16 октября 2025

В центре Перми перенесли трамвайную остановку из-за ремонта. Схема

В центре Перми перенесли трамвайную остановку из-за ремонта
На улице Борчанинова продолжаются дорожные работы
На улице Борчанинова продолжаются дорожные работы Фото:

В Перми изменили место посадки и высадки пассажиров на трамвайной остановке «Улица Ленина» по улице Борчанинова. Причиной стал следующий этап дорожных работ на участке, сообщается в telegram-канале городского департамента транспорта.

«На остановке „Улица Ленина“ по улице Борчанинова перенесено место посадки и высадки в трамваи в связи с продолжающимися дорожными работами. Пользуйтесь новыми платформами у перекрестка улиц Ленина и Борчанинова», — говорится в сообщении.

Ранее ремонт завершился на участке улицы Борчанинова от Петропавловской до Ленина. Рабочие переустроили канализационные сети, перенесли контактную сеть трамваев, расширили проезжую часть, обустроила тротуар и благоустроили остановку. Сейчас работы продолжаются на отрезке от Ленина до Пермской.

Новые остановки открыты у перекрестка улиц Ленина и Борчанинова
Новые остановки открыты у перекрестка улиц Ленина и Борчанинова
Фото:

