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29 апреля 2017
28 апреля 2017
27 апреля 2017
14:34  29 апреля 2017 0

«Хороший повод разложить все по полкам в душе». Сургутский мэр открыл субботник серией селфи и раздачей автографов. ФОТО

Общегородской субботник на ул. Островского и около ИКЦ
На общегородской субботник вышли тысячи сургутянФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Сургуте общегородским субботником дали старт городскому проекту «Чистый город». На улицы крупнейшего муниципалитета ХМАО вышли тысячи человек. Главной VIP-площадкой субботника в этом году стала территория возле ДК «Камертон» в центре Сургута. Там собрались местные депутаты и представители городской мэрии.

Несмотря на пасмурную погоду, настроение у собравшихся было приподнятое. Перед началом субботника на площади перед «Камертоном» прошел небольшой концерт из номеров местных творческих коллективов. Многие пришли семьями и с детьми, а от работы не отлынивали даже самые маленькие участники акции.

Глава Сургута Вадим Шувалов опоздал к началу субботника на несколько минут — он навещал одного из ветеранов Великой Отечественной войны. Мэр стал главной «звездой» мероприятия — глава, в перерывах между работой граблями и лопатой, фотографировался с участниками субботника и раздавал автографы. Вадим Шувалов даже подписал книгу своему конкуренту на выборах, пенсионеру Александру Мигунову. Градоначальник сфотографировался и с одной из самых юных участниц субботника — воспитанница одного из детсадов города в благодарность рассказала мэру стишок про Югру.

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Перед началом субботника выступили местные коллективы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Вадим Шувалов рассказал, что с детства ходит на субботники, и считает — это обязанность каждого жителя города. Такого же мнения придерживаются и другие сотрудники мэрии, взявшие в руки грабли и лопаты. «Нужно понимать, что навести чистоту только во дворе своего дома мало, — это хороший повод разложить все по полкам еще и в своей душе. Своих коллег я не заставлял. Я просто сказал: «Если мы сделаем это вместе, то город станет намного чище!» — рассказал вице-мэр Николай Кривцов, ответственный в администрации за состояние ЖКХ.

В этом году Сургут объединил сразу две экологические акции Общегородским субботников был дан старт городскому проекту «Чистый город», который продлится вплоть до середины июня. Субботник также совпал со всероссийским экологическим движением «Зеленая весна».

Антон Степыгин
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