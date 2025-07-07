07 июля 2025

Аналитики назвали самые популярные вахтовые вакансии в ХМАО. Список

Самые популярные вахтовые вакансии в ХМАО — разнорабочие, водители и машинисты
© Служба новостей «URA.RU»
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Самые популярные вахтовые профессии в ХМАО — разнорабочие, водители и машинисты
Самые популярные вахтовые профессии в ХМАО — разнорабочие, водители и машинисты Фото:

В ХМАО самыми востребованными для вахтовой работы в 2025 году стали вакансии разнорабочих, водителей и машинистов. Такие данные приводит российская платформа онлайн-рекрутинга HeadHunter.

«Чаще всего вахтовую работу в этом году предлагали разнорабочим (12% от всех вакансий с вахтовым графиком работы), водителям (10%), машинистам (9%), сварщикам, слесарям, сантехникам (по 5%), токарям, электромонтажникам, упаковщикам и комплектовщикам (по 4%). Также высоким остается спрос на монтажников, инженеров ПТО, инженеров-сметчиков и поваров (по 3%)», — сообщили URA.RU эксперты.

Как отмечают аналитики, за вахтовую работу предлагают более высокую оплату. В ряде случаев зарплата при вахтовом методе превышает местную на 50–60 тысяч рублей. Например, электромонтажник на вахте может зарабатывать 155,4 тыс. рублей против 93,8 тыс. дома, а токарь — 170 тыс. против 112,9 тыс.

Список самых популярных вахтовых профессий в ХМАО:

  1. Разнорабочий — 12%
  2. Водитель — 10%
  3. Машинист — 9%
  4. Сварщик — 5%
  5. Слесарь — 5%
  6. Сантехник — 5%
  7. Токарь — 4%
  8. Электромонтажник — 4%
  9. Упаковщик — 4%
  10. Комплектовщик — 4%
  11. Монтажник — 3%
  12. Инженер ПТО — 3%
  13. Инженер-сметчик — 3%
  14. Повар — 3%

Ранее URA.RU писало, что ХМАО вошел в топ регионов России по размеру зарплат для вахтовиков. В Югре вахтовым работникам в среднем платят 160 тысяч рублей.

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В ХМАО самыми востребованными для вахтовой работы в 2025 году стали вакансии разнорабочих, водителей и машинистов. Такие данные приводит российская платформа онлайн-рекрутинга HeadHunter. «Чаще всего вахтовую работу в этом году предлагали разнорабочим (12% от всех вакансий с вахтовым графиком работы), водителям (10%), машинистам (9%), сварщикам, слесарям, сантехникам (по 5%), токарям, электромонтажникам, упаковщикам и комплектовщикам (по 4%). Также высоким остается спрос на монтажников, инженеров ПТО, инженеров-сметчиков и поваров (по 3%)», — сообщили URA.RU эксперты. Как отмечают аналитики, за вахтовую работу предлагают более высокую оплату. В ряде случаев зарплата при вахтовом методе превышает местную на 50–60 тысяч рублей. Например, электромонтажник на вахте может зарабатывать 155,4 тыс. рублей против 93,8 тыс. дома, а токарь — 170 тыс. против 112,9 тыс. Список самых популярных вахтовых профессий в ХМАО: Ранее URA.RU писало, что ХМАО вошел в топ регионов России по размеру зарплат для вахтовиков. В Югре вахтовым работникам в среднем платят 160 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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