В ХМАО самыми востребованными для вахтовой работы в 2025 году стали вакансии разнорабочих, водителей и машинистов. Такие данные приводит российская платформа онлайн-рекрутинга HeadHunter.
«Чаще всего вахтовую работу в этом году предлагали разнорабочим (12% от всех вакансий с вахтовым графиком работы), водителям (10%), машинистам (9%), сварщикам, слесарям, сантехникам (по 5%), токарям, электромонтажникам, упаковщикам и комплектовщикам (по 4%). Также высоким остается спрос на монтажников, инженеров ПТО, инженеров-сметчиков и поваров (по 3%)», — сообщили URA.RU эксперты.
Как отмечают аналитики, за вахтовую работу предлагают более высокую оплату. В ряде случаев зарплата при вахтовом методе превышает местную на 50–60 тысяч рублей. Например, электромонтажник на вахте может зарабатывать 155,4 тыс. рублей против 93,8 тыс. дома, а токарь — 170 тыс. против 112,9 тыс.
Список самых популярных вахтовых профессий в ХМАО:
- Разнорабочий — 12%
- Водитель — 10%
- Машинист — 9%
- Сварщик — 5%
- Слесарь — 5%
- Сантехник — 5%
- Токарь — 4%
- Электромонтажник — 4%
- Упаковщик — 4%
- Комплектовщик — 4%
- Монтажник — 3%
- Инженер ПТО — 3%
- Инженер-сметчик — 3%
- Повар — 3%
Ранее URA.RU писало, что ХМАО вошел в топ регионов России по размеру зарплат для вахтовиков. В Югре вахтовым работникам в среднем платят 160 тысяч рублей.
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