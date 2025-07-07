Жительница Урая (ХМАО) Виктория Озеркина пожаловалась на местную ритуальную контору «Гранитная мастерская». Женщина опубликовала в сообществе «ВКонтакте» «Светлая память Урай» пост о том, что на могиле ее родственницы появился памятник, который они не заказывали, назвав инцидент «халатностью, сравнимой с вандализмом».
«Сегодня, придя на кладбище навестить похороненную родственницу, обнаружили на могиле работы по установке памятника совершенно другого человека. Оказывается, „Гранитная мастерская“, расположенная на Западном, 7, просто ошиблась могилкой. Обещали все исправить, как было, но осадок остался», — написала Виктория.
Журналисты URA.RU попытались разобраться в кладбищенском скандале. Дозвониться до индивидуального предпринимателя Владимира Жевно, которому принадлежит «Гранитная мастерская», не удалось, он не ответил на звонок. Однако его супруга Анна Жевно рассказала, что их работников по какой-то причине направили не на тот участок. «Умершие — почти полные тезки, у них отличаются только отчества, и возраст почти одинаковый, обе бабушки. Поэтому ни о каком вандализме, на мой взгляд, нет речи. Мы предложили родственникам оплатить надгробие, сумма составила 72 тысячи. Но они отказались. Поэтому мы демонтировали его и вернули могилу к первоначальному состоянию», — уверяет представительница ритуальной конторы.
Виктория, пожаловавшаяся в паблик, в беседе с корреспондентом пояснила, что представитель ритуальной конторы в разговоре с ее мужем сначала предложили сохранить уже сделанное надгробие и пообещали скидку. Нужно было добавить гранитный крест или памятник, и супруги согласились, хотя они планировали начать работы по благоустройству могилы свекрови только осенью. «Договорились о переводе аванса после 20 июля. Но затем ритуальщики перезвонили мужу и сказали, что это не вандализм, а техническая ошибка, и поэтому отозвали свое предложение. И потом никаких извинений не последовало. В итоге мы отказались от их услуг», — прокомментировала Озеркина.
Обе собеседницы предоставили фотографии могил в подтверждение сказанного — Озеркина передала фото по ошибке установленного надгробия, Жевно — приведенных в порядок могил. Однако Виктория в беседе с журналистом уточнила, что им ритуальщики пока так и не отправили фото. «Завтра утром мой муж будет проверять могилу. Если там не будет все восстановлено, мы обратимся в полицию», — пообещала Озеркина.
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