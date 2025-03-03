Из Челябинской области в Казахстан пытались незаконно вывезти оборудование для производства асфальта

В Челябинской области таможенники и пограничное УФСБ дважды остановили незаконный вывоз асфальтомесительной техники в Казахстан. О том, что груз не пропустили из-за отсутствия разрешения на товар, URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинской таможни.
«В двух транспортных средствах в Казахстан везли комплектующие для асфальтосмесительных установок. Водители не смогли предоставить обязательные для вывоза разрешительные документы», — уточнили URA.RU в Челябинской таможне.
В пресс-службе отметили, что по факту попытки вывоза проходят дополнительные проверки. По их результатам примут решение об административной ответственности.
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