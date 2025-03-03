03 марта 2025

Подвал без ремонта на челябинском озере Увильды сдают за 49 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Цены на объекты недвижимости на популярном озере Увильды превышают среднерыночные
Цены на объекты недвижимости на популярном озере Увильды превышают среднерыночные Фото:

В курортном поселке Увильды в Челябинской области сдают подвальное помещение без ремонта. Стоимость аренды составляет 49 тысяч рублей в месяц. Соответствующее предложение появилось на сайте объявлений.

«Cдaм в аренду или прoдам пoмещeние свoбодногo назнaчeния в п. Увильды. Оно нахoдитcя в цокoльнoм этaже жилого домa. Новoе, cдaется в чеpновoй oтдeлкe. Cам пoдвaл бeз постoронниx зaпахов, сухой», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

Помещение с цокольным этажом и общей площадью почти 70 квадратных метров имеет отдельную входную группу, что обеспечивает удобный доступ для клиентов. Свободная планировка, высота потолков 2,5 метра и наличие мокрой точки делают возможным его использование для ведения бизнеса.

Как URA.RU писало ранее, на берегу озера Увильды продавали базу отдыха за 240 миллионов рублей. Объект включает в себя отапливаемые здания и малые архитектурные формы, предназначенные для обеспечения условий для активного отдыха в любое время года.

Подвальное помещение можно использовать под бизнес
Подвальное помещение можно использовать под бизнес
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В курортном поселке Увильды в Челябинской области сдают подвальное помещение без ремонта. Стоимость аренды составляет 49 тысяч рублей в месяц. Соответствующее предложение появилось на сайте объявлений. «Cдaм в аренду или прoдам пoмещeние свoбодногo назнaчeния в п. Увильды. Оно нахoдитcя в цокoльнoм этaже жилого домa. Новoе, cдaется в чеpновoй oтдeлкe. Cам пoдвaл бeз постoронниx зaпахов, сухой», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Помещение с цокольным этажом и общей площадью почти 70 квадратных метров имеет отдельную входную группу, что обеспечивает удобный доступ для клиентов. Свободная планировка, высота потолков 2,5 метра и наличие мокрой точки делают возможным его использование для ведения бизнеса. Как URA.RU писало ранее, на берегу озера Увильды продавали базу отдыха за 240 миллионов рублей. Объект включает в себя отапливаемые здания и малые архитектурные формы, предназначенные для обеспечения условий для активного отдыха в любое время года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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