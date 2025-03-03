03 марта 2025

Из Челябинска в Казахстан пытались вывезти 150 килограммов спрятанной баранины

© Служба новостей «URA.RU»
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Баранину в машине помог выявить рентгеновский аппарат
Баранину в машине помог выявить рентгеновский аппарат Фото:

Ответственные службы пресекли вывоз из Челябинска в Казахстан 150 килограммов спрятанной баранины. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, мясо было без ветеринарных документов.

«Россельхознадзор обнаружил спрятанное мясо, которое пытались вывезти без документов в Карабалык. Потенциально опасный груз выявили с помощью рентгеновской установки», — пояснили URA.RU в ведомстве.

Инцидент произошел 3 марта на российско-казахстанском участке государственной границы. В задержании груза участвовали сотрудники ФСБ. Вместе с ними удалось найти мясо, которое тщательно спрятали за двойной стенкой кузова машины. На нарушителя составили протокол за нарушение единых ветеринарно-санитарных требований при перевозке товаров.

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Ответственные службы пресекли вывоз из Челябинска в Казахстан 150 килограммов спрятанной баранины. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, мясо было без ветеринарных документов. «Россельхознадзор обнаружил спрятанное мясо, которое пытались вывезти без документов в Карабалык. Потенциально опасный груз выявили с помощью рентгеновской установки», — пояснили URA.RU в ведомстве. Инцидент произошел 3 марта на российско-казахстанском участке государственной границы. В задержании груза участвовали сотрудники ФСБ. Вместе с ними удалось найти мясо, которое тщательно спрятали за двойной стенкой кузова машины. На нарушителя составили протокол за нарушение единых ветеринарно-санитарных требований при перевозке товаров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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