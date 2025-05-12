Президент Республики Сербской Милорад Додик поддержал российского лидера Владимира Путина, заявив, что спецоперация оправдана. Он отметил, что Россия имеет право защищать своих соотечественников.
«Когда у американцев где-нибудь в мире у одного гражданина возникают проблемы — они сразу вмешиваются. А русские, оказывается, не имеют права защищать свои 15 миллионов человек или даже больше?» — передает слова Додика RT.
Он отметил, что около 35 стран объединились против России, используя украинский конфликт как повод, что привело к его превращению в мировую войну. Додик также подчеркнул, что СВО стала ответом на нарушение Минских соглашений со стороны Украины, о чем ранее говорила экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель.
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