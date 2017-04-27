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27 апреля 2017
Главные новости Москвы
02:55  27 апреля 2017 0

В космосе нашли ледяную планету размером с Землю

Открытая лицензия от 07.10.2016. Планеты, кулак, космос, планета, астрономия
Новая планета слишком холодная для жизниФото: pixabay.com

Специалисты NASA обнаружили новую ледяную планету. Размер планеты примерно равен земному, а находится она на таком же расстоянии от своей звезды, как Земля от Солнца.

Планета была выявлена в результате оптического эксперимента по гравитационному линзированию. По мнению ученых, скорее всего, она слишком холодная, чтобы на ней могла существовать жизнь.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», новой планете присвоено наименование OGLE-2016-BLG-1195Lb.

Наталья Володина
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