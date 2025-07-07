В 9 утра — планерка, в обед — рабочая встреча, вечером — пары, а ночью — дедлайны. Это не сценарий выживания, а будни студентов, которые учатся на очном и работают на полной ставке. Казалось бы, стоит выбрать что-то одно, но мы решили испытать в рубрике «Проверено на себе»: сможет ли зумер справиться с такой нагрузкой и не сойти с ума.
Искать возможности там, где их, казалось бы, нет
Самый оптимальный вариант совмещать работу и учебу — попросить в вузе перевестись на индивидуальный план. Такая форма обучения освобождает от посещения большинства пар. Одним из оснований для перевода считается официальное трудоустройство студента по профилю, на который он обучается. Для оформления бумаг потребуется лишь справка с места работы. Вуз при этом может установить свои правила, например, определить процент занятий, обязательных к посещению.
Проверено: наша журналистка окончила журфак в Югорском госуниверситете, обучаясь два года из четырех на индивидуальном плане. На втором курсе она устроилась работать корреспондентом в редакцию ХМАО.
«Индивидуальный план, грубо говоря, — аналог заочки, но как студент ты продолжаешь числиться на очном отделении и обязан ходить в вуз с какой-то периодичность. Многое зависит от договоренностей, которых удастся достигнуть с самими преподавателями. На нашем журфаке мне во многом шли навстречу — повезло. К тому же, преподаватели поддерживают начинающих журналистов: если видят, что ты действительно работаешь, „валить“ не станут. Бывало, не успевала закрыть сессии — шла на пересдачу. Конечно, с красным дипломом пришлось попрощаться, но все-таки опыт оказался более ценным», — говорит журналистка.
Зумеры вышли на работу: мем, ставший реальностью
Зачем вообще стоит пойти работать, пока еще учишься в университете? Во-первых, ранний карьерный старт позволит укрепить свои позиции после выпуска. То есть, студент не будет «нулевым» по окончании университета — к этому моменту есть шанс наработать 2-3 года реального стажа. Во-вторых, финансовая независимость. В-третьих, работа испытывает тебя на практике, а не в теории, как на парах. Научиться договариваться, работать в профессиональном коллективе и управлять временем в стенах вуза вряд ли получится.
«Зумеры вышли на работу — такой мем сейчас популярен в рабочих чатах. И это не только про те ситуации, когда молодой сотрудник уходит на обед и не возвращается на работу, либо увольняется и устраивает себе „летние каникулы“. Это про испытание себя во взрослой жизни: как устроен рынок труда, чего хотят работодатели, как общаются люди на работе. Это помогает взрослеть психологически и развиваться профессионально, нет ощущения „студенческого пузыря“. Люди, которые „лепят“ из тебя того самого профессионала — опытные коллеги», — добавила журналистка.
5 советов от студента-фуллтаймера
Гибкая работа — первое, что нужно искать
По возможности стоит подыскать работу с гибким графиком: так больше шансов встроить некоторые пары и зачеты в рабочую неделю. Вакансии, где важен результат, а не количество отсиженных часов, можно найти в сферах маркетинга, копирайтинга, SMM, графического дизайна. Кстати, практику можно проходить по месту работы.
Без плана будет хаос
Для планирования лучше использовать различные трекеры задач, ставить напоминания в календаре. Все эти инструменты работают, если использовать их системно. Главное — разбивать задачи на конкретные шаги.
Проверено: вечером в воскресенье стоит выделить хотя бы 15 минут, чтобы определиться с планами на предстоящую неделю. Так проще понять, в какой день получится выделить больше времени на учебу.
Используйте все «окна»
Полчаса после лекции, час между парами, 15 минут в транспорте. Это не просто пауза, а мини-ресурс, который можно потратить с пользой. Например, вполне реально за 30 минут набросать план главы диплома или пройти часть онлайн-курса.
Проверено: оптимизировать все ресурсы можно даже в очереди за кофе. Набрасывать черновики в заметках телефона, как вариант.
Выбирать, а не жертвовать
Быть везде не получится: и на работе, и на парах, и в кино, и на вечеринке, и в Telegram до двух ночи. Есть смысл научиться говорить «нет» заманчивым предложениям друзей в выходные. В приоритете — учеба и работа. Конечно, не обойтись и без отдыха, но поход в клуб все-таки не заменит сон — жертвовать им не стоит.
Проверено: если отказаться от вечернего скроллинга лент в соцсетях, появится время на чтение необходимой литературы для выпускной работы. Мелочь, а диплом начал продвигаться.
Упростить все, что можно
Готовьте еду сразу на несколько дней, либо пользуйтесь доставкой. А чтобы не тратить полчаса утром на сборы на работу или в университет, составьте капсульный гардероб. Справиться с рутиной помогает и искусственный интеллект: от составления планов до черновиков для текстов.
Проверено: оформление списка литературы с помощью ИИ заняло 15 минут. Вручную же задача затянулась бы до полутора часов.
Сложно? Да. Невозможно? Нет
Учеба на очном + фуллтайм — это как игра на двух уровнях сразу. Сложно, но возможно. За пару месяцев реально выработать ритм, понять свои слабые места, научиться не тратить время зря и дойти до диплома, миновав отчисление. Такой вызов самому себе также помогает узнать, что на самом деле можешь гораздо больше, чем думал.
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