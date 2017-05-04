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04 мая 2017
Главные новости Москвы
15:26  04 мая 2017 0

Россия и Украина попадут под санкции из-за «Евровидения»

Северная Корея, КНДР, Евровидение, украинская символика, eurovision, евровидение 2017
Конкурс может спровоцировать новые санкции против РоссииФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Евровидение в Киеве
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Европейский вещательный союз грозится применить санкции в отношении России и Украины из-за музыкального конкурса «Евровидение».

Киев не разрешил въезд на Украину участнице конкурса от России Юлии Самойловой, хотя принимающая сторона обязана обеспечить приезд всех участников конкурса. Такое нарушение, по мнению главы оргкомитета конкурса Франка-Дитера Фрайлинга, должно быть наказано. «С позиции нашей организации это нарушение устава», — приводит его слова «Утро.ру».

При этом провинилась и Россия, которая не принимала участия в различных обязательных встречах в Киеве. На следующей неделе ЕВС соберется на встречу, на которой решит, как дальше действовать в отношении двух стран.

Лев Истомин
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