Челябинцы будут зарабатывать на обучении коллег

Сотрудникам компаний Челябинской области дали возможность зарабатывать на обучении коллег. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, 1 марта вступили в силу поправки к Трудовому кодексу, закрепившие понятие наставничества на рабочих местах.
«Наставничество признано дополнительной работой, за которую челябинцам положена оплата. Она обязательно должна закрепляться в трудовом договоре или дополнительном соглашении к нему», — уточнили юристы HeadHunter.
Порядок и минимальный размер выплат должны устанавливаться в зависимости от политики компании. Проблемы с выплатами за наставничество можно решать через государственную инспекцию труда или судебные органы, если работодатель не выполняет условия соглашения. Кроме того, сотрудники смогут отказаться от функций наставника, а работодатели могут прекратить такое поручение, предупредив об этом за три дня.
В HeadHunter подсчитали, сколько раз наставничество упоминалось в вакансиях в январе-феврале. Выяснилось, что работодатели о нем заявляли в среднем в каждой десятой вакансии (11%). Чаще всего такой подход к адаптации новичков практикуют в IT-секторе, ретейле и телеком-отрасли.
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