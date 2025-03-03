Дело о взятках экс-мэра Троицка Виноградова ушло в суд

Уголовное дело о коррупции в отношении экс-мэра Троицка (Челябинская область) Александра Виноградова направлено в суд. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«Прокурор Челябинской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу бывшего главы города Троицка, обвиняемого в получении взяток. Следствием установлено, что с марта 2020-го по декабрь 2022 года обвиняемый через посредников получил от предпринимателя взятки как в виде денег, так и в виде имущества в виде беговой дорожки на общую сумму свыше 760 тысяч рублей. Дело передано в Троицкий городской суд», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Виноградов был задержан в декабре 2023 года. Его обвинили в получении взятки в виде беговой дорожки и денег от местного бизнесмена Дмитрия Виноградова. За это, как полагает следствие, градоначальник (на момент задержания Александр Виноградов был мэром Троицка) выдал разрешение на введение в эксплуатацию торгового объекта. Также ему вменяют в вину непринятие мер реагирования по факту незаконного демонтажа части одного из зданий, принадлежащих муниципалитету.
Виноградов находится в СИЗО уже более года. В ходе следствия арестовано его имущество на сумму свыше 3,5 миллиона рублей.
Виноградов уже находился под следствием. Весной 2021 года на него возбудили уголовное дело по факту превышения полномочий. Следствие считало, что он причастен к передаче оборудования, принадлежащего теплоснабжающей организации, другой фирме. Однако доказать виновность Виноградова в суде не удалось. В ответ глава города подал иск против Минфина РФ с требованием возместить ему причиненный ущерб. Сумма требований составила 10 миллионов рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!