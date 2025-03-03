В Челябинске ограничат движение по Университетской набережной

В Челябинске частично будет ограничено движение по улице Университетская набережная с 4 по 21 марта. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
«Для проведения строительных работ до 18 часов 21 марта ограничивается движение транспорта по двум правым полосам Университетской набережной по направлению к улице Молодогвардейцев. Просим водителей учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута», — сообщила пресс-служба администрации Челябинска в telegram-канале.
В центре Челябинска ранее перекрыли две дороги для обустройства кольцевого водопровода. Движение с 20 февраля по 31 июля ограничено на улице Карла Маркса и Красноармейской, сообщили в мэрии Челябинска.
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