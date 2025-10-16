Из пермской колонии вышел пранкер, представлявшийся сотрудниками МВД и СКР

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пермяк освободился из колонии
Пермяк освободился из колонии Фото:

Вышел на свободу Сергей Давыдов, который звонил пермский руководителям силовых ведомств и представляясь федеральным руководством разыгрывал их. Аудиозаписи были опубликованы в интернете, после чего Давыдова осудили и отправили в колонию. Информация о его освобождении размещена в картотеке Соликамского городского суда.

«После освобождения Давыдов будет обязан отмечаться в участке полиции дважды в месяц. Он должен будет это делать в течение трех лет с момента освобождения», — говорится в решении суда. По данным источников URA.RU, Давыдов вышел из колонии в середине лета.

Сергей Давыдов прославился тем, что был осужден за пранкерство. В интернете было опубликовано 26 аудиозаписей. На них человек с голосом, похожим на Давыдова звонил судьям и от лица вышестоящего руководства давал указания по актуальным на тот момент уголовным делам. Также он был уличен в том, что представлялся сотрудником МВД и СКР федерального уровня. У Давыдова было несколько уголовных дел. Он находился в местах лишения свободы с 2016 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вышел на свободу Сергей Давыдов, который звонил пермский руководителям силовых ведомств и представляясь федеральным руководством разыгрывал их. Аудиозаписи были опубликованы в интернете, после чего Давыдова осудили и отправили в колонию. Информация о его освобождении размещена в картотеке Соликамского городского суда. «После освобождения Давыдов будет обязан отмечаться в участке полиции дважды в месяц. Он должен будет это делать в течение трех лет с момента освобождения», — говорится в решении суда. По данным источников URA.RU, Давыдов вышел из колонии в середине лета. Сергей Давыдов прославился тем, что был осужден за пранкерство. В интернете было опубликовано 26 аудиозаписей. На них человек с голосом, похожим на Давыдова звонил судьям и от лица вышестоящего руководства давал указания по актуальным на тот момент уголовным делам. Также он был уличен в том, что представлялся сотрудником МВД и СКР федерального уровня. У Давыдова было несколько уголовных дел. Он находился в местах лишения свободы с 2016 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...