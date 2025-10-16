В центре Перми перенесли трамвайную остановку из-за ремонта

В Перми изменили место посадки и высадки пассажиров на трамвайной остановке «Улица Ленина» по улице Борчанинова. Причиной стал следующий этап дорожных работ на участке, сообщается в telegram-канале городского департамента транспорта.
«На остановке „Улица Ленина“ по улице Борчанинова перенесено место посадки и высадки в трамваи в связи с продолжающимися дорожными работами. Пользуйтесь новыми платформами у перекрестка улиц Ленина и Борчанинова», — говорится в сообщении.
Ранее ремонт завершился на участке улицы Борчанинова от Петропавловской до Ленина. Рабочие переустроили канализационные сети, перенесли контактную сеть трамваев, расширили проезжую часть, обустроила тротуар и благоустроили остановку. Сейчас работы продолжаются на отрезке от Ленина до Пермской.
