Новый жд-вокзал, «дворцы» для белок и особый статус города: главное с пресс-конференции мэра Сургута

На пресс-конференции, посвященной первой годовщине своей работы, мэр Сургута (ХМАО) Максим Слепов обозначил ключевые темы, которые волнуют горожан. Он рассказал о строительстве дорог, микрорайонов, парков и нового железнодорожного вокзала. Он прокомментировал новый формат совещаний, присвоении городу почетного и даже скандал вокруг дорогих кормушек для белок. URA.RU выбрало главные тезисы.
Об отказе от онлайн-совещаний
Слепов заявил, что больше не будет проводить совещания с участием горожан в онлайн-формате. Такое решение он объяснил тем, что на аппаратных совещаниях чиновники чувствуют себя свободнее, могут высказываться откровенно и эффективнее решать проблемы. Кроме того, к таким встречам можно подключать больше специалистов. Это стало частью дистанцирования от практики его предшественника Андрея Филатова.
О втором мосте через Обь и дорогах
В ближайшее время планируется старт работ по строительству дороги, которая соединит Нижневартовское, Нефтеюганское шоссе с новым мостом через Обь. Уже оформляется выкуп земель, ведется трассировка дороги и готовится конкурс на строительство. Также в следующем году начнется активная стадия строительство дороги по улице Жуковского.
Открыт вопрос по транспортным развязкам на улицах Островского и Маяковского, строительство которых обсуждается уже 10 лет. Сейчас эти проекты прошли экспертизу и ждут финансирования. По данным 2020 года, стоимость одной развязки оценивалась в пять млрд рублей, но за это время сумма увеличилась. Власти надеются привлечь федеральные инвестиции, чтобы наконец приступить к строительству.
О новом железнодорожном вокзале
Совместно с РЖД власти Сургута разрабатывают проект развития инфраструктуры вокруг нового железнодорожного вокзала. За железнодорожными путями планируется обустроить пересадочный узел для междугородних автобусов, к которому будет вести теплый пешеходный переход. По словам мэра, площадка уже определена, идет подготовка документации. Работы по созданию пересадочного узла, вокзала и прилегающей инфраструктуры будут вестись синхронно. Также рассматривается расширение парковок у вокзала, чтобы не создавать дискомфорт для жителей и гостей города.
О парке исторического наследия
Слепов сообщил, что на месте бывшего рыбокомбината появится парк исторического наследия. Там будут скверы, музейные объекты, зоны для уроков краеведения, а также экспозиции о культуре коренных народов Севера. Власти рассчитывают, что парк станет точкой притяжения для туристов, прибывающих по реке.
Об дворцах-кормушках для белок
Глава города прокомментировал резонансную тему о кормушках-дворцах для белок стоимостью более 800 тысяч рублей. Он объяснил, что это не просто кормушки, а дизайнерские арт-объекты из природных материалов, аналог малых архитектурных форм, поэтому цена на них адекватна. Слепов напомнил, что идея принадлежит горожанам и была поддержана сотнями сургутян.
О присвоении Сургуту статуса города трудовой доблести
Слепов сообщил, что в Сургуте ведется работа по получению почетного звания «Город трудовой доблести». По его словам, исторические документы и архивные данные подтверждают, что сургутяне внесли значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне, самоотверженно трудясь на благо страны. Он подчеркнул, что получение почетного звания требует соответствия строгим критериям, а решение принимается на федеральном уровне. Мэр добавил, что власти региона поддерживают эту инициативу и готовы помочь городу пройти все необходимые этапы.
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