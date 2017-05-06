СБУ не смогла запретить марш «Бессмертный полк» в Киеве

19:02 06 мая 2017 0

9 мая "Бессмертный полк" пройдет по разным городам и даже странам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

СБУ не нашла оснований и таким образом не смогла запретить марш «Бессмертный полк» в Киеве, сообщает деловая газета «Взгляд».

«Никаких оснований для запрета мероприятия нет», — цитирует издание слова советника председателя СБУ Юрия Тандита.

Планируется, что «Бессмертный полк» пройдет в Киеве 9 мая, в нем намереваются принять участие десятки тысяч человек.

Ранее националисты пригрозили, что сорвут мероприятие. Радикалы заявили, что готовят ответную акцию устрашения под названием «Смертный полк».

В ответ Тандит пообещал, что спецслужбы примут все необходимые меры, чтобы избежать провокаций. «Мы должны дать возможность людям выйти. И мы это будем обеспечивать», — сказал советник председателя СБУ.