ГАИ в Челябинске изменит график работы

Посетителей просят заранее планировать свой визит (архивное фото)
На этой неделе во всех регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции Челябинской области изменится график работы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«8 марта во всех РЭП Госавтоинспекции Челябинской области выходной. В остальные дни прием будет осуществляться согласно установленного графика», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Южноуральцев просят заранее планировать посещение.
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