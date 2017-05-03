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03 мая 2017
02 мая 2017
19:06  03 мая 2017 0

В престижном учебном заведении в ХМАО карантин из-за смертельно опасного заболевания

Дети и карантин. Екатеринбург, школьный класс, карантин, учебный процесс
В прогимназии Салахова карантин из-за менингитаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В начальной школе гимназии «Лаборатория Салахова» (прогимназия) введен карантин из-за менингита. Несколько школьников госпитализированы. Эту информацию «URA.RU» подтвердил директор учреждения Алексей Савенков.

По словам руководителя гимназии, еще в конце апреля заболел младший брат одного из первоклассников. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. После этого один из классов сразу перевели на карантинный режим — контакты с другими детьми ограничили, а дети начали питаться отдельно, однако спустя некоторое время симптомы менингита обнаружили у брата госпитализированного малыша и его одноклассника.

«Мы сразу же отреагировали. Ввели карантин в прогимназии, благодаря чему не дали распространиться заболеванию и ни один ребенок больше не заболел. Сегодня узнавал — у госпитализированных школьников состояние стабильное. Мы уже провели дезинфекцию. Дети занимаются дистанционно. Когда опасность минует, откроем прогимназию. Думаю, не раньше, чем через две недели», — рассказал Алексей Савенков.

Менингит — это воспаление оболочек головного и спинного мозга. Заболевание может привести к серьезным последствиям (глухоте, слепоте, эпилепсии) и даже летальному исходу.

Гимназия «Лаборатория Салахова» считается одним из самых престижных общеобразовательных учреждений не только Сургута, но и ХМАО. С осени 2016 года должность директора занимает бывший вице-мэр Алексей Савенков, а сам основатель учебного заведения Валерий Салахов сейчас трудится в должности депутата Думы Югры.

Антон Степыгин
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