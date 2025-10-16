Из пермской колонии вышел пранкер, представлявшийся сотрудниками МВД и СКР

Вышел на свободу Сергей Давыдов, который звонил пермский руководителям силовых ведомств и представляясь федеральным руководством разыгрывал их. Аудиозаписи были опубликованы в интернете, после чего Давыдова осудили и отправили в колонию. Информация о его освобождении размещена в картотеке Соликамского городского суда.
«После освобождения Давыдов будет обязан отмечаться в участке полиции дважды в месяц. Он должен будет это делать в течение трех лет с момента освобождения», — говорится в решении суда. По данным источников URA.RU, Давыдов вышел из колонии в середине лета.
Сергей Давыдов прославился тем, что был осужден за пранкерство. В интернете было опубликовано 26 аудиозаписей. На них человек с голосом, похожим на Давыдова звонил судьям и от лица вышестоящего руководства давал указания по актуальным на тот момент уголовным делам. Также он был уличен в том, что представлялся сотрудником МВД и СКР федерального уровня. У Давыдова было несколько уголовных дел. Он находился в местах лишения свободы с 2016 года.
