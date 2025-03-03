Из Челябинска в Казахстан пытались вывезти 150 килограммов спрятанной баранины

Ответственные службы пресекли вывоз из Челябинска в Казахстан 150 килограммов спрятанной баранины. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, мясо было без ветеринарных документов.
«Россельхознадзор обнаружил спрятанное мясо, которое пытались вывезти без документов в Карабалык. Потенциально опасный груз выявили с помощью рентгеновской установки», — пояснили URA.RU в ведомстве.
Инцидент произошел 3 марта на российско-казахстанском участке государственной границы. В задержании груза участвовали сотрудники ФСБ. Вместе с ними удалось найти мясо, которое тщательно спрятали за двойной стенкой кузова машины. На нарушителя составили протокол за нарушение единых ветеринарно-санитарных требований при перевозке товаров.
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