03 марта 2025

Челябинцы будут зарабатывать на обучении коллег

© Служба новостей «URA.RU»
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Трудовой кодекс предусмотрел оплату наставничества для помощи новичкам на работе
Трудовой кодекс предусмотрел оплату наставничества для помощи новичкам на работе Фото:

Сотрудникам компаний Челябинской области дали возможность зарабатывать на обучении коллег. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, 1 марта вступили в силу поправки к Трудовому кодексу, закрепившие понятие наставничества на рабочих местах.

«Наставничество признано дополнительной работой, за которую челябинцам положена оплата. Она обязательно должна закрепляться в трудовом договоре или дополнительном соглашении к нему», — уточнили юристы HeadHunter.

Порядок и минимальный размер выплат должны устанавливаться в зависимости от политики компании. Проблемы с выплатами за наставничество можно решать через государственную инспекцию труда или судебные органы, если работодатель не выполняет условия соглашения. Кроме того, сотрудники смогут отказаться от функций наставника, а работодатели могут прекратить такое поручение, предупредив об этом за три дня.

В HeadHunter подсчитали, сколько раз наставничество упоминалось в вакансиях в январе-феврале. Выяснилось, что работодатели о нем заявляли в среднем в каждой десятой вакансии (11%). Чаще всего такой подход к адаптации новичков практикуют в IT-секторе, ретейле и телеком-отрасли.

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Сотрудникам компаний Челябинской области дали возможность зарабатывать на обучении коллег. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, 1 марта вступили в силу поправки к Трудовому кодексу, закрепившие понятие наставничества на рабочих местах. «Наставничество признано дополнительной работой, за которую челябинцам положена оплата. Она обязательно должна закрепляться в трудовом договоре или дополнительном соглашении к нему», — уточнили юристы HeadHunter. Порядок и минимальный размер выплат должны устанавливаться в зависимости от политики компании. Проблемы с выплатами за наставничество можно решать через государственную инспекцию труда или судебные органы, если работодатель не выполняет условия соглашения. Кроме того, сотрудники смогут отказаться от функций наставника, а работодатели могут прекратить такое поручение, предупредив об этом за три дня. В HeadHunter подсчитали, сколько раз наставничество упоминалось в вакансиях в январе-феврале. Выяснилось, что работодатели о нем заявляли в среднем в каждой десятой вакансии (11%). Чаще всего такой подход к адаптации новичков практикуют в IT-секторе, ретейле и телеком-отрасли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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