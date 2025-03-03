Топ-модель Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова), родившаяся в Еманжелинске Челябинской области, впервые выступила на традиционном карнавале в Рио-де-Жанейро (Бразилия). В своих соцсетях она поделилась процессом подготовки к шоу, а также поблагодарила организаторов за теплый прием.
«Была рада стать частью парада сегодня вечером. Нервничаю и взволнована! Бразилия, я люблю тебя! Спасибо за самый теплый прием. Какая прекрасная возможность быть здесь, праздновать жизнь и любовь!», — написала Шейк на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). К посту она приложила откровенную фотографию без белья с украшениями карнавального костюма.
На празднике Ирина Шейк появилась в синем костюме, выполненном в соответствии с канонами бразильского фестиваля. В своих социальных сетях манекенщица показала процесс подготовки к карнавальному вечеру. Шейк отметила, что за кулисами праздника скрывается тяжелая работа, страсть и талант. Модель также выразила благодарность школе самбы Beija Flor.
«За каждым ослепительным моментом карнавала эти героини сшивают традиции, страсть и культуру. Именно они превращают тяжелый труд в искусство», — заявила Шейк.
Несколько дней назад Ирина Шейк анонсировала свою поездку на карнавал Рио-де-Жанейро. «Бразилия, я уже в пути!» — написала она под селфи в купальнике с принтом бразильского флага.
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