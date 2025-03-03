03 марта 2025

В Челябинске ограничат движение по Университетской набережной. Схема

В Челябинске ограничат движение по Университетской набережной
© Служба новостей «URA.RU»
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Ограничение движения на участке введено до 21 марта (архивное фото)
Ограничение движения на участке введено до 21 марта (архивное фото) Фото:

В Челябинске частично будет ограничено движение по улице Университетская набережная с 4 по 21 марта. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации. 

«Для проведения строительных работ до 18 часов 21 марта ограничивается движение транспорта по двум правым полосам Университетской набережной по направлению к улице Молодогвардейцев. Просим водителей учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута», — сообщила пресс-служба администрации Челябинска в telegram-канале. 

В центре Челябинска ранее перекрыли две дороги для обустройства кольцевого водопровода. Движение с 20 февраля по 31 июля ограничено на улице Карла Маркса и Красноармейской, сообщили в мэрии Челябинска.

Участок дороги по Университетской Набережной, где введено ограничение движения
Участок дороги по Университетской Набережной, где введено ограничение движения
Фото:

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В Челябинске частично будет ограничено движение по улице Университетская набережная с 4 по 21 марта. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.  «Для проведения строительных работ до 18 часов 21 марта ограничивается движение транспорта по двум правым полосам Университетской набережной по направлению к улице Молодогвардейцев. Просим водителей учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута», — сообщила пресс-служба администрации Челябинска в telegram-канале.  В центре Челябинска ранее перекрыли две дороги для обустройства кольцевого водопровода. Движение с 20 февраля по 31 июля ограничено на улице Карла Маркса и Красноармейской, сообщили в мэрии Челябинска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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