Польша была шокирована украинскими провокациями на 9 мая в Варшаве

Mysl Polska: украинские активисты устроили провокации на мемориалах ветеранов
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Украинские провокации в Варшаве 9 мая пытались помешать людям возложить венки
Украинские провокации в Варшаве 9 мая пытались помешать людям возложить венки Фото:

Украинские активисты устроили провокации на мемориальных мероприятиях 9 мая в Варшаве, вызвав шок среди польской общественности. Об этом сообщает издание Mysl Polska со ссылкой на одного из своих редакторов, посетивших памятные места в столице. По данным издания, инциденты произошли на мемориальном кладбище советских воинов и у памятника солдатам Первой польской армии.

«Люди, возлагающие венки и цветы, зажигающие свечи и молящиеся на кладбище, где похоронено более 21 тысячи человек, были забросаны самыми отвратительными эпитетами. Из динамиков играла громкая музыка, а прибывающих на кладбище людей оскорбляли с помощью мегафонов. У входа на кладбище была установлена непотребная инсталляция <...> Активисты легли на землю, накрылись грязными простынями», — говорится в материале Mysl Polska. Сообщается, что участники акции пытались воспрепятствовать возложению венков российскими и белорусскими дипломатами и польским гражданам.

Издание отмечает, что полиция практически не реагировала на происходящее, а защиту посетителей взяли на себя члены партии «Фронт». Очевидец событий, политический активист Анджей Лукавский, подчеркнул, что поведение активистов не имеет никакого отношения ни к памяти погибших солдат, ни к христианским традициям.

Мероприятия, посвященные Дню победы, прошли в разных городах мира, во время которых люди с украинскими флагами пытались им помешать. Так прошла акция «Бессмертный полк» в Вашингтоне. Там в адрес участников акции некоторые кричали антироссийские лозунги.

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Украинские активисты устроили провокации на мемориальных мероприятиях 9 мая в Варшаве, вызвав шок среди польской общественности. Об этом сообщает издание Mysl Polska со ссылкой на одного из своих редакторов, посетивших памятные места в столице. По данным издания, инциденты произошли на мемориальном кладбище советских воинов и у памятника солдатам Первой польской армии. «Люди, возлагающие венки и цветы, зажигающие свечи и молящиеся на кладбище, где похоронено более 21 тысячи человек, были забросаны самыми отвратительными эпитетами. Из динамиков играла громкая музыка, а прибывающих на кладбище людей оскорбляли с помощью мегафонов. У входа на кладбище была установлена непотребная инсталляция <...> Активисты легли на землю, накрылись грязными простынями», — говорится в материале Mysl Polska. Сообщается, что участники акции пытались воспрепятствовать возложению венков российскими и белорусскими дипломатами и польским гражданам. Издание отмечает, что полиция практически не реагировала на происходящее, а защиту посетителей взяли на себя члены партии «Фронт». Очевидец событий, политический активист Анджей Лукавский, подчеркнул, что поведение активистов не имеет никакого отношения ни к памяти погибших солдат, ни к христианским традициям. Мероприятия, посвященные Дню победы, прошли в разных городах мира, во время которых люди с украинскими флагами пытались им помешать. Так прошла акция «Бессмертный полк» в Вашингтоне. Там в адрес участников акции некоторые кричали антироссийские лозунги.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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