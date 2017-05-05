20:02 05 мая 2017 0

По версии полицейского, провокатора задержали сотрудники ФСБ Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Инспектору Сергею Иванову, задержавшему сына экс-главы ГИБДД Югры, предложили выступить взяткодателем в обмен на прекращение уголовного преследования. Как заявил полицейский «URA.RU», в пятницу, 5 мая, после возбуждения в его адрес дела по превышению должностных полномочий, к нему обратилось неустановленное лицо и представилось «посредником». Гражданин, по версии Иванова, предложил «развалить уголовное дело, в связи с новыми установленными фактами» взамен на 300 тыс. рублей.

Как продолжает инспектор, он согласился на условия, после чего обратился в ФСБ. «Контрольная закупка» состоялась в Сургуте в одном из кафе города. После передачи денег неустановленное лицо пересчитало купюры и собралось выходить, однако уйти «посреднику» не удалось, он был остановлен сотрудниками органов госбезопасности.

В адрес Следственного управления СК РФ по ХМАО-Югре направлен официальный запрос с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию.

Согласно официальным материалам следствия, Сергей Иванов нарушил закон. Инспектор вместе с другими сотрудниками ГИБДД участвовал в погоне и задержании. Водитель отказался выходить, заблокировал двери машины и попытался уехать от полицейских. Когда преследуемая машина была настигнута, Иванов, как считает обвинение, превысил свои должностные полномочия — во время задержания одного из пассажиров несколько раз ударил его в бедро. В настоящее время расследование уголовного дела завершено, и в скором времени обвиняемый предстанет перед судом.

По словам Иванова, за месяц до истории с «превышением должностных полномочий» он пытался задержать за вождение в нетрезвом виде сына экс-главы ГИБДД региона Сергея Алгазина. После этого у него начались проблемы на работе, которые якобы вылились в уголовное дело.