03 марта 2025

Из Челябинской области в Казахстан пытались незаконно вывезти оборудование для производства асфальта

Челябинская таможня остановила вывоз в Казахстан оборудования для ремонта дорог
© Служба новостей «URA.RU»
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Таможенники и пограничное УФСБ остановили вывоз техники из РФ
Таможенники и пограничное УФСБ остановили вывоз техники из РФ Фото:

В Челябинской области таможенники и пограничное УФСБ дважды остановили незаконный вывоз асфальтомесительной техники в Казахстан. О том, что груз не пропустили из-за отсутствия разрешения на товар, URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинской таможни.

«В двух транспортных средствах в Казахстан везли комплектующие для асфальтосмесительных установок. Водители не смогли предоставить обязательные для вывоза разрешительные документы», — уточнили URA.RU в Челябинской таможне.

В пресс-службе отметили, что по факту попытки вывоза проходят дополнительные проверки. По их результатам примут решение об административной ответственности.

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В Челябинской области таможенники и пограничное УФСБ дважды остановили незаконный вывоз асфальтомесительной техники в Казахстан. О том, что груз не пропустили из-за отсутствия разрешения на товар, URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинской таможни. «В двух транспортных средствах в Казахстан везли комплектующие для асфальтосмесительных установок. Водители не смогли предоставить обязательные для вывоза разрешительные документы», — уточнили URA.RU в Челябинской таможне. В пресс-службе отметили, что по факту попытки вывоза проходят дополнительные проверки. По их результатам примут решение об административной ответственности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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