03 марта 2025

Челябинская модель Ирина Шейк дебютировала на карнавале в Рио-де-Жанейро. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В рамках карнавала Ирина Шейк вышла на подиум школы самбы Beija-Flor
В рамках карнавала Ирина Шейк вышла на подиум школы самбы Beija-Flor Фото:

Топ-модель Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова), родившаяся в Еманжелинске Челябинской области, впервые выступила на традиционном карнавале в Рио-де-Жанейро (Бразилия). В своих соцсетях она поделилась процессом подготовки к шоу, а также поблагодарила организаторов за теплый прием.

«Была рада стать частью парада сегодня вечером. Нервничаю и взволнована! Бразилия, я люблю тебя! Спасибо за самый теплый прием. Какая прекрасная возможность быть здесь, праздновать жизнь и любовь!», — написала Шейк на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). К посту она приложила откровенную фотографию без белья с украшениями карнавального костюма.

На празднике Ирина Шейк появилась в синем костюме, выполненном в соответствии с канонами бразильского фестиваля. В своих социальных сетях манекенщица показала процесс подготовки к карнавальному вечеру. Шейк отметила, что за кулисами праздника скрывается тяжелая работа, страсть и талант. Модель также выразила благодарность школе самбы Beija Flor.

«За каждым ослепительным моментом карнавала эти героини сшивают традиции, страсть и культуру. Именно они превращают тяжелый труд в искусство», — заявила Шейк.

Несколько дней назад Ирина Шейк анонсировала свою поездку на карнавал Рио-де-Жанейро. «Бразилия, я уже в пути!» — написала она под селфи в купальнике с принтом бразильского флага.

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Топ-модель Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова), родившаяся в Еманжелинске Челябинской области, впервые выступила на традиционном карнавале в Рио-де-Жанейро (Бразилия). В своих соцсетях она поделилась процессом подготовки к шоу, а также поблагодарила организаторов за теплый прием. «Была рада стать частью парада сегодня вечером. Нервничаю и взволнована! Бразилия, я люблю тебя! Спасибо за самый теплый прием. Какая прекрасная возможность быть здесь, праздновать жизнь и любовь!», — написала Шейк на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). К посту она приложила откровенную фотографию без белья с украшениями карнавального костюма. На празднике Ирина Шейк появилась в синем костюме, выполненном в соответствии с канонами бразильского фестиваля. В своих социальных сетях манекенщица показала процесс подготовки к карнавальному вечеру. Шейк отметила, что за кулисами праздника скрывается тяжелая работа, страсть и талант. Модель также выразила благодарность школе самбы Beija Flor. «За каждым ослепительным моментом карнавала эти героини сшивают традиции, страсть и культуру. Именно они превращают тяжелый труд в искусство», — заявила Шейк. Несколько дней назад Ирина Шейк анонсировала свою поездку на карнавал Рио-де-Жанейро. «Бразилия, я уже в пути!» — написала она под селфи в купальнике с принтом бразильского флага.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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