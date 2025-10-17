В Пермском крае военнослужащий женился во время отпуска

Молодые люди сыграли свадьбу
Военнослужащий, приехавший в отпуск в Пермский край, решил жениться. Со своей возлюбленной Иван в декабре 2023 года. Молодые люди завязали переписку в Сети, а встретились впервые, лишь спустя полгода после знакомства, говорится на сайте администрации Соликамска.

«Молодые люди жили в разных регионах. Иван — в Удмуртской Республике, а Дарья — в Пермском крае. Встреча была волнительной для обоих. В процессе общения волнение быстро улетучилось и пришло осознание того, что они родные души», — рассказали в мэрии историю знакомства пары.

Иван несет службу в Вооруженных силах РФ с марта 2022 года. Военнослужащий награжден медалью Жукова и медалью «За воинскую доблесть».

