ГАИ в Челябинске изменит график работы

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Посетителей просят заранее планировать свой визит (архивное фото)
Посетителей просят заранее планировать свой визит (архивное фото) Фото:

На этой неделе во всех регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции Челябинской области изменится график работы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«8 марта во всех РЭП Госавтоинспекции Челябинской области выходной. В остальные дни прием будет осуществляться согласно установленного графика», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Южноуральцев просят заранее планировать посещение.

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На этой неделе во всех регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции Челябинской области изменится график работы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «8 марта во всех РЭП Госавтоинспекции Челябинской области выходной. В остальные дни прием будет осуществляться согласно установленного графика», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Южноуральцев просят заранее планировать посещение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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