Наемники из ВСУ сбежали с передовой ради автопробега

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Иностранные наемники самовольно покидают свои позиции
Иностранные наемники самовольно покидают свои позиции Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Иностранные наемники из состава 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ самовольно покинули передовые позиции и отправились в Харьков для участия в автопробеге. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«Боевики 34-го отдельного мотопехотного батальона „Волкодавы“, состоящего в основном из наемников, самостоятельно убыли с передовой в Харьков для участия в автопробеге», — передает РИА Новости слова силовиков. Пропажа обнаружилась в ходе проверки 57-й отдельной бригады ВСУ.

Случаи самовольного оставления позиций и исчезновения украинских военных фиксируются не впервые. Ранее российские силовые структуры сообщали, что при переводе солдат между бригадами на Сумском и Харьковском направлениях до 90% военнослужащих числятся пропавшими без вести, а установить их местонахождение зачастую невозможно. Телеканал «Царьград» ранее сообщал об увеличении числа раненых наемников в больницах. Упоминалось о военных из Франции, Скандинавии и Германии. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Иностранные наемники из состава 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ самовольно покинули передовые позиции и отправились в Харьков для участия в автопробеге. Об этом сообщили в российских силовых структурах. «Боевики 34-го отдельного мотопехотного батальона „Волкодавы“, состоящего в основном из наемников, самостоятельно убыли с передовой в Харьков для участия в автопробеге», — передает РИА Новости слова силовиков. Пропажа обнаружилась в ходе проверки 57-й отдельной бригады ВСУ. Случаи самовольного оставления позиций и исчезновения украинских военных фиксируются не впервые. Ранее российские силовые структуры сообщали, что при переводе солдат между бригадами на Сумском и Харьковском направлениях до 90% военнослужащих числятся пропавшими без вести, а установить их местонахождение зачастую невозможно. Телеканал «Царьград» ранее сообщал об увеличении числа раненых наемников в больницах. Упоминалось о военных из Франции, Скандинавии и Германии. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...