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Главные новости Челябинской области
11:28  07 мая 2017 0

Ремонтный грузовик застрял в яме, которую пытался засыпать щебнем. ВИДЕО

Дорога на Озерск Челябинск, яма, ухабы, дорога
Челябинцы часто жалуются на плохие дорогиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Гигантская яма, образовавшаяся под окнами челябинской многоэтажки, стала ловушкой для автомобилей. На днях в нее угодил ремонтный грузовик, который пытался засыпать яму щебнем.

Жители дома № 102 по улице Дегтярева с надеждой ждали, когда же наконец-то под их окнами отремонтируют опасный участок. Дело в том, что в дорожном покрытии образовалась довольно глубокая яма, в которой то и дело застревали легковушки. Когда к проблемному участку наконец-то прибыл ремонтный грузовик со щебнем, челябинцы вздохнули с облегчением. Но не тут-то было: во время работ грузовик, набитый тяжелым камнем, сам застрял в злополучной яме.

«Провалился в собственную яму…», — прокомментировал один из жильцов, снимавший процесс на видео.

Чтобы выбраться из ловушки, рабочим пришлось лопатой носить щебень под передние колеса грузовика, спасая его из плена. В итоге коварная яма так и осталась незакрытой.

Источник: 31tv.ru

Евгений Лазарев
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