Россия и Украина попадут под санкции из-за «Евровидения»

15:26 04 мая 2017 0

Конкурс может спровоцировать новые санкции против России Фото: depositphotos.com © URA.RU

Европейский вещательный союз грозится применить санкции в отношении России и Украины из-за музыкального конкурса «Евровидение».

Киев не разрешил въезд на Украину участнице конкурса от России Юлии Самойловой, хотя принимающая сторона обязана обеспечить приезд всех участников конкурса. Такое нарушение, по мнению главы оргкомитета конкурса Франка-Дитера Фрайлинга, должно быть наказано. «С позиции нашей организации это нарушение устава», — приводит его слова «Утро.ру».

При этом провинилась и Россия, которая не принимала участия в различных обязательных встречах в Киеве. На следующей неделе ЕВС соберется на встречу, на которой решит, как дальше действовать в отношении двух стран.