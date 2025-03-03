В курортном поселке Увильды в Челябинской области сдают подвальное помещение без ремонта. Стоимость аренды составляет 49 тысяч рублей в месяц. Соответствующее предложение появилось на сайте объявлений.
«Cдaм в аренду или прoдам пoмещeние свoбодногo назнaчeния в п. Увильды. Оно нахoдитcя в цокoльнoм этaже жилого домa. Новoе, cдaется в чеpновoй oтдeлкe. Cам пoдвaл бeз постoронниx зaпахов, сухой», — говорится в объявлении на сайте «Авито».
Помещение с цокольным этажом и общей площадью почти 70 квадратных метров имеет отдельную входную группу, что обеспечивает удобный доступ для клиентов. Свободная планировка, высота потолков 2,5 метра и наличие мокрой точки делают возможным его использование для ведения бизнеса.
Как URA.RU писало ранее, на берегу озера Увильды продавали базу отдыха за 240 миллионов рублей. Объект включает в себя отапливаемые здания и малые архитектурные формы, предназначенные для обеспечения условий для активного отдыха в любое время года.
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