и ограничения законодательства. В мае 2024-го Госдума запретила иноагентам участвовать в выборах любого уровня. Он это понимает, и в том же «УралИнфоЗаводе» неоднократно публикуются «сигналы» о том, что 62-летний Ройзман перевоспитался, «прекратил любое взаимодействие с оппозиционерами-иноагентами», «точно не будет [никуда] баллотироваться», «не во всем разделяет взгляды эмигрантской оппозиции». «Пока страна находится в режиме специальной военной операции, говорить о возвращении фигур, подобных Ройзману, в какую-то публичную политику совершенно точно не приходится», — считает политолог Алексей Швайгерт. Такое же мнение в разговоре с URA.RU высказал эксперт Александр Белоусов: «В силу своей достаточно специфической оппозиционности, которая где-то на грани красных линий находится, исходя из того, что он понимает, что во время СВО эту грань переходить нежелательно, [Ройзман] будет воздерживаться [от реальных действий в политике]». Анекдотичности стартующей информационной кампании придает содержащийся в последней публикации «УралИнфоЗавода» посыл: «Ройзман считает, что Куйвашев проявлял себя куда адекватнее на посту руководителя области [чем Паслер]». У Ройзмана и Куйвашева было длительное противостояние. Началось все в 2012-м — сразу после того, как Куйвашев стал губернатором. Получив от него отказ во включении в региональный Совет общественной безопасности, Ройзман стал снова раскручивать скандал вокруг бойни в поселке Сагра, фактически спровоцировав начальника ГУ МВД Михаила Бородина на мероприятия против женского реабилитационного центра фонда «Город без наркотиков». Паслер, тогда возглавлявший правительство региона, был свидетелем. «Приглашение» его на диалог удивительно еще и потому, что подтверждает, что именно Панова запустила слухи о проблемах с силовиками у Куйвашева, которого она консультировала, общаясь при этом с Ройзманом. 2 апреля «УралИнфоЗавод» сообщил, что Куйвашев, покинувший должность 26 марта, «принимает участие в следственных действиях». Никаких подтверждений этого не было изначально (их нет и до сих пор — Куйвашев на свободе), но слух завирусился. Одни источники URA.RU говорили, что Панова, возможно, хочет напомнить о себе Куйвашеву, который, по слухам, сразу после отставки прекратил общение. Другие собеседники считали, что Панова бьется за расположение Паслера, создавая негативный фон для его предшественника. Приписываемое Ройзману высказывание с реверансом в адрес Куйвашева опрошенные URA.RU участники политических процессов оценивают по-разному. Часть собеседников полагает, что это признание Ройзманом заслуг Куйвашева и оценка его аппаратного мастерства. Иные видят в этих постах с упоминанием Куйвашева демонстрацию того, что Панова перестала рассчитывать на экс-губернатора и подбирать выражения. Сама Аксана Панова заявила корреспонденту URA.RU, что не имеет отношения к «УралИнфоЗаводу». Ройзман назвал выдумками публикуемую там информацию о нем и отметил, что впервые услышал об этом канале не так давно. «У них [администраторов канала] нет никаких источников информации, поэтому им приходится каждый раз придумывать самим. И, я полагаю, для кликабельности называют мою фамилию. С Паслером у меня в прошлой жизни были добрые, рабочие отношения, а после этого мы ни разу нигде не пересекались. Если мне нужно что-либо сказать, то я говорю это вслух и не шепотом. Канал неприятный, еще хуже, чем URA.RU», — заявил Ройзман. Также он подчеркнул, что интереса к политике не имеет, сосредоточен на научной деятельности, спорте и благотворительности. При этом за повесткой все равно следит. «Первые шаги [Паслера] очень грамотные были. Во всяком случае то, что по здравоохранению начали делать, не может не вызвать уважение», — добавил Ройзман. Запроса на разговор с Паслером у него, по его же словам, нет. «Я умею работать по-другому без привлечения ресурсов такого уровня», — заключил Ройзман. *Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов